Додано: Нед 06 жов, 2024 17:37

tester7336 написав: budivelnik написав: 3 Так сталось , що більшості населення (у всіх країнах світу при всіх соціальних системах) вигідніше списувати свої прорахунки/недопрацювання на чужий рахунок.

Це приводить цих людей до бідності....але як це не дивно - багаті в цьому не винні.

3 Так сталось , що більшості населення (у всіх країнах світу при всіх соціальних системах) вигідніше списувати свої прорахунки/недопрацювання на чужий рахунок.Це приводить цих людей до бідності....але як це не дивно - багаті в цьому не винні. і що - такі люди повинні йти захищати багатих ціною свого життя та здоров’я?

платіть відповідну ціну. але судячи з того що добровольців немає - мало платите.

на шарка захотілося щоб хтось захищав ваші статки? і що - такі люди повинні йти захищати багатих ціною свого життя та здоров’я?платіть відповідну ціну. але судячи з того що добровольців немає - мало платите.на шарка захотілося щоб хтось захищав ваші статки?

Ще раз для дурнів1 Що багаті , що бідні - будуть захищати своє життя2 Так як багатих 5% від населення України , то й в ЗСУ їх повинно бути не більше 5% ( якщо вже говорити про тотальну справедливість).Простий прикладНа фронті загинув зять Фаріон... Я погано відносився до того що робила Фаріон, але це все одно еліта...Отже на фронті гинуть не тільки бідні3 Для того щоб БІДНІ могли ефективно захищати СВОЄ життя- їм потрібні інструменти для цього захисту..а от якраз можливостей ПРИДБАТИ самостійно ці інструменти в них не має.Тому не дивно , що багаті допомагають бідним по отриманню цих інструментівА от тут питанняБідні мають воювати так само як і багаті?але при тому крім так само воювати - багаті ще й повинні забезпечити бідних...Якесь дивне твердженняВ багатих виявляється повинні бути не тільки зобовязання воювати , а й зобовязання забезпечити біднихв той час коли в бідних виявляється обовязків менше а прав більше?попахує маразмом.