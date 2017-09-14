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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:55
Броварське телебачення Славка віщає про "другий свисток"
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flyman
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Додано: Нед 06 жов, 2024 18:59
pesikot написав:
реальні ухилянти
Це хто?
Це ті, які "невидимки"?
Самих - наче нема і нікому голову не морочать, на кшталт "не так на фронті воюєте, а я вам так багато оплачую своїми податками"!!!
Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"
Чи "реальні ухилянти" це ті, які хочуть чужими руками воювали ще декілька років?
То хто такі "реальні ухилянти"?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:00
Успіх написав: pesikot написав:
Кажи вже
Ой, точно, забув))
І тебе тут хлопці чекають, щоб і ти підмінив їх на фронті!
Бо я - вже НЕ чекаю тут ні на кого!
Псевдо-урапатріоти вже показали свою гнилу душонку, як вони хочуть цинічно воювати чужими руками, а самі - ні! В жодному разі вони себе не бачать на фронті!!!
Тож - мастіть собі голови/посипайте попелом і спостерігайте за обвалом фронту через те, що ви НЕ хочете йти захищати свою Батьківщину!
" Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас."
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Velz
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:01
[quote="5774949:pesikot"][/quote]
Кому ты помог?
Кому помог цицькоцмудильник шаман?
Я помогал, хуиз2010 помогал
кто помогает, кто делом занят, тот подоляковскую х-ню нести не будет
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fox767676
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:07
fox767676 написав: pesikot написав:
Кому ты помог?
Кому помог цицькоцмудильник шаман?
Я помогал, хуиз2010 помогал
кто помогает, кто делом занят, тот подоляковскую х-ню нести не будет
Запомни, номерной
Я помогал и помогаю
Ты тоже помогаешь, но на словах у тебя столько трындежа.
Тебе уже и Залужный не такой. И все не такие
Тебе всё украинское не такое
Так вопрос, а кому ты помогаешь ?
Ермаку ? Татарову ? Кому из 5-6 менеджеров ?
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pesikot
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:11
Успіх написав: pesikot написав:
реальні ухилянти
Це хто?
Це ті, які "невидимки"?
Самих - наче нема і нікому голову не морочать, на кшталт "не так на фронті воюєте, а я вам так багато оплачую своїми податками"!!!
Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"
Чи "реальні ухилянти" це ті, які хочуть чужими руками воювали ще декілька років?
То хто такі "реальні ухилянти"?
Я повторю, якщо ти не зміг прочитати
Shaman написав: Успіх написав:
1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!
2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)
тут є тестери, х.янтери, фокси та інші ухилянти. а ти все одно накидаєш не на тих...
що не так, Успіх
? ти так до успіху не дійдеш...
Питання до тебе, теж саме ...
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pesikot
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:12
Успіх написав:
ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті; друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».
але ми будемо сподіватись, що він не помре...
Ніякого там тиця нема. Все чітко написано. Читайте уважно, вдумчіво шевеля губами.
не вони будуть сподіватись, вони хотять щоб продовжували сподіватись ми.
Написано чітко
Через 36 місяців якщо нема загострення і є ким замінити.
Поставте собі питання, якщо б небуло зара загострення і було б ким замінити... для чого їм чекати строку 36 місяців?
Це чергове махання морковкою перед ослами, бо більшість вже втратила до морковки інтерес.
Припущення, що залужний конкурент зеленського не підтвердилось. Вони грають командно.
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Banderlog
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:14
Успіх написав:
Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"
З приводу Мивіни, ти сам про це писав
Якщо ти підешь в СЗЧ, то ти будешь допомагати на рівні - ось вам Мивіна
То не треба перекидати власні думки на інших
Сам ти жерешь ковбасу і ковбасою котів кормишь
Але, інших ти взагалі не хочешь, не бажаешь підтримувати
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pesikot
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