Додано: Нед 06 жов, 2024 20:51

АндрейМ написав:

АндрейМ написав: Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать?

АндрейМ написав: Каким образом равноправие связано с биологией? Каким образом равноправие связано с биологией?

АндрейМ написав: Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.

давайте отделим котлеты от мух. С точки зрения природы женщина должна родить и защитить ребенка в первые годы жизни. Именно материнская депривация (потеря матери) 0-3 лет считается самой губительной. Это доказано, никакой отец не заменит ребенку мать в этот период.То что воспитать маугли может и стая волков науке известно. Только интегрироваться после такого воспитания в общество уже не выйдет. Человеческие законы иногда отрицают биологические. Особенно те что касаются семейного права.Закон не может это требовать, в то же время если вдруг перестанут рожать нация вымрет. То самое противоречие биологии и права. С точки зрения биологии женщина должна дать потомство, с точки зрения права - нет.вот таким образом и связано. Женщина которая хочет равноправия понимает ребенок - обуза и что бегать по собеседованиям с ребенком или работать на другом конце города она не сможет. Кроме того ради ребенка надо отпрашиваться (например забирать из садика), брать больничные если он заболеет, участвовать в школьных мероприятиях и прочее. Не все компании готовы брать на работу женщин с маленьким ребёнком.мужчина может развернуться и уйти к другой женщине) это тоже часть "равноправия". И будет разведёнка сама работать и воспитывать. Особенно "повезло" если у нее сын, лет с 13 он станет полностью неуправляемым и мать утратит какой либо авторитет в его глазах. Поскольку института воспитания вне семьи в Украине нет, дальше - казино под чьё влияние он попадёт.Когда равенства не было, брошенного ребенка опекали родственники. Как у цыган или в патриархальных семьях. Глава семьи мог директивно приказать но как правило это не требовалось. Сейчас родственники что скажут? нафиг оно нам надо, у нас равноправие, сама родила сама и воспитывай, в лучшем случае подарят пакет памперсов.Короче равенство это "семья без правил" что разрушает институт семьи. Может они и не нужны в 21м веке, но ребенку для развития морально-волевых качеств требуется наглядный пример, чаще всего отец, реже дед. И совсем редко отчим.Без отца мальчики выростают слабовольными, обидчивыми, не умеющими отвечать за свои слова и поступки. Есть статистика девочки которые росли без отца чаще разводятся, поскольку не понимают зачем в семье мужчина.