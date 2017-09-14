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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:37
ЛАД
но по официальной версии удары вглубь РФ наносятся украинскими ракетами\дронами
и даже вроде оф. позиция "друзей" на сегодняшний день - вглубь рф можете бить, но только своим
оно как-то все гибридненько
шорох по НАТО пошел, что будет, но только на правобережье
левобережье своими силами защмщайтк
так и ракеты, будут но только свои
то что НБУ, Минфин,ВР грызутся по поводу курса, налогов указывает что украинская экономика еще что-то значит
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fox767676
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:42
ЛАД написав:
Итого на закупку вооружений планируется не 42 млрд. долл.,
от вперта комуняка.....
я написав 1700+млрд грн
комуняка знайшла 1200+млрд грн, але їй не сподобалось розшифровка
комуняка не знайшла в Бюджеті грошей на закупку Бредлі і Петріотів....
Але до куцого залишку мізку парторга не дійде що є ще ЗАКРИТІ статті Бюджету....
+ оплата військовим для нашого совка-це не ФІНАНСУВАННЯ ЗСУ....
Слухай пулолюбитель - ти колись заспокоїшся?
ПС
Отже за рахунок платників податків планується на 2025 рік(згідно розшифровки який знайшов комуняка)
1012,3 млрд грн – заробітні плати, медицина, допомога сім’ям військових ЗСУ;
487,7 млрд грн- закупівля та ремонт озброєння та військової техніки.
1152,7 млрд грн - грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців ЗСУ
1012,3+487,7+1152,7=2652,7
Всього 2652,7 млрд грн видатків /45 = 59млрд доларів
Всього 2336,3 млрд грн надходжень/45 =52 млрд доларів
з яких 1998 млрд грн - податкові надходження/45=44млрд доларів
То хто дурнику фінансує військові витрати розміром в 44 млрд доларів в рік як не платники податків?
І чи погоджуєшся ти що ще 8 млрд доларів які надійдуть в Бюджет не через податкову - також фінансується громадянами України ?
А от Бредлі/Петріоти нам або дарують , або передають по залишковій вартості
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budivelnik
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:00
budivelnik
Эти 44млрд уе чисто заносятся только торговцами водкой и сигаретами, короче купцами высшей гильдии с 36ю золотыми зубами во рту и аж багровыми от распираемой изнутри их гордости за собственную значимость и элитное происхождение?
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барабашов
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:05
Hotab написав:
Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.
Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.
Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами. Я не соромлюсь писати те, що Ви думаєте, але боїтесь написати. Ви воювати не підете. Ви чекаєте закону, рука якого до Вас ніколи не добереться. Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка. Я бачив справжніх чоловіків у перші дні війни. Вони поверталися в Україну с теплих Європ, щоб Україну захищати. Вони не чекали поки їх призвуть.
Wirująświatła написав:
пол сам по себе никого не унижает, унижают поступки. Гендерного равенства не может быть по другой причине, мужик не может родить. А ребенок как не крути обуза. То есть женщина должна планировать свою жизнь с учётом планирования или наличия детей. А не соревноваться с мужиком в карьерном росте и доходах. Когда говорят про равенство, чаще всего это означает даму чайлд фри. Такое тоже имеет право на жизнь, но для общества это равенство минус.
"Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.
Banderlog написав:
уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)
А Ви з чоловіками міряєтесь піськами? Це як мірятись зростом або кольором очей. Як можна мірятись з жінками тим, чого у них немає? Якщо дівчата з дитинства будуть займатися спортом, вони фізично мало чим відрізнятимуться від хлопців. Статевий диморфізм у нашого виду тварин - незначний. Просто, українських дівчат привчили, що вони - тендітні, а хлопців, що вони - брутальні, і все. "Піськи" тут ні до чого, але Ви міряйтесь піпіськами. Тут що кому природа дала.
ЛАД написав:
Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.
Правильно понимание чего? Того, что надо быть готовым умереть за непонятно что?
ЛАД написав:
Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.
Ну, Вы же писали, что не хотите терять Родину, то есть, кто-то должен ее Вам защитить. А что делать тем, кто просто хочет жить? Неважно где. В государстве, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут.
ЛАД написав:
Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".
А женщины, депутаты, судьи, министры - калеки? Просто интересуюсь.
ЛАД написав:
Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия".
Простите, но особенности репродуктивной системы никак не связаны со способностями. Каким образом равноправие связано с биологией? И причем тут "рожать"? Я не требую ни от кого "рожать". Пусть не рожают. Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? По-моему, они живут своими жизнями.
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АндрейМ
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:07
барабашов написав:budivelnik
Торговцы водкой и сигаретами, короче купцы высшей гильдии с 36ю золотыми зубами во рту и аж багровые от распираемой изнутри их гордости за собственную значимость и элитное происхождение?
1 Чим торгівці шубами з гнилими зубами і податковим навантаженням 20000 грн на кожних 5 млн грн виторгу - кращі від торговців горілкою і сигаретами?
2 Тридцять % мого податкового/донатного навантаження не повязано з торгівлею від слова взагалі
3 Станом на сьогодні податково/донатне навантаження в 1 млн/грн рік несуть на собі
Чотири жінки( дві 50-, дві 50+) тільки в одної вища освіта, дві з них інваліди третьої групи
Три Ветерани війни(двоє працювало в мене до війни) , комісованих внаслідок бойових травм
Один батько трьох малолітніх дітей( і малолітніми вони будуть ще мінімум 12 років)
Два інваліди 3 групи(інвалідність отримали ДО 2000 року)
Два студенти стаціонару ( до 22 років)
Я -59 років
Мій син
Отже 14 відносно працездатних осіб - 1 млн грн
В країні 28 млн відноснопрацездатних осіб
28млн/14 * 1млн = 2 000 млрд грн
Ще які питання в продавців шуб і в совкових парторгів?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 06 жов, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:19
ЛАД написав:
Але не маєте жодного права вирішувати це за народ
ЛАД а твої кохані "харошиє русскіє" яке мають право вирішувати вбивати українців? Га? Війна це не іграшки тут питання життя і смерті - або ми або вони і для перемоги над ворогом не має ніяких ТАБУ - це дика оскаженіла орда яку можемо перемогти лише за підтримки заходу - не хочуть вони це робити добровільно як і обіцяли в Будапешті-треба витискати з них це за допомогою страху і нестандартних рішень - смерть українців не має бути для них десь там, а мати реальну вірогідність варіанту "мірний атом в каждий дом" !!!
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:19
барабашов написав:budivelnik
Ты папа хаттаба и мама одновременно причём работающее стоматологом где то на зоне в районе Салехарда, раз тебе везде мерещатся гнилые зубы?
Кстати тебе срочно надо на кичкас чтоб кто-то опытный понюхал тебя внутри
Когда ты своих наследников отвезёшь отбивать Угледар и Селидово?
після тебе і твоїх нащадків...
Ти ж спочатку повине якосб парторга і себе в Харкові захистити?
от як відібєте ти свій базар , а парторг з своїми нащадками Харків - так відразу до мене і звертайтесь
ПС
про стоматологів
ти ж чомусь вирішив що в нас 36 золотих зубів
То чому я не міг припустити що в такої голоти як ти зуби гнилі?
Отже
По зубам - один-один
Тепер давай по фінансам
а потім перейдемо й до термінів служби
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:24
UA написав: Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.
Бетон ты в карму веришь?
Да. В физике это называется квантовой запутанностью.
Эйнштейн называл это "жутким дальнодействием"
Кстати, природе пофигу хорошие поступки или плохие. Нужно выйти из образа советских сказок, где хорошие всегда побеждают. В реальном физическом мире, правит несправедливость, безнаказанность и лицемерие
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 06 жов, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:30
АндрейМ написав: Hotab написав:
Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.
Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.
Соромлюсь запитати, де ви побачили пропозицію
, на яку не можете відповісти взаємністю?))) Ви кожний епітет на свою адресу сприймаєте як пропозицію? Судячи з ваших дописів, дружина носить вас на руках і напевно "коня на скаку остановит..."
АндрейМ написав:
Ви воювати не підете... Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка.
Просто нагадаю вам, що Хотаб відвоював вже 9 років на цій війні. Тож інші матимуть право йому вказувати "що робити", коли відвоюють принаймні стільки ж часу.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:31
зная блогеров я бы не спешил с выводами.
они ради хайпа умеют провоцировать а потом обиженку из себя корчить.
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