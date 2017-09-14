Василь-Рівне написав:......... Ще на початку війни я пропонував зробити не зовсім адекватні дії - замінувати Рівненську та Хмельницьку АЕС і зараз це пропоную. Чому - бо це єдине чим ми можемо вплинути на Європу - коли час Х - підірвати ці станції коли вітер буде в сторону Європи - це той єдиний страх і біль якими ми можемо пронизати Старий Світ, це те що реально їх примусить напружитися і дати нам все що потребуємо - страх то велика сила і лише такими ексцентричними діями можна розхитати як і західне болото так і весь світ - нам втрачати нічого а от іншим сильним світу цього є що
1. До часу Х вони не допускають і не допустять. 2. Втрачати є що - життя. Ви можете для себе вирішити загинути разом з ворогом. Але не маєте жодного права вирішувати це за народ та дітей.
це стаття 65?
Ви тоже желаете сгореть в "пламени ядерного взрыва" или от радиации вместе с Василем?Вольному воля. Возьмите ядерную бомбу, отправьтесь с ней куда-нибудь на Новую Землю и подрывайтесь. Там можете даже не думать о том, какой статье Конституции это соответствует и соответствует чему-либо вообще.
ЛАД написав:Ви тоже желаете сгореть в "пламени ядерного взрыва" или от радиации вместе с Василем?Вольному воля. Возьмите ядерную бомбу, отправьтесь с ней куда-нибудь на Новую Землю и подрывайтесь. Там можете даже не думать о том, какой статье Конституции это соответствует и соответствует чему-либо вообще.
замість генерування маразматичного контенту послухайте казочку про мишобратів
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 жов, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:...... ПС якщо тобі соромно що ти змушений цитувати мене - то краще не цитуй взагалі А то хочеш виглядати напіввагітним....
Мне не "соромно", а просто противно разговаривать с хамом, который в 60 лет даже не научился обращаться к незнакомым (уж не говорю к старшим) на вы. Поэтому Буду цитировать ваши слова обезличено. А ""Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ..." нам дают партнёры, а не мы покупаем за ваши "податки/донати". Их бы не хватило даже близко.
ЛАД написав:Ви тоже желаете сгореть в "пламени ядерного взрыва" или от радиации вместе с Василем?Вольному воля. Возьмите ядерную бомбу, отправьтесь с ней куда-нибудь на Новую Землю и подрывайтесь. Там можете даже не думать о том, какой статье Конституции это соответствует и соответствует чему-либо вообще.
замість генерування маразматичного контенту послухайте казочку .....
Уже писал: "И вас тоже вылечат" (с). После этого, может быть, перестанете повторно выкладывать маразматическую "сказочку". И не повторно тоже.
_hunter написав:Ну да: школьный (или детсадовский) курс логики - "бремя доказательства постулата - на постулирующем"... ТІ Україна? - мягко говоря - заинтересованная сторона. Вот коммюнике Координатора ООН: https://news.un.org/ru/story/2023/12/1447597 Никаким Аргументом и не пахнет...
Я і навів: і Козаков, і Казанського, і ТІ, і форумчан (міг би, але ліньки). На ваше ""та не было никогда этого аргумента". Навів факт -- було. Вистачило б навіть хоча б одного прикладу.
Ясельний курс логіки -- для спростовування-заперечення треба надати аргументи. А не а-ля "ніколи не було", "вигадали байку" і "це не Аргумент".
ЛАД написав:А ""Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ..." нам дают партнёры, а не мы покупаем за ваши "податки/донати". Их бы не хватило даже близко.
Дурень думкою багатіє 1 Військове обладнання і оплата військових фінасується ТІЛЬКИ за наші ПОДАТКИ або безкоштовно передається союзниками В рік наших податків 1700+млрд грн=42 млрд доларів/рік=126млрд доларів 3 роки 2 Життєзабезпечення НАСЕЛЕННЯ/Держави фінансується НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ Це також 1700+млрд грн/рік..., тобто ти не здох тільки тому що твоя пенсія оплачена союзниками А москалі тебе не крутили на .ую тільки тому що зброю і зарплату військових оплатили такі як я
Дурням деколи треба читати офіційні документи Бюджету і договори між нами і союзниками.
Тому Відповідь совку( старому маразматику) наступна ТАК , Абрамси ,Леопарди і так далі профінансоване БАГАТИМИ... А життєдіяльнсть БІДНИХ в нашій Державі - фінансується союзниками.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 06 жов, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Ну да: школьный (или детсадовский) курс логики - "бремя доказательства постулата - на постулирующем"... ТІ Україна? - мягко говоря - заинтересованная сторона. Вот коммюнике Координатора ООН: https://news.un.org/ru/story/2023/12/1447597 Никаким Аргументом и не пахнет...
Я і навів: і Козаков, і Казанського, і ТІ, і форумчан (міг би, але ліньки). На ваше ""та не было никогда этого аргумента". Навів факт -- було. Вистачило б навіть хоча б одного прикладу.
Ясельний курс логіки -- для спростовування-заперечення треба надати аргументи. А не а-ля "ніколи не було", "вигадали байку" і "це не Аргумент".
OK, уговорили: некие "говорящие головы" без особого веса - использовали Аргумент. Который тепер, увы (или наоборот?) - пропал