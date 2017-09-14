Додано: Нед 06 жов, 2024 16:45

Игорь Алексеевич написав: ВЛК на это на ср...ь Берут даже кому 59+ Им нужен план, и ссылается ТЦК на закон. ВЛК на это на ср...ь Берут даже кому 59+ Им нужен план, и ссылается ТЦК на закон.

Мій товариш дитинства у минулому році в м.Сарни Рівнеська область пішов в ТЦК - так життя склалось, батьки хворі, в маленькому райцентрі роботи нема хоча він занесений в книгу рекордів України як самий молодий депутат київської міськради, ще студентом став бо дуже розумний - школа золота медаль, київський політех червоний диплом, все життя на керівних політичних посадах, просовував на виборах "негідників до влади" - з його слів, тобто писав тексти, організовував роботу виборчих штабів, тобто фахівець екстракласу, але життя склалось в 59 років м'яко кажучи не дуже. Але я відволікся- так от в минулому році йому ьуло 58 у відчаї він попер в ТЦК - не взяли, ходив місяць просився, каже що вже з воєнкомом за руку вітається зі всіма його замами, але не беруть і кажуть, що офіцерський склад (він піджак) до 55 років і все - закон.Тобто оці всі дурнуваті напади долярчика і йому подібних на людей такого віку це все від нестачі клепки в голові і взагалі нема розуміння що воювати в країні може максимум 10% всі решта мають пахати в тому числі і розовощокі воєнпенси а не доїти державу в цей важкий для всіх час. Мені через 2 місяці на пенсію - не піду - буду працювати доки зможу пересувати кінцівки.P.S. Для мене це не притаманно - але трішки зради. Що править світом - страх, гроші, біль. Чому розвинуті демократичні цивілізовані країни "не вписуються" за нас? Бо хуйло використовує їх страх, фінансує пропаганду і підкупає еліту ( гроші) і може причинити їм біль погрозами і реальними діями. Що може дати Україна цим країнам - гроші - ні, страх - ні, нанести біль - ні. Ми нічого не можемо протиставити хуйлу, тому і така аморфно-слабенька допомога. А тепер можете закидувати мене тапками і вважати несповна розуму. Ще на початку війни я пропонував зробити не зовсім адекватні дії - замінувати Рівненську та Хмельницьку АЕС і зараз це пропоную. Чому - бо це єдине чим ми можемо вплинути на Європу - коли час Х - підірвати ці станції коли вітер буде в сторону Європи - це той єдиний страх і біль якими ми можемо пронизати Старий Світ, це те що реально їх примусить напружитися і дати нам все що потребуємо - страх то велика сила і лише такими ексцентричними діями можна розхитати як і західне болото так і весь світ - нам втрачати нічого а от іншим сильним світу цього є що