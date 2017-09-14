_hunter написав:та не было никогда этого аргумента: как умеют - так и воюют. Наоборот: всегда говорилось, что в экс-совке на народ всем всегда пофиг было...
"Ну ви, блін, дайотє!")) Ніколи?
Да навіть самі рашковани це вказують, що спеціально руйнують. Вже не кажучи про Казанського та ін. А також тут на форумі.
*Козаков навіть не став заперечувати руйнівні дії окупантів в Україні та знищення ними населених пунктів, де живуть мирні люди.
"В силу того, що наща армія антифашистська - вона ламає, проходячи, не тільки державні, а й соціальні інститути. Вона просто ламає все. Тому що все, що там було, від муніципалітетів до шкіл, ясел, включаючи музичні та спортивні, це все пронизане духом бандерівщини... За собою російська армія залишає голий степ, незважаючи на те, що там є міста і люди", - заявив він.* https://www.unian.ua/russianworld/rosiy ... 40072.html
_hunter написав:та не было никогда этого аргумента: как умеют - так и воюют. Наоборот: всегда говорилось, что в экс-совке на народ всем всегда пофиг было...
"Ну ви, блін, дайотє!")) Ніколи?
Да навіть самі рашковани це вказують, що спеціально руйнують. Вже не кажучи про Казанського та ін. А також тут на форумі.
*Козаков навіть не став заперечувати руйнівні дії окупантів в Україні та знищення ними населених пунктів, де живуть мирні люди.
"В силу того, що наща армія антифашистська - вона ламає, проходячи, не тільки державні, а й соціальні інститути. Вона просто ламає все. Тому що все, що там було, від муніципалітетів до шкіл, ясел, включаючи музичні та спортивні, це все пронизане духом бандерівщини... За собою російська армія залишає голий степ, незважаючи на те, що там є міста і люди", - заявив він.* https://www.unian.ua/russianworld/rosiy ... 40072.html
это вы сейчас "говорящие головы" цитируете - у которых работа такая - говорить. Вы еще Симоньян с ее "дамбить воронеж в качестве аргумента вспомните
Бетон написав:Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів. А можливо, це завдання таке.
Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.
астанавитесь. Война идёт с 2019 а её причины сидят в 1991-2013 годах (коррупция, разрушенная армия и промышленность, неадекватный сосед). Зе конечно влил свою долю керосина, но причина не в нём. Не делайте из зайца крокодила. За Париж можно было отизвиняться, провести до донбассу референдум и отпустить с Богом. А для тех кто не хочет русский раз выпросить кредиты и расселить по территории.
? *коррупция, разрушенная армия и промышленность* --- це сприятливі для початку війни умови, але ніяк не причини.
Стосовно ж неадекватності: Обама, британці та ін. стверджують, що путло діє нераціонально, а інша Ко, наприклад, Оланд навпаки: *“Він [Путін] — радикально раціональна людина, або раціонально радикальна людина, як вам подобається”, — сказав колишній лідер Франції, відповідаючи на запитання, чи може Путін прагнути розширити конфлікт за межі України. Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що президент Росії Володимир Путін є “радикально раціональним” лідером, який робить ставку на те, що країни Заходу втомляться підтримувати Україну і домовляться про припинення конфлікту шляхом переговорів, яке буде вигідним для Росії, пише Politico. https://lb.ua/news/2023/02/01/544426_pu ... rosto.html 1 лютого 2023.
Wirująświatła написав:Война идёт с 2019 а её причины сидят в 1991-2013 годах (коррупция, разрушенная армия и промышленность, неадекватный сосед). Зе конечно влил свою долю керосина, но причина не в нём. Не делайте из зайца крокодила. За Париж можно было отизвиняться, провести до донбассу референдум и отпустить с Богом. А для тех кто не хочет русский раз выпросить кредиты и расселить по территории.
Взагалі-то з 2014. Ви серйозно вважаєте, що преЗЕденту хтось колись дозволить змінювати в конституції територію України?
ЛАД написав:И как это противоречит обязанности защищать родину? Всё это обеспечивать должны марсиане или всё-таки граждане Украины? Статью 17 не читали?
Вот, так прямо и противоречит. С одной стороны государство гарантирует нам защиту и право на жизнь, а с другой - мы все должны государство защищать. Каждый трактует эти права, гарантии и обязанности по-своему. Кто-то ставит превыше всего жизнь человека, а кто-то - существование государства. Вам правильно посоветовали обратиться в КС за разъяснениями касательно того, что же все-таки первично - наше право на жизнь или наша обязанность защищать государство.
"Дело всего народа" давно перестало быть всеобщим (вернее, никогда им и не было). Вот, Вы же - тоже часть народа Украины? Но Вы ссылаетесь на возраст как причину того, что не идете защищать страну. Вы хотите, чтобы Вам кто-то ее защитил. А этот кто-то тоже хочет дожить хотя бы до 70 лет. И как это противоречие разрешить?
Когда ты видишь, что другие могут в войне не участвовать, а спокойно жить, то и тебе этого же хочется. Мы уже обсуждали, что "все" должно означать "все", а не "все, кроме". В таком случае ни у меня, ни у других не будет даже морального права требовать к себе особых условий, которые сейчас существуют для миллионов граждан Украины, вот, того самого "народа".
Banderlog написав:Лічно мене ви уболтали. Ви не чоловік а- баба. ) тільки баба з вас так собі), на любітєля.
Вибачте, а що або хто така "баба"? Для Вас бути жінкою - принизливо? Жінка - не людина? Я не можу зрозуміти чому так багато чоловіків уживають слово "баба" як образу? Я декілька разів писав, що мені до дупи що особисто Ви або хтось інший про мене думає. Я ніколи не хотів бути і не збираюсь бути "справжнім" чоловіком в уявленні якихось збоченців, які думають про інших, а не про себе. І я не вважаю, що бути жінкою - це якесь покарання. "Баба", так баба. Головне - залишатись людиною.
_hunter написав:та не было никогда этого аргумента: как умеют - так и воюют. Наоборот: всегда говорилось, что в экс-совке на народ всем всегда пофиг было...
"Ну ви, блін, дайотє!")) Ніколи?
Да навіть самі рашковани це вказують, що спеціально руйнують. Вже не кажучи про Казанського та ін. А також тут на форумі.
*Козаков навіть не став заперечувати руйнівні дії окупантів в Україні та знищення ними населених пунктів, де живуть мирні люди.
"В силу того, що наща армія антифашистська - вона ламає, проходячи, не тільки державні, а й соціальні інститути. Вона просто ламає все. Тому що все, що там було, від муніципалітетів до шкіл, ясел, включаючи музичні та спортивні, це все пронизане духом бандерівщини... За собою російська армія залишає голий степ, незважаючи на те, що там є міста і люди", - заявив він.* https://www.unian.ua/russianworld/rosiy ... 40072.html
это вы сейчас "говорящие головы" цитируете - у которых работа такая - говорить. Вы еще Симоньян с ее "дамбить воронеж в качестве аргумента вспомните
А які аргументи вам потрібні, щоб спростувати ваше взагалі безарументовне "та не было никогда этого аргумента"?)))))))) Ніколи((
Да навіть самі рашковани це вказують, що спеціально руйнують. Вже не кажучи про Казанського та ін. А також тут на форумі.
*Козаков навіть не став заперечувати руйнівні дії окупантів в Україні та знищення ними населених пунктів, де живуть мирні люди.
"В силу того, що наща армія антифашистська - вона ламає, проходячи, не тільки державні, а й соціальні інститути. Вона просто ламає все. Тому що все, що там було, від муніципалітетів до шкіл, ясел, включаючи музичні та спортивні, це все пронизане духом бандерівщини... За собою російська армія залишає голий степ, незважаючи на те, що там є міста і люди", - заявив він.* https://www.unian.ua/russianworld/rosiy ... 40072.html
это вы сейчас "говорящие головы" цитируете - у которых работа такая - говорить. Вы еще Симоньян с ее "дамбить воронеж в качестве аргумента вспомните
А які аргументи вам потрібні, щоб спростувати ваше взагалі безарументовне "та не было никогда этого аргумента"?)))))))) Ніколи((
Чуть больше деталей - где/когда этот "зникає аргумент" появился. А то я только сегодня (от вас) о его исчезновении услышал
Бачте - тут теж є протиріччя. Українські чоловіки з огидою сприймають слова про те, що вони мали б брати декретну відпустку для догляду за немовлям. Це ж і для дитини корисно. Ці українські чоловіки хочуть бути "справжніми" чоловіками, а не "бабами", але частина цих самих "найсправжніших" чоловіків не хоче виконувати вигадану для них функцію і йти воювати.
Принаймні, я і перед собою і перед іншими чесний, а не лицемірю.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 06 жов, 2024 16:47, всього редагувалось 4 разів.