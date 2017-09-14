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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10235102361023710238

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:18

  Hotab написав:Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший
на тебе еще сладенького

кстати тест на EQ. человек с высоким EQ не увидит тут ничего позорного, чувак хочет привлечь к себе внимание. Чем это хуже Арестовича?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:23

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Чуть больше деталей - где/когда этот "зникає аргумент" появился. А то я только сегодня (от вас) о его исчезновении услышал :)

І тому спростували, що "та не было никогда этого аргумента"?))

Ще раз: куди більше треба, ніж наведені Козаков і Казанський?
Можете повірити на слово, що і форумчани на цих сторінках не раз вказували на те, що рашисти спеціально руйнують українські міста і містечка, бо не свої ж. (Шукати не буду. Ліньки).

Не потому - для меня это выглядит как "вы придумали на ходу какую-то байку, назвали ее Аргументом, а потом требуете каких-то опровержений".
Куда больше? - первые лица, очевидно же - питун/лавров/шойгу...
Та верю: на этом форуме чего только не пишут. :) Но называть эту писанину Аргументом?.. 🤔

Тобто ви, якщо ніколи не чули про щось, маєте підстави вважати це байкою і спростовувати "та не было никогда этого аргумента"?

Добре, згоден, що заяви пітуна та Ко вище, але цілком достатньо і рівня козакових, казанських і навіть форумчан!
Можу додати ось ще організацію ТІ Україна:
"Нагадаємо, російські військові порушують цілий спектр законів та звичаїв війни: ...навмисно руйнують цивільну інфраструктуру, житлові будинки..."
___________________
Тобто це не я "придумал на ходу какую-то байку, назвал ее Аргументом".
Це ви вигадали на ходу байку, що я вигадав байку))
І аргументом у вас лише ваше "та не было никогда этого аргумента".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:24

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:не вибачу.)
не намагайтесь зрозуміти.
То для чоловіків принизливо, для вас в самий раз)

ну хоть вы в хотаба не превращайтесь) пол сам по себе никого не унижает, унижают поступки. Гендерного равенства не может быть по другой

з чого Ви взяли що мені треба в когось прєвращатись? Ніколи не скривав, що розділяю людей за статевою ознакою)
уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:35

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:И как это противоречит обязанности защищать родину?
Всё это обеспечивать должны марсиане или всё-таки граждане Украины?
Статью 17 не читали?

Вот, так прямо и противоречит. С одной стороны государство гарантирует нам защиту и право на жизнь, а с другой - мы все должны государство защищать. Каждый трактует эти права, гарантии и обязанности по-своему. Кто-то ставит превыше всего жизнь человека, а кто-то - существование государства. Вам правильно посоветовали обратиться в КС за разъяснениями касательно того, что же все-таки первично - наше право на жизнь или наша обязанность защищать государство.

Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.

"Дело всего народа" давно перестало быть всеобщим (вернее, никогда им и не было). Вот, Вы же - тоже часть народа Украины? Но Вы ссылаетесь на возраст как причину того, что не идете защищать страну. Вы хотите, чтобы Вам кто-то ее защитил. А этот кто-то тоже хочет дожить хотя бы до 70 лет. И как это противоречие разрешить?

Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.

Когда ты видишь, что другие могут в войне не участвовать, а спокойно жить, то и тебе этого же хочется. Мы уже обсуждали, что "все" должно означать "все", а не "все, кроме". В таком случае ни у меня, ни у других не будет даже морального права требовать к себе особых условий, которые сейчас существуют для миллионов граждан Украины, вот, того самого "народа".

Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".

  Banderlog написав:Лічно мене ви уболтали. Ви не чоловік а- баба. ) тільки баба з вас так собі), на любітєля.

Вибачте, а що або хто така "баба"? Для Вас бути жінкою - принизливо? Жінка - не людина? Я не можу зрозуміти чому так багато чоловіків уживають слово "баба" як образу? Я декілька разів писав, що мені до дупи що особисто Ви або хтось інший про мене думає. Я ніколи не хотів бути і не збираюсь бути "справжнім" чоловіком в уявленні якихось збоченців, які думають про інших, а не про себе. І я не вважаю, що бути жінкою - це якесь покарання. "Баба", так баба. Головне - залишатись людиною.

"бути жінкою" - не покарання, а быть бабой мне было бы стыдно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:37

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:3 Так сталось , що більшості населення (у всіх країнах світу при всіх соціальних системах) вигідніше списувати свої прорахунки/недопрацювання на чужий рахунок.
Це приводить цих людей до бідності....але як це не дивно - багаті в цьому не винні.
і що - такі люди повинні йти захищати багатих ціною свого життя та здоров’я?
платіть відповідну ціну. але судячи з того що добровольців немає - мало платите.
на шарка захотілося щоб хтось захищав ваші статки?
Ще раз для дурнів
1 Що багаті , що бідні - будуть захищати своє життя
2 Так як багатих 5% від населення України , то й в ЗСУ їх повинно бути не більше 5% ( якщо вже говорити про тотальну справедливість).
Простий приклад
На фронті загинув зять Фаріон... Я погано відносився до того що робила Фаріон, але це все одно еліта...Отже на фронті гинуть не тільки бідні
3 Для того щоб БІДНІ могли ефективно захищати СВОЄ життя- їм потрібні інструменти для цього захисту..а от якраз можливостей ПРИДБАТИ самостійно ці інструменти в них не має.
Тому не дивно , що багаті допомагають бідним по отриманню цих інструментів

А от тут питання
Бідні мають воювати так само як і багаті?
але при тому крім так само воювати - багаті ще й повинні забезпечити бідних...
Якесь дивне твердження
В багатих виявляється повинні бути не тільки зобовязання воювати , а й зобовязання забезпечити бідних
в той час коли в бідних виявляється обовязків менше а прав більше?
попахує маразмом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:39

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:І тому спростували, що "та не было никогда этого аргумента"?))

Ще раз: куди більше треба, ніж наведені Козаков і Казанський?
Можете повірити на слово, що і форумчани на цих сторінках не раз вказували на те, що рашисти спеціально руйнують українські міста і містечка, бо не свої ж. (Шукати не буду. Ліньки).

Не потому - для меня это выглядит как "вы придумали на ходу какую-то байку, назвали ее Аргументом, а потом требуете каких-то опровержений".
Куда больше? - первые лица, очевидно же - питун/лавров/шойгу...
Та верю: на этом форуме чего только не пишут. :) Но называть эту писанину Аргументом?.. 🤔

Тобто ви, якщо ніколи не чули про щось, маєте підстави вважати це байкою і спростовувати "та не было никогда этого аргумента"?

Добре, згоден, що заяви пітуна та Ко вище, але цілком достатньо і рівня козакових, казанських і навіть форумчан!
Можу додати ось ще організацію ТІ Україна:
"Нагадаємо, російські військові порушують цілий спектр законів та звичаїв війни: ...навмисно руйнують цивільну інфраструктуру, житлові будинки..."
___________________
Тобто це не я "придумал на ходу какую-то байку, назвал ее Аргументом".
Це ви вигадали на ходу байку, що я вигадав байку))
І аргументом у вас лише ваше "та не было никогда этого аргумента".

Ну да: школьный (или детсадовский) курс логики - "бремя доказательства постулата - на постулирующем"...
ТІ Україна? - мягко говоря - заинтересованная сторона.
Вот коммюнике Координатора ООН:
https://news.un.org/ru/story/2023/12/1447597
Никаким Аргументом и не пахнет...
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