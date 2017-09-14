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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1024010241102421024310244>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:34

  Banderlog написав: уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)


ну це вони захотіли мірятись розкочегаривши тему рівності )))
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:36

  budivelnik написав:1 Що багаті , що бідні - будуть захищати своє життя


тільки здоров’я будуть захищати? чи ще й чиїсь статки?
чи ти вже свої статки переписав бідним які на фронті захищають і в тебе тільки здоров’я залишилось? от же ж вміє дурника з себе корчити.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:40

  budivelnik написав:По твоєму 1 млн податків/донатів сплачених мною за кожен рік війни йде виключно в кишені чиновників?


ну во первых мы знаем как ты считаешь налоги. про ндс наслушались.
а во вторых - таки да. твоих налогов хватает только на чиновников.
если бы нам не давал запад - то война была бы уже на хребте карпат.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:51

  АндрейМ написав:
давайте отделим котлеты от мух. С точки зрения природы женщина должна родить и защитить ребенка в первые годы жизни. Именно материнская депривация (потеря матери) 0-3 лет считается самой губительной. Это доказано, никакой отец не заменит ребенку мать в этот период.

То что воспитать маугли может и стая волков науке известно. Только интегрироваться после такого воспитания в общество уже не выйдет. Человеческие законы иногда отрицают биологические. Особенно те что касаются семейного права.
  АндрейМ написав:Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать?
Закон не может это требовать, в то же время если вдруг перестанут рожать нация вымрет. То самое противоречие биологии и права. С точки зрения биологии женщина должна дать потомство, с точки зрения права - нет.
  АндрейМ написав:Каким образом равноправие связано с биологией?
вот таким образом и связано. Женщина которая хочет равноправия понимает ребенок - обуза и что бегать по собеседованиям с ребенком или работать на другом конце города она не сможет. Кроме того ради ребенка надо отпрашиваться (например забирать из садика), брать больничные если он заболеет, участвовать в школьных мероприятиях и прочее. Не все компании готовы брать на работу женщин с маленьким ребёнком.
  АндрейМ написав:Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.
мужчина может развернуться и уйти к другой женщине) это тоже часть "равноправия". И будет разведёнка сама работать и воспитывать. Особенно "повезло" если у нее сын, лет с 13 он станет полностью неуправляемым и мать утратит какой либо авторитет в его глазах. Поскольку института воспитания вне семьи в Украине нет, дальше - казино под чьё влияние он попадёт.

Когда равенства не было, брошенного ребенка опекали родственники. Как у цыган или в патриархальных семьях. Глава семьи мог директивно приказать но как правило это не требовалось. Сейчас родственники что скажут? нафиг оно нам надо, у нас равноправие, сама родила сама и воспитывай, в лучшем случае подарят пакет памперсов.

Короче равенство это "семья без правил" что разрушает институт семьи. Может они и не нужны в 21м веке, но ребенку для развития морально-волевых качеств требуется наглядный пример, чаще всего отец, реже дед. И совсем редко отчим.

Без отца мальчики выростают слабовольными, обидчивыми, не умеющими отвечать за свои слова и поступки. Есть статистика девочки которые росли без отца чаще разводятся, поскольку не понимают зачем в семье мужчина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 06 жов, 2024 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:53

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.

Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.


про що ви продовжуєте сперечатись?
я згоден щоб за вас воювала ваша теж щаслива дружина. )
Які ще питання?
За ваші конституційні права? Так я лічно конституцію не читав і мені плювати на Ваші права)
я думаю що закон не достатньо жорсткий і потрібно законодавчо дозволити тцк приміняти силові способи доставки ухилянтів.
Або покласти обовязки по відлову на поліцію. Можно іще дозволити бойовим частинам самим проводити мобілізацію.
Якщо дівчата будуть з дитинства займатись спортом вони фізично будуть спортивними дівчатами. Од спорту вони чоловіками не стануть. я провіряв. )
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:56

  tester7336 написав:
  Banderlog написав: уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)


ну це вони захотіли мірятись розкочегаривши тему рівності )))
то дурне. Хто вам сказав що вони хотять рівності?
Жінки хотять сидіть в гаремі на подушках і їсти рахат лукум)
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:01

  Banderlog написав:Припущення, що залужний конкурент зеленського не підтвердилось. Вони грають командно.

хоч до когось дійшло
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 жов, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:02

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:По твоєму 1 млн податків/донатів сплачених мною за кожен рік війни йде виключно в кишені чиновників?
ну во первых мы знаем как ты считаешь налоги. про ндс наслушались.
Кого гребе твоє враження?
1 Я називаю цифри не розраховані..а СПЛАЧЕНІ з мого рахунку+рахунок сина в напрямку Бюджет+Волонтери
2 Люмпени а-ля ти, яким всі винні і які вважають що ПДВ платять вони - питання на засипку
От я купую шину в ЗСУ наприклад за 12000, там стоїть ціна з ПДВ....
То мені скільки написати що я задонатив? 12000 чи 12000+ПДВ
Розберешся з питання- тоді й повертайся
  tester7336 написав:а во вторых - таки да. твоих налогов хватает только на чиновников.
если бы нам не давал запад - то война была бы уже на хребте карпат.
1 Мантра про те що ВСІ ПОДАТКИ розкрадаються - притаманн злодіям, які своє небажання сплачувати податки приховують під аргументацією що все розкрадається
2 Навіть такий совок як харківський пенсіонер - а й той стверджує що в Бюджеті на ЗСУ виділено 59 млрд доларі і це КРІМ витрат на озброєння.
Солдатам в ЗСУ виплачують все, хай з затримками але виплачують
То з яких сум крадуть чиновники , якщо сума яку отримують тільки ЗСУ більша на 20% від всіх податкових надходженнь?
3 Крім витрат на ЗСУ є ще 40 млрд доларів(які дає нам Захід) на цивільну інфраструктуру(освіта+Пенсійний і так далі)
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:05

  fox767676 написав:Трохи спекуляцій про "по Дніпру"


Це ще по плану Чаплиги річної давності - Ната в радіусі дії радарів, тобто 450 км від зах. кордону, що приблизно "по-Дніпру", а ЛБ - "демілітиризована зона", одна під Україною, інша під РФ по ЛБЗ?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:06

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:1 Що багаті , що бідні - будуть захищати своє життя
тільки здоров’я будуть захищати? чи ще й чиїсь статки?
чи ти вже свої статки переписав бідним які на фронті захищають і в тебе тільки здоров’я залишилось? от же ж вміє дурника з себе корчити.
Мені тебе шкода
навіть ти думаєш що я щось корчу
В той самий час коли тобі дурня корчити не треба-ти просто таким є.
Порозкинь своїми курячим мізком...
А донати це переписування МОЇХ статків на Воїнів чи ні?

Тобто на відміну від тебе убогого я своє не служіння в ЗСУ хоч якось перекриваю
А з тебе нічого взяти крім аналізів, при чому підозрюю що ти тому й не на фронті що в тебе й аналізи погані.
budivelnik
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