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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:45
Игорь Алексеевич написав:
ВЛК на это на ср...ь Берут даже кому 59+ Им нужен план, и ссылается ТЦК на закон.
Мій товариш дитинства у минулому році в м.Сарни Рівнеська область пішов в ТЦК - так життя склалось, батьки хворі, в маленькому райцентрі роботи нема хоча він занесений в книгу рекордів України як самий молодий депутат київської міськради, ще студентом став бо дуже розумний - школа золота медаль, київський політех червоний диплом, все життя на керівних політичних посадах, просовував на виборах "негідників до влади" - з його слів, тобто писав тексти, організовував роботу виборчих штабів, тобто фахівець екстракласу, але життя склалось в 59 років м'яко кажучи не дуже. Але я відволікся- так от в минулому році йому ьуло 58 у відчаї він попер в ТЦК - не взяли, ходив місяць просився, каже що вже з воєнкомом за руку вітається зі всіма його замами, але не беруть і кажуть, що офіцерський склад (він піджак) до 55 років і все - закон.Тобто оці всі дурнуваті напади долярчика і йому подібних на людей такого віку це все від нестачі клепки в голові і взагалі нема розуміння що воювати в країні може максимум 10% всі решта мають пахати в тому числі і розовощокі воєнпенси а не доїти державу в цей важкий для всіх час. Мені через 2 місяці на пенсію - не піду - буду працювати доки зможу пересувати кінцівки.
P.S. Для мене це не притаманно - але трішки зради. Що править світом - страх, гроші, біль. Чому розвинуті демократичні цивілізовані країни "не вписуються" за нас? Бо хуйло використовує їх страх, фінансує пропаганду і підкупає еліту ( гроші) і може причинити їм біль погрозами і реальними діями. Що може дати Україна цим країнам - гроші - ні, страх - ні, нанести біль - ні. Ми нічого не можемо протиставити хуйлу, тому і така аморфно-слабенька допомога. А тепер можете закидувати мене тапками і вважати несповна розуму. Ще на початку війни я пропонував зробити не зовсім адекватні дії - замінувати Рівненську та Хмельницьку АЕС і зараз це пропоную. Чому - бо це єдине чим ми можемо вплинути на Європу - коли час Х - підірвати ці станції коли вітер буде в сторону Європи - це той єдиний страх і біль якими ми можемо пронизати Старий Світ, це те що реально їх примусить напружитися і дати нам все що потребуємо - страх то велика сила і лише такими ексцентричними діями можна розхитати як і західне болото так і весь світ - нам втрачати нічого а от іншим сильним світу цього є що
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 06 жов, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:46
АндрейМ написав: Banderlog написав:
Лічно мене ви уболтали. Ви не чоловік а- баба. ) тільки баба з вас так собі), на любітєля.
Вибачте, а що або хто така "баба"? Для Вас бути жінкою - принизливо? Жінка - не людина? Я не можу зрозуміти чому так багато чоловіків уживають слово "баба" як образу? Я декілька разів писав, що мені до дупи що особисто Ви або хтось інший про мене думає. Я ніколи не хотів бути і не збираюсь бути "справжнім" чоловіком в уявленні якихось збоченців, які думають про інших, а не про себе. І я не вважаю, що бути жінкою - це якесь покарання. "Баба", так баба. Головне - залишатись людиною.
не вибачу.)
не намагайтесь зрозуміти.
То для чоловіків принизливо, для вас в самий раз)
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:47
Країни НАТО готуються запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі на зустрічі контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, Німеччина. Це відбувається на тлі підготовки президента України Володимира Зеленського до презентації свого плану перемоги на саміті, в якому візьме участь президент США Джо Байден.
Про це пише The Washington Post.
Як повідомляється, члени НАТО розглядають способи надання Україні більшого прогресу на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча ці кроки можуть не повністю відповідати терміновим запитам Києва, вони є важливим сигналом підтримки України.
Зустріч у Рамштайні надає Зеленському ще одну можливість подати свій "план перемоги" після нещодавнього візиту до США. Українські офіційні особи висловлюють стурбованість щодо продовження допомоги у сфері безпеки з боку США напередодні президентських виборів. Білий дім, у свою чергу, виявляє обережність у ухваленні рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.
Україна прагне прискореного вступу до НАТО або отримання обов'язкових гарантій безпеки від західних партнерів у рамках своєї стратегії з припинення війни з Росією. Нещодавній наступ у Курській області значною мірою зупинився, тоді як Росія знову отримала ініціативу на деяких ділянках фронту.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:50
_hunter написав:
Чуть больше деталей - где/когда этот "зникає аргумент" появился. А то я только сегодня (от вас) о его исчезновении услышал
І тому спростували, що "та не было никогда этого аргумента"?))
Ще раз: куди більше треба, ніж наведені Козаков і Казанський?
Можете повірити на слово, що і форумчани на цих сторінках не раз вказували на те, що рашисти спеціально руйнують українські міста і містечка, бо не свої ж. (Шукати не буду. Ліньки).
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:51
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Додано: Нед 06 жов, 2024 16:54
Banderlog
не вибачу.)
не намагайтесь зрозуміти.
То для чоловіків принизливо, для вас в самий раз)
Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:00
detroytred написав: _hunter написав:
Чуть больше деталей - где/когда этот "зникає аргумент" появился. А то я только сегодня (от вас) о его исчезновении услышал
І тому спростували, що "та не было никогда этого аргумента"?))
Ще раз: куди більше треба, ніж наведені Козаков і Казанський?
Можете повірити на слово, що і форумчани на цих сторінках не раз вказували на те, що рашисти спеціально руйнують українські міста і містечка, бо не свої ж. (Шукати не буду. Ліньки).
Не потому - для меня это выглядит как "вы придумали на ходу какую-то байку, назвали ее Аргументом, а потом требуете каких-то опровержений".
Куда больше? - первые лица, очевидно же - питун/лавров/шойгу...
Та верю: на этом форуме чего только не пишут.
Но называть эту писанину Аргументом?.. 🤔
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:06
Hotab написав:Banderlog
не вибачу.)
не намагайтесь зрозуміти.
То для чоловіків принизливо, для вас в самий раз)
Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.
я хоть і сексист, но мушу визнати якщо йти по логіці законотворства в принципі він правий.
Треба зробити як з декретом. Щоб обовязок був або самому воювати, або його жінка могла піти замість нього.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:07
Banderlog написав:
не вибачу.)
не намагайтесь зрозуміти.
То для чоловіків принизливо, для вас в самий раз)
пол сам по себе никого не унижает, унижают поступки. Гендерного равенства не может быть по другой причине, мужик не может родить. А ребенок как не крути обуза. То есть женщина должна планировать свою жизнь с учётом планирования или наличия детей. А не соревноваться с мужиком в карьерном росте и доходах. Когда говорят про равенство, чаще всего это означает даму чайлд фри. Такое тоже имеет право на жизнь, но для общества это равенство минус.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 06 жов, 2024 17:34, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:10
detroytred написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
обто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".
Будуть кіно потім знімати "як хохли Суджу зруйнували"
Тобто тепер зникає аргумент, що руйнування ордою міст і містечок обумовлено тим, що вони саме українські.
Виходить, що свої кацапські ісконно земельні вони зтирають не менш завзято.
Ну тут можна сказати насправді що курщина і білгородщина - території розселення українців
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