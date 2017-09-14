Додано: Нед 06 жов, 2024 20:05

Hotab написав: Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший. Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.

Wirująświatła написав: пол сам по себе никого не унижает, унижают поступки. Гендерного равенства не может быть по другой причине, мужик не может родить. А ребенок как не крути обуза. То есть женщина должна планировать свою жизнь с учётом планирования или наличия детей. А не соревноваться с мужиком в карьерном росте и доходах. Когда говорят про равенство, чаще всего это означает даму чайлд фри. Такое тоже имеет право на жизнь, но для общества это равенство минус. пол сам по себе никого не унижает, унижают поступки. Гендерного равенства не может быть по другой причине, мужик не может родить. А ребенок как не крути обуза. То есть женщина должна планировать свою жизнь с учётом планирования или наличия детей. А не соревноваться с мужиком в карьерном росте и доходах. Когда говорят про равенство, чаще всего это означает даму чайлд фри. Такое тоже имеет право на жизнь, но для общества это равенство минус.

Banderlog написав: уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами) уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)

ЛАД написав: Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе. Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.

ЛАД написав: Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+. Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.

ЛАД написав: Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все". Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".

ЛАД написав: Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия". Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия".

Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами. Я не соромлюсь писати те, що Ви думаєте, але боїтесь написати. Ви воювати не підете. Ви чекаєте закону, рука якого до Вас ніколи не добереться. Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка. Я бачив справжніх чоловіків у перші дні війни. Вони поверталися в Україну с теплих Європ, щоб Україну захищати. Вони не чекали поки їх призвуть."Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.А Ви з чоловіками міряєтесь піськами? Це як мірятись зростом або кольором очей. Як можна мірятись з жінками тим, чого у них немає? Якщо дівчата з дитинства будуть займатися спортом, вони фізично мало чим відрізнятимуться від хлопців. Статевий диморфізм у нашого виду тварин - незначний. Просто, українських дівчат привчили, що вони - тендітні, а хлопців, що вони - брутальні, і все. "Піськи" тут ні до чого, але Ви міряйтесь піпіськами. Тут що кому природа дала.Правильно понимание чего? Того, что надо быть готовым умереть за непонятно что?Ну, Вы же писали, что не хотите терять Родину, то есть, кто-то должен ее Вам защитить. А что делать тем, кто просто хочет жить? Неважно где. В государстве, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут.А женщины, депутаты, судьи, министры - калеки? Просто интересуюсь.Простите, но особенности репродуктивной системы никак не связаны со способностями. Каким образом равноправие связано с биологией? И причем тут "рожать"? Я не требую ни от кого "рожать". Пусть не рожают. Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? По-моему, они живут своими жизнями.