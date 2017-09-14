Це хто? Це ті, які "невидимки"? Самих - наче нема і нікому голову не морочать, на кшталт "не так на фронті воюєте, а я вам так багато оплачую своїми податками"!!! Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"
Чи "реальні ухилянти" це ті, які хочуть чужими руками воювали ще декілька років?
Це хто? Це ті, які "невидимки"? Самих - наче нема і нікому голову не морочать, на кшталт "не так на фронті воюєте, а я вам так багато оплачую своїми податками"!!! Це ті, які НЕ кричать "ми вам Мівіни передали, то маєте воювати до кінця!"
Чи "реальні ухилянти" це ті, які хочуть чужими руками воювали ще декілька років?
То хто такі "реальні ухилянти"?
Я повторю, якщо ти не зміг прочитати
Shaman написав:
Успіх написав:1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!
2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)
тут є тестери, х.янтери, фокси та інші ухилянти. а ти все одно накидаєш не на тих...
Успіх написав:ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті; друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».
але ми будемо сподіватись, що він не помре...
Ніякого там тиця нема. Все чітко написано. Читайте уважно, вдумчіво шевеля губами. не вони будуть сподіватись, вони хотять щоб продовжували сподіватись ми. Написано чітко Через 36 місяців якщо нема загострення і є ким замінити. Поставте собі питання, якщо б небуло зара загострення і було б ким замінити... для чого їм чекати строку 36 місяців? Це чергове махання морковкою перед ослами, бо більшість вже втратила до морковки інтерес. Припущення, що залужний конкурент зеленського не підтвердилось. Вони грають командно.
Успіх написав:ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті; друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».
але ми будемо сподіватись, що він не помре...
Ніякого там тиця нема. Все чітко написано. Читайте уважно, вдумчіво шевеля губами. не вони будуть сподіватись, вони хотять щоб продовжували сподіватись ми. Написано чітко Через 36 місяців якщо нема загострення і є ким замінити. Поставте собі питання, якщо б небуло зара загострення і було б ким замінити... для чого їм чекати строку 36 місяців? Це чергове махання морковкою перед ослами, бо більшість вже втратила до морковки інтерес. Припущення, що залужний конкурент зеленського не підтвердилось. Вони грають командно.
Ви самі придумали цю байку про 36 місяців Ви самі в неї повірили
Я завжди питав, чого ви вірити в 36 місяців ? Хто вам про це сказав ?
І відповідав, що цього не буде Писав чого не буде, чому не буде Розписував, що тре зробити, щоб це було
А ви - золоті рибки. Пам"ять 5 секунд
От хто вам про це сказав, до того і висувайте вимоги
Військове обладнання і оплата військових фінасується ТІЛЬКИ за наші ПОДАТКИ або безкоштовно передається союзниками В рік наших податків 1700+млрд грн=42 млрд доларів/рік=126млрд доларів 3 роки
Некоторые прапорщики кроме арифметики ничего больше не знают.
Із загального фінансування бюджетних програм Міноборони 99% усіх коштів традиційно передбачено на дві бюджетні програми:
1012,3 млрд грн (на 129,5 млрд грн більше плану-2024) – заробітні плати, медицина, допомога сім’ям військових ЗСУ; 487,7 млрд грн (на 222,3 млрд грн більше плану-2024) – закупівля та ремонт озброєння та військової техніки. Очікується, що на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців Сил Оборони (з нарахуваннями) буде спрямовано 1152,7 млрд грн із загального фонду.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3909293-proekt-derzavnogo-budzetu2025-osnovni-harakteristiki-ta-strategicni-prioriteti.html Итого на закупку вооружений планируется не 42 млрд. долл., а вчетверо меньше - 487,7 млрд. грн. или 10,8 млрд. долл. (если верить заложенному в проект бюджета курс 45. Но есть и более высокие цифры). Но даже по сегодняшнему курсу это 11,8 млрд. долл., а никак не 42 млрд. При этом это включает в себя ещё и покупку вооружений у украинских предприятий, а они "Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ..." не производят. А на 2024 в бюджете на покупку вооружений было заложено вдвое меньше, не могу сейчас найти цифру, по памяти примерно 220 млрд. грн. Чтобы не быть голословным:
"Весь бюджет обороны на 2024 год - около 40 млрд долларов - из этой суммы 30 млрд долларов - это зарплаты и выплаты военнослужащим, из оставшихся 10 млрд долларов, без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается 6 млрд долларов. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше", - сказал Камышин.