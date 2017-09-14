ну це вони захотіли мірятись розкочегаривши тему рівності )))
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:34
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:36
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:40
ну во первых мы знаем как ты считаешь налоги. про ндс наслушались.
а во вторых - таки да. твоих налогов хватает только на чиновников.
если бы нам не давал запад - то война была бы уже на хребте карпат.
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:51
давайте отделим котлеты от мух. С точки зрения природы женщина должна родить и защитить ребенка в первые годы жизни. Именно материнская депривация (потеря матери) 0-3 лет считается самой губительной. Это доказано, никакой отец не заменит ребенку мать в этот период.
То что воспитать маугли может и стая волков науке известно. Только интегрироваться после такого воспитания в общество уже не выйдет. Человеческие законы иногда отрицают биологические. Особенно те что касаются семейного права.
Закон не может это требовать, в то же время если вдруг перестанут рожать нация вымрет. То самое противоречие биологии и права. С точки зрения биологии женщина должна дать потомство, с точки зрения права - нет.
вот таким образом и связано. Женщина которая хочет равноправия понимает ребенок - обуза и что бегать по собеседованиям с ребенком или работать на другом конце города она не сможет. Кроме того ради ребенка надо отпрашиваться (например забирать из садика), брать больничные если он заболеет, участвовать в школьных мероприятиях и прочее. Не все компании готовы брать на работу женщин с маленьким ребёнком.
мужчина может развернуться и уйти к другой женщине) это тоже часть "равноправия". И будет разведёнка сама работать и воспитывать. Особенно "повезло" если у нее сын, лет с 13 он станет полностью неуправляемым и мать утратит какой либо авторитет в его глазах. Поскольку института воспитания вне семьи в Украине нет, дальше - казино под чьё влияние он попадёт.
Когда равенства не было, брошенного ребенка опекали родственники. Как у цыган или в патриархальных семьях. Глава семьи мог директивно приказать но как правило это не требовалось. Сейчас родственники что скажут? нафиг оно нам надо, у нас равноправие, сама родила сама и воспитывай, в лучшем случае подарят пакет памперсов.
Короче равенство это "семья без правил" что разрушает институт семьи. Может они и не нужны в 21м веке, но ребенку для развития морально-волевых качеств требуется наглядный пример, чаще всего отец, реже дед. И совсем редко отчим.
Без отца мальчики выростают слабовольными, обидчивыми, не умеющими отвечать за свои слова и поступки. Есть статистика девочки которые росли без отца чаще разводятся, поскольку не понимают зачем в семье мужчина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 06 жов, 2024 21:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:53
про що ви продовжуєте сперечатись?
я згоден щоб за вас воювала ваша теж щаслива дружина. )
Які ще питання?
За ваші конституційні права? Так я лічно конституцію не читав і мені плювати на Ваші права)
я думаю що закон не достатньо жорсткий і потрібно законодавчо дозволити тцк приміняти силові способи доставки ухилянтів.
Або покласти обовязки по відлову на поліцію. Можно іще дозволити бойовим частинам самим проводити мобілізацію.
Якщо дівчата будуть з дитинства займатись спортом вони фізично будуть спортивними дівчатами. Од спорту вони чоловіками не стануть. я провіряв. )
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:56
Додано: Нед 06 жов, 2024 21:01
хоч до когось дійшло
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 жов, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2024 21:02
Кого гребе твоє враження?
1 Я називаю цифри не розраховані..а СПЛАЧЕНІ з мого рахунку+рахунок сина в напрямку Бюджет+Волонтери
2 Люмпени а-ля ти, яким всі винні і які вважають що ПДВ платять вони - питання на засипку
От я купую шину в ЗСУ наприклад за 12000, там стоїть ціна з ПДВ....
То мені скільки написати що я задонатив? 12000 чи 12000+ПДВ
Розберешся з питання- тоді й повертайся
1 Мантра про те що ВСІ ПОДАТКИ розкрадаються - притаманн злодіям, які своє небажання сплачувати податки приховують під аргументацією що все розкрадається
2 Навіть такий совок як харківський пенсіонер - а й той стверджує що в Бюджеті на ЗСУ виділено 59 млрд доларі і це КРІМ витрат на озброєння.
Солдатам в ЗСУ виплачують все, хай з затримками але виплачують
То з яких сум крадуть чиновники , якщо сума яку отримують тільки ЗСУ більша на 20% від всіх податкових надходженнь?
3 Крім витрат на ЗСУ є ще 40 млрд доларів(які дає нам Захід) на цивільну інфраструктуру(освіта+Пенсійний і так далі)
Додано: Нед 06 жов, 2024 21:05
Додано: Нед 06 жов, 2024 21:06
Мені тебе шкода
навіть ти думаєш що я щось корчу
В той самий час коли тобі дурня корчити не треба-ти просто таким є.
Порозкинь своїми курячим мізком...
А донати це переписування МОЇХ статків на Воїнів чи ні?
Тобто на відміну від тебе убогого я своє не служіння в ЗСУ хоч якось перекриваю
А з тебе нічого взяти крім аналізів, при чому підозрюю що ти тому й не на фронті що в тебе й аналізи погані.
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