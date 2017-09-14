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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1023810239102401024110242>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:59

Я-доначу, а ти-до останньої верби! А хто так розподілив?

  pesikot написав:реальні ухилянти
Це хто?
Це ті, які "невидимки"?
Самих - наче нема і нікому голову не морочать, на кшталт "не так на фронті воюєте, а я вам так багато оплачую своїми податками"!!!
Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"

Чи "реальні ухилянти" це ті, які хочуть чужими руками воювали ще декілька років?

То хто такі "реальні ухилянти"?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:00

  Успіх написав:
  pesikot написав:Кажи вже
Ой, точно, забув))
І тебе тут хлопці чекають, щоб і ти підмінив їх на фронті!

Бо я - вже НЕ чекаю тут ні на кого!
Псевдо-урапатріоти вже показали свою гнилу душонку, як вони хочуть цинічно воювати чужими руками, а самі - ні! В жодному разі вони себе не бачать на фронті!!!

Тож - мастіть собі голови/посипайте попелом і спостерігайте за обвалом фронту через те, що ви НЕ хочете йти захищати свою Батьківщину!


" Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас."
Velz
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:01

[quote="5774949:pesikot"][/quote]

Кому ты помог?
Кому помог цицькоцмудильник шаман?
Я помогал, хуиз2010 помогал
кто помогает, кто делом занят, тот подоляковскую х-ню нести не будет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:07

  fox767676 написав:
  pesikot написав:


Кому ты помог?
Кому помог цицькоцмудильник шаман?
Я помогал, хуиз2010 помогал
кто помогает, кто делом занят, тот подоляковскую х-ню нести не будет

Запомни, номерной

Я помогал и помогаю

Ты тоже помогаешь, но на словах у тебя столько трындежа.
Тебе уже и Залужный не такой. И все не такие

Тебе всё украинское не такое

Так вопрос, а кому ты помогаешь ? :)
Ермаку ? Татарову ? Кому из 5-6 менеджеров ?

PS. Fox, ты еще за свой базар, что топ-ИТ Америки за Трампа, не ответил
Трамп, как раз, против топ-ИТ Америки, кроме Маска

Зачем ты опять нервничаешь ? :)
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 06 жов, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:11

  Успіх написав:
  pesikot написав:реальні ухилянти
Це хто?
Це ті, які "невидимки"?
Самих - наче нема і нікому голову не морочать, на кшталт "не так на фронті воюєте, а я вам так багато оплачую своїми податками"!!!
Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"

Чи "реальні ухилянти" це ті, які хочуть чужими руками воювали ще декілька років?

То хто такі "реальні ухилянти"?


Я повторю, якщо ти не зміг прочитати

  Shaman написав:
  Успіх написав:1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!

2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)

тут є тестери, х.янтери, фокси та інші ухилянти. а ти все одно накидаєш не на тих...

що не так, Успіх? ти так до успіху не дійдеш...


Питання до тебе, теж саме ...
Відповідай :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:12

  Успіх написав:ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті; друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».

але ми будемо сподіватись, що він не помре...

Ніякого там тиця нема. Все чітко написано. Читайте уважно, вдумчіво шевеля губами.
не вони будуть сподіватись, вони хотять щоб продовжували сподіватись ми.
Написано чітко
Через 36 місяців якщо нема загострення і є ким замінити.
Поставте собі питання, якщо б небуло зара загострення і було б ким замінити... для чого їм чекати строку 36 місяців?
Це чергове махання морковкою перед ослами, бо більшість вже втратила до морковки інтерес.
Припущення, що залужний конкурент зеленського не підтвердилось. Вони грають командно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:14

  Успіх написав:Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"

З приводу Мивіни, ти сам про це писав

Якщо ти підешь в СЗЧ, то ти будешь допомагати на рівні - ось вам Мивіна

То не треба перекидати власні думки на інших :)
Сам ти жерешь ковбасу і ковбасою котів кормишь

Але, інших ти, взагалі, не хочешь, не бажаешь підтримувати
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 06 жов, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:18

  Banderlog написав:
  Успіх написав:ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті; друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».

але ми будемо сподіватись, що він не помре...

Ніякого там тиця нема. Все чітко написано. Читайте уважно, вдумчіво шевеля губами.
не вони будуть сподіватись, вони хотять щоб продовжували сподіватись ми.
Написано чітко
Через 36 місяців якщо нема загострення і є ким замінити.
Поставте собі питання, якщо б небуло зара загострення і було б ким замінити... для чого їм чекати строку 36 місяців?
Це чергове махання морковкою перед ослами, бо більшість вже втратила до морковки інтерес.
Припущення, що залужний конкурент зеленського не підтвердилось. Вони грають командно.

Ви самі придумали цю байку про 36 місяців
Ви самі в неї повірили

Я завжди питав, чого ви вірити в 36 місяців ?
Хто вам про це сказав ?

І відповідав, що цього не буде
Писав чого не буде, чому не буде
Розписував, що тре зробити, щоб це було

А ви - золоті рибки. Пам"ять 5 секунд

От хто вам про це сказав, до того і висувайте вимоги
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи спекуляцій про "по Дніпру"

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:28

Військове обладнання і оплата військових фінасується ТІЛЬКИ за наші ПОДАТКИ або безкоштовно передається союзниками
В рік наших податків 1700+млрд грн=42 млрд доларів/рік=126млрд доларів 3 роки

Некоторые прапорщики кроме арифметики ничего больше не знают.
Із загального фінансування бюджетних програм Міноборони 99% усіх коштів традиційно передбачено на дві бюджетні програми:

1012,3 млрд грн (на 129,5 млрд грн більше плану-2024) – заробітні плати, медицина, допомога сім’ям військових ЗСУ;
487,7 млрд грн (на 222,3 млрд грн більше плану-2024) – закупівля та ремонт озброєння та військової техніки.
Очікується, що на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців Сил Оборони (з нарахуваннями) буде спрямовано 1152,7 млрд грн із загального фонду.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3909293-proekt-derzavnogo-budzetu2025-osnovni-harakteristiki-ta-strategicni-prioriteti.html
Итого на закупку вооружений планируется не 42 млрд. долл., а вчетверо меньше - 487,7 млрд. грн. или 10,8 млрд. долл. (если верить заложенному в проект бюджета курс 45. Но есть и более высокие цифры). Но даже по сегодняшнему курсу это 11,8 млрд. долл., а никак не 42 млрд. При этом это включает в себя ещё и покупку вооружений у украинских предприятий, а они "Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ..." не производят.
А на 2024 в бюджете на покупку вооружений было заложено вдвое меньше, не могу сейчас найти цифру, по памяти примерно 220 млрд. грн.
Чтобы не быть голословным:
"Весь бюджет обороны на 2024 год - около 40 млрд долларов - из этой суммы 30 млрд долларов - это зарплаты и выплаты военнослужащим, из оставшихся 10 млрд долларов, без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается 6 млрд долларов. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше", - сказал Камышин.

http://surl.li/mvxrug
ЛАД
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