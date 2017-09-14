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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10237102381023910240>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:22

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:.........
Ще на початку війни я пропонував зробити не зовсім адекватні дії - замінувати Рівненську та Хмельницьку АЕС і зараз це пропоную. Чому - бо це єдине чим ми можемо вплинути на Європу - коли час Х - підірвати ці станції коли вітер буде в сторону Європи - це той єдиний страх і біль якими ми можемо пронизати Старий Світ, це те що реально їх примусить напружитися і дати нам все що потребуємо - страх то велика сила і лише такими ексцентричними діями можна розхитати як і західне болото так і весь світ - нам втрачати нічого а от іншим сильним світу цього є що :?

1. До часу Х вони не допускають і не допустять.
2. Втрачати є що - життя. Ви можете для себе вирішити загинути разом з ворогом. Але не маєте жодного права вирішувати це за народ та дітей.

це стаття 65?

Ви тоже желаете сгореть в "пламени ядерного взрыва" или от радиации вместе с Василем?Вольному воля. Возьмите ядерную бомбу, отправьтесь с ней куда-нибудь на Новую Землю и подрывайтесь. Там можете даже не думать о том, какой статье Конституции это соответствует и соответствует чему-либо вообще.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:29

  ЛАД написав:Ви тоже желаете сгореть в "пламени ядерного взрыва" или от радиации вместе с Василем?Вольному воля. Возьмите ядерную бомбу, отправьтесь с ней куда-нибудь на Новую Землю и подрывайтесь. Там можете даже не думать о том, какой статье Конституции это соответствует и соответствует чему-либо вообще.

замість генерування маразматичного контенту послухайте казочку про мишобратів
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 жов, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:30

  Успіх написав:
  fler написав:Ок, питання: хто замінить сотні тисяч військових, яких можна звільнити та випустити за кордон,
Т В І Й
Ч О Л О В І К!!!


  Shaman написав:
  Успіх написав:1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!

2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)

тут є тестери, х.янтери, фокси та інші ухилянти. а ти все одно накидаєш не на тих...

що не так, Успіх? ти так до успіху не дійдеш...


Долярчик, що з тобою не так ? Біполярочка ?

У тебе одна пластинка, а інших ти не помічаєшь

Ти так проти "ухилянтів", що не бачишь реальних ухилянтів
Тобі ухилянти ближче, ніж ті, хто тебе підтримує фінансово ?

Кажи вже :)
Чи це наслідки 9 класів ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:30

  budivelnik написав:......
ПС
якщо тобі соромно що ти змушений цитувати мене - то краще не цитуй взагалі
А то хочеш виглядати напіввагітним....

Мне не "соромно", а просто противно разговаривать с хамом, который в 60 лет даже не научился обращаться к незнакомым (уж не говорю к старшим) на вы.
Поэтому Буду цитировать ваши слова обезличено.
А ""Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ..." нам дают партнёры, а не мы покупаем за ваши "податки/донати". Их бы не хватило даже близко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:33

  flyman написав:
  ЛАД написав:Ви тоже желаете сгореть в "пламени ядерного взрыва" или от радиации вместе с Василем?Вольному воля. Возьмите ядерную бомбу, отправьтесь с ней куда-нибудь на Новую Землю и подрывайтесь. Там можете даже не думать о том, какой статье Конституции это соответствует и соответствует чему-либо вообще.

замість генерування маразматичного контенту послухайте казочку
.....

Уже писал: "И вас тоже вылечат" (с). После этого, может быть, перестанете повторно выкладывать маразматическую "сказочку". И не повторно тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:37

  _hunter написав:Ну да: школьный (или детсадовский) курс логики - "бремя доказательства постулата - на постулирующем"...
ТІ Україна? - мягко говоря - заинтересованная сторона.
Вот коммюнике Координатора ООН:
https://news.un.org/ru/story/2023/12/1447597
Никаким Аргументом и не пахнет...

Я і навів: і Козаков, і Казанського, і ТІ, і форумчан (міг би, але ліньки).
На ваше ""та не было никогда этого аргумента".
Навів факт -- було.
Вистачило б навіть хоча б одного прикладу.

Ясельний курс логіки -- для спростовування-заперечення треба надати аргументи.
А не а-ля "ніколи не було", "вигадали байку" і "це не Аргумент".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А ""Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ..." нам дают партнёры, а не мы покупаем за ваши "податки/донати". Их бы не хватило даже близко.
Дурень думкою багатіє
1 Військове обладнання і оплата військових фінасується ТІЛЬКИ за наші ПОДАТКИ або безкоштовно передається союзниками
В рік наших податків 1700+млрд грн=42 млрд доларів/рік=126млрд доларів 3 роки
2 Життєзабезпечення НАСЕЛЕННЯ/Держави фінансується НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ
Це також 1700+млрд грн/рік..., тобто ти не здох тільки тому що твоя пенсія оплачена союзниками
А москалі тебе не крутили на .ую тільки тому що зброю і зарплату військових оплатили такі як я

Дурням деколи треба читати офіційні документи Бюджету і договори між нами і союзниками.

Тому
Відповідь совку( старому маразматику) наступна
ТАК , Абрамси ,Леопарди і так далі профінансоване БАГАТИМИ...
А життєдіяльнсть БІДНИХ в нашій Державі - фінансується союзниками.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 06 жов, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:42

  detroytred написав:
  _hunter написав:Ну да: школьный (или детсадовский) курс логики - "бремя доказательства постулата - на постулирующем"...
ТІ Україна? - мягко говоря - заинтересованная сторона.
Вот коммюнике Координатора ООН:
https://news.un.org/ru/story/2023/12/1447597
Никаким Аргументом и не пахнет...

Я і навів: і Козаков, і Казанського, і ТІ, і форумчан (міг би, але ліньки).
На ваше ""та не было никогда этого аргумента".
Навів факт -- було.
Вистачило б навіть хоча б одного прикладу.

Ясельний курс логіки -- для спростовування-заперечення треба надати аргументи.
А не а-ля "ніколи не було", "вигадали байку" і "це не Аргумент".

OK, уговорили: некие "говорящие головы" без особого веса - использовали Аргумент. Который тепер, увы (или наоборот?) - пропал :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:43

Може ще встигнете, а може вже й ні...

  pesikot написав:Кажи вже
Ой, точно, забув))
І тебе тут хлопці чекають, щоб і ти підмінив їх на фронті!

Бо я - вже НЕ чекаю тут ні на кого!
Псевдо-урапатріоти вже показали свою гнилу душонку, як вони хочуть цинічно воювати чужими руками, а самі - ні! В жодному разі вони себе не бачать на фронті!!!

Тож - мастіть собі голови/посипайте попелом і спостерігайте за обвалом фронту через те, що ви НЕ хочете йти захищати свою Батьківщину!
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:47

  Успіх написав:
  pesikot написав:Кажи вже
Ой, точно, забув))
І тебе тут хлопці чекають, щоб і ти підмінив їх на фронті!

Бо я - вже НЕ чекаю тут ні на кого!
Псевдо-урапатріоти вже показали свою гнилу душонку, як вони хочуть цинічно воювати чужими руками, а самі - ні! В жодному разі вони себе не бачать на фронті!!!

Тож - мастіть собі голови/посипайте попелом і спостерігайте за обвалом фронту через те, що ви НЕ хочете йти захищати свою Батьківщину!

Питання було в іншому, не крути дупою, не вийде :)

Чому тобі реальні ухилянти ближче, ніж ті, хто допомагає ЗСУ ?
pesikot
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