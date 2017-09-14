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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:54
Василь-Рівне написав:
.........
Ще на початку війни я пропонував зробити не зовсім адекватні дії - замінувати Рівненську та Хмельницьку АЕС і зараз це пропоную. Чому - бо це єдине чим ми можемо вплинути на Європу - коли час Х - підірвати ці станції коли вітер буде в сторону Європи - це той єдиний страх і біль якими ми можемо пронизати Старий Світ, це те що реально їх примусить напружитися і дати нам все що потребуємо - страх то велика сила і лише такими ексцентричними діями можна розхитати як і західне болото так і весь світ - нам втрачати нічого а от іншим сильним світу цього є що
1. До часу Х вони не допускають і не допустять.
2. Втрачати є що - життя. Ви можете для себе
вирішити загинути разом з ворогом. Але не маєте жодного права вирішувати це за народ та дітей.
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ЛАД
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:54
ЛАД написав: _hunter написав:
..............
вы уже второй раз за сегодня капитанствуете... Вы просили "отмазку" - я вам дал отмазку. За противоречиями между Статьями - вам в Конституционный Суд.
Но, чтоб два раза не вставать - вот вам вторая "отмазка" из вашей же цитаты:
>>> Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
- а закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще не приняли
Я не капитанствую.
А вы разводите демагогию и находите противоречия там, где их нет.
"закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще" нет, зато есть процитированная статья 65 Конституции.
Для непонятливых повторю:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
P.s. Прочитал ваши с BIGor
'ом 2 последних поста.
Простите, но не могу вам обоим сказать ничего больше, чем идите вы оба ... сами знаете куда. А BIGor
может приехать в Харьков, место "на тепленькому дивані" я ему найду. "Патриот" обосраный.
громадянин ЛАД чому не захищає?
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flyman
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:01
АндрейМ написав: flyman написав:
годувати сіськом ще запропонуйте
Бачте - тут теж є протиріччя. Українські чоловіки з огидою сприймають слова про те, що вони мали б брати декретну відпустку для догляду за немовлям. Це ж і для дитини корисно. Ці українські чоловіки хочуть бути "справжніми" чоловіками, а не "бабами", але частина цих самих "найсправжніших" чоловіків не хоче виконувати вигадану для них функцію і йти воювати.
Принаймні, я і перед собою і перед іншими чесний, а не лицемірю.
це ваші сексисткі фантазії про "з огидою", закінчуєте вже свою офенсивну феміністську демагогію. Хіба в нас закони як в Швеції: в букві, в дусі і виконанні?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:06
Ukrainian написав:
Країни НАТО готуються запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі на зустрічі контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, Німеччина. Це відбувається на тлі підготовки президента України Володимира Зеленського до презентації свого плану перемоги на саміті, в якому візьме участь президент США Джо Байден.
Про це пише The Washington Post.
Як повідомляється, члени НАТО розглядають способи надання Україні більшого прогресу на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча ці кроки можуть не повністю відповідати терміновим запитам Києва, вони є важливим сигналом підтримки України.
Зустріч у Рамштайні надає Зеленському ще одну можливість подати свій "план перемоги" після нещодавнього візиту до США. Українські офіційні особи висловлюють стурбованість щодо продовження допомоги у сфері безпеки з боку США напередодні президентських виборів. Білий дім, у свою чергу, виявляє обережність у ухваленні рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.
Україна прагне прискореного вступу до НАТО або отримання обов'язкових гарантій безпеки від західних партнерів у рамках своєї стратегії з припинення війни з Росією. Нещодавній наступ у Курській області значною мірою зупинився, тоді як Росія знову отримала ініціативу на деяких ділянках фронту.
Ще одна спроба правильного плану, це вже вкотре "на перездачу"?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:14
ЛАД написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
И как это противоречит обязанности защищать родину?
Всё это обеспечивать должны марсиане или всё-таки граждане Украины?
Статью 17 не читали?
Вот, так прямо и противоречит. С одной стороны государство гарантирует нам защиту и право на жизнь, а с другой - мы все должны государство защищать. Каждый трактует эти права, гарантии и обязанности по-своему. Кто-то ставит превыше всего жизнь человека, а кто-то - существование государства. Вам правильно посоветовали обратиться в КС за разъяснениями касательно того, что же все-таки первично - наше право на жизнь или наша обязанность защищать государство.
Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.
"Дело всего народа" давно перестало быть всеобщим (вернее, никогда им и не было). Вот, Вы же - тоже часть народа Украины? Но Вы ссылаетесь на возраст как причину того, что не идете защищать страну. Вы хотите, чтобы Вам кто-то ее защитил. А этот кто-то тоже хочет дожить хотя бы до 70 лет. И как это противоречие разрешить?
Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.
Когда ты видишь, что другие могут в войне не участвовать, а спокойно жить, то и тебе этого же хочется. Мы уже обсуждали, что "все" должно означать "все", а не "все, кроме". В таком случае ни у меня, ни у других не будет даже морального права требовать к себе особых условий, которые сейчас существуют для миллионов граждан Украины, вот, того самого "народа".
Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".
Banderlog написав:
Лічно мене ви уболтали. Ви не чоловік а- баба. ) тільки баба з вас так собі), на любітєля.
Вибачте, а що або хто така "баба"? Для Вас бути жінкою - принизливо? Жінка - не людина? Я не можу зрозуміти чому так багато чоловіків уживають слово "баба" як образу? Я декілька разів писав, що мені до дупи що особисто Ви або хтось інший про мене думає. Я ніколи не хотів бути і не збираюсь бути "справжнім" чоловіком в уявленні якихось збоченців, які думають про інших, а не про себе. І я не вважаю, що бути жінкою - це якесь покарання. "Баба", так баба. Головне - залишатись людиною.
"бути жінкою" - не покарання, а быть бабой мне было бы стыдно.
Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия".
закривати кордон це що за норматив ГТО?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:15
Для того щоб БІДНІ могли ефективно захищати СВОЄ життя- їм потрібні інструменти для цього захисту..а от якраз можливостей ПРИДБАТИ самостійно ці інструменти в них не має.
Тому не дивно , що багаті допомагають бідним по отриманню цих інструментів
Ну да, "багаті" покупают "Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ...
Интересно, много купили?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:16
flyman написав:
...........
громадянин ЛАД чому не захищає?
"И вас вылечат". (с)
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:17
ЛАД написав: Василь-Рівне написав:
.........
Ще на початку війни я пропонував зробити не зовсім адекватні дії - замінувати Рівненську та Хмельницьку АЕС і зараз це пропоную. Чому - бо це єдине чим ми можемо вплинути на Європу - коли час Х - підірвати ці станції коли вітер буде в сторону Європи - це той єдиний страх і біль якими ми можемо пронизати Старий Світ, це те що реально їх примусить напружитися і дати нам все що потребуємо - страх то велика сила і лише такими ексцентричними діями можна розхитати як і західне болото так і весь світ - нам втрачати нічого а от іншим сильним світу цього є що
1. До часу Х вони не допускають і не допустять.
2. Втрачати є що - життя. Ви можете для себе
вирішити загинути разом з ворогом. Але не маєте жодного права вирішувати це за народ та дітей.
це стаття 65?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:17
ЛАД написав: budivelnic написав:
Для того щоб БІДНІ могли ефективно захищати СВОЄ життя- їм потрібні інструменти для цього захисту..а от якраз можливостей ПРИДБАТИ самостійно ці інструменти в них не має.
Тому не дивно , що багаті допомагають бідним по отриманню цих інструментів
Ну да, "багаті" покупают "Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ...
Интересно, много купили?
Ти знову за своє?
По твоєму 1 млн податків/донатів сплачених мною за кожен рік війни йде виключно в кишені чиновників?
Це в твоєму совку( якого ти з голови ніяк не викинеш) квартири давали безкоштовно і війну в Афганістані не за гроші громадян СРСР вели.
ПС
якщо тобі соромно що ти змушений цитувати мене - то краще не цитуй взагалі
А то хочеш виглядати напіввагітним....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 06 жов, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:19
detroytred написав:
Валерій Залужний заявив, що разом із Міністерством оборони погоджено, щоб новий законопроєкт про мобілізацію передбачав службу у війську протягом 36 місяців після призову.
«Я чітко розумію і знаю, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно поспілкуватися. Їм дуже – дуже важко. І мені хотілося б, щоб люди, які йдуть до війська, чітко розуміли, скільки їм необхідно воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті; друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».
«36 місяців – цифра не зовсім реальна у тих умовах, в яких ми перебуваємо. Але нам залишається сподіватися на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться і ми зможемо замінити цих людей через 36 місяців… За 36 місяців буде достатньо часу, щоб підготувати людський ресурс для заміни
», – додав Залужний.
Він також зауважив, що уряд, який реалізує відповідний закон, розуміє, які в країні є можливості. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що до 2025 року вистачить часу на підготовку тих, хто зараз буде мобілізований.
Якесь "тиць-пиз диць!"
Типу, "ми розуміємо, що пацієнт може померти через 36міс., але ми будемо сподіватись, що він не помре... тому про купити/виготовити ліки, щоб пацієнт вижив - ми лише думаємо..."(і нікуя за 31міс. ми так і не робимо)
fler написав:
Ок, питання: хто замінить сотні тисяч військових
, яких можна звільнити та випустити за кордон,
Т В І Й
Ч О Л О В І К!!!
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