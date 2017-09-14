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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:37
flyman написав:
а ЛБ - "демілітиризована зона", одна під Україною, інша під РФ по ЛБЗ?
хз
ні про які демілітарізовані зони там не йшлося
навпаки, вочевидь, доведеться вкладатися щонайменш фортифікаію лівобережжя. можливо без далекобійних ракет там.
якщо це буде якось інституційно закріплено, то якісь тер-адміністративні зміни, зниження податків на лівобережжі, вільні економічні зони, щоб втримати людей і бізнес там
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:45
Wirująświatła написав: АндрейМ написав:
Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать?
Закон не может это требовать
А чому б, власне, цього не зробити вимогою закону? От що принципово перешкоджає? Я розумів би, коли б свобода волі, свобода вибору і таке інше. А коли половину населення можна примушувати робити те, що вони не хочуть (причому, зауважте, це ж не з війною почалось), то чому іншу половину також не примусити? А якщо ні, но внести до бюджету суму на утримання однієї дитини, що залишилася без батьківської опіки. Таке собі економічне бронювання.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:46
fox767676 написав: flyman написав:
а ЛБ - "демілітиризована зона", одна під Україною, інша під РФ по ЛБЗ?
хз
ні про які демілітарізовані зони там не йшлося
навпаки, вочевидь, доведеться вкладатися щонайменш фортифікаію лівобережжя. можливо без далекобійних ракет там.
якщо це буде якось інституційно закріплено, то якісь тер-адміністративні зміни, зниження податків на лівобережжі, вільні економічні зони, щоб втримати людей і бізнес там
там буде "обмежений контингент"
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:48
АндрейМ написав: Hotab написав:
Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.
Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.
Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами. Я не соромлюсь писати те, що Ви думаєте, але боїтесь написати. Ви воювати не підете. Ви чекаєте закону, рука якого до Вас ніколи не добереться. Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка. Я бачив справжніх чоловіків у перші дні війни. Вони поверталися в Україну с теплих Європ, щоб Україну захищати. Вони не чекали поки їх призвуть.
Wirująświatła написав:
пол сам по себе никого не унижает, унижают поступки. Гендерного равенства не может быть по другой причине, мужик не может родить. А ребенок как не крути обуза. То есть женщина должна планировать свою жизнь с учётом планирования или наличия детей. А не соревноваться с мужиком в карьерном росте и доходах. Когда говорят про равенство, чаще всего это означает даму чайлд фри. Такое тоже имеет право на жизнь, но для общества это равенство минус.
"Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.
Banderlog написав:
уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)
А Ви з чоловіками міряєтесь піськами? Це як мірятись зростом або кольором очей. Як можна мірятись з жінками тим, чого у них немає? Якщо дівчата з дитинства будуть займатися спортом, вони фізично мало чим відрізнятимуться від хлопців. Статевий диморфізм у нашого виду тварин - незначний. Просто, українських дівчат привчили, що вони - тендітні, а хлопців, що вони - брутальні, і все. "Піськи" тут ні до чого, але Ви міряйтесь піпіськами. Тут що кому природа дала.
ЛАД написав:
Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.
Правильно понимание чего? Того, что надо быть готовым умереть за непонятно что?
ЛАД написав:
Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.
Ну, Вы же писали, что не хотите терять Родину, то есть, кто-то должен ее Вам защитить. А что делать тем, кто просто хочет жить? Неважно где. В государстве, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут.
ЛАД написав:
Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".
А женщины, депутаты, судьи, министры - калеки? Просто интересуюсь.
ЛАД написав:
Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия".
Простите, но особенности репродуктивной системы никак не связаны со способностями. Каким образом равноправие связано с биологией? И причем тут "рожать"? Я не требую ни от кого "рожать". Пусть не рожают. Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? По-моему, они живут своими жизнями.
Я лично знаю десятки девушек из пауэрлифтинга, которые сделают тут почти всех физически. При желании, любую женщину можно натаскать как среднестатистического мужика. А такие доходяги, как большинство в 50 лет будут, вообще, сосать
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:49
M-Audio написав: Wirująświatła написав: АндрейМ написав:
Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать?
Закон не может это требовать
А чому б, власне, цього не зробити вимогою закону? От що принципово перешкоджає? Я розумів би, коли б свобода волі, свобода вибору і таке інше. А коли половину населення можна примушувати робити те, що вони не хочуть (причому, зауважте, це ж не з війною почалось), то чому іншу половину також не примусити? А якщо ні, но внести до бюджету суму на утримання однієї дитини, що залишилася без батьківської опіки. Таке собі економічне бронювання.
хороший вопрос. Не хотят рожать именно богатые, у них и без детей жизнь весёлая. Те кто победнее рожали бы с удовольствием, но роды памперсы, детское питание и всё остальное им не по карману. Думаю в этом разгадка. Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 06 жов, 2024 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:51
Почему миллионы дронов у нас, а летит каждую ночь тоже на нас? Ни одной ночи без дронов
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:52
Бетон написав:
Почему миллионы дронов у нас, а летит каждую ночь тоже на нас? Ни одной ночи без дронов
они летят в гости, знакомиться с нашими.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:53
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
а ЛБ - "демілітиризована зона", одна під Україною, інша під РФ по ЛБЗ?
хз
ні про які демілітарізовані зони там не йшлося
навпаки, вочевидь, доведеться вкладатися щонайменш фортифікаію лівобережжя. можливо без далекобійних ракет там.
якщо це буде якось інституційно закріплено, то якісь тер-адміністративні зміни, зниження податків на лівобережжі, вільні економічні зони, щоб втримати людей і бізнес там
там буде "обмежений контингент"
на ПБ буде обмежений контингент - поляки на півночі
ангосакси, турки, румуни - на півдні
на ЛБ - "Запорізька Січ","Вільні комуни Махновії","Східні курені ОУН","5-10 Балашова"
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:56
АндрейМ написав:
"Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком
Як не крути, але до року з робочого процесу "випадає" саме жінка, і нікуди від цього не подітись. Але на тому ж Заході вже доволі часто рішення, кому йти у відпустку за доглядом, приймається не на основі статі, а на основі заробітку. Чия відпустка вплине на фінансовий стан сім'ї менше, той і іде.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:00
Бетон написав: АндрейМ написав: Hotab написав:
Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.
Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.
Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами. Я не соромлюсь писати те, що Ви думаєте, але боїтесь написати. Ви воювати не підете. Ви чекаєте закону, рука якого до Вас ніколи не добереться. Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка. Я бачив справжніх чоловіків у перші дні війни. Вони поверталися в Україну с теплих Європ, щоб Україну захищати. Вони не чекали поки їх призвуть.
Wirująświatła написав:
пол сам по себе никого не унижает, унижают поступки. Гендерного равенства не может быть по другой причине, мужик не может родить. А ребенок как не крути обуза. То есть женщина должна планировать свою жизнь с учётом планирования или наличия детей. А не соревноваться с мужиком в карьерном росте и доходах. Когда говорят про равенство, чаще всего это означает даму чайлд фри. Такое тоже имеет право на жизнь, но для общества это равенство минус.
"Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.
Banderlog написав:
уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)
А Ви з чоловіками міряєтесь піськами? Це як мірятись зростом або кольором очей. Як можна мірятись з жінками тим, чого у них немає? Якщо дівчата з дитинства будуть займатися спортом, вони фізично мало чим відрізнятимуться від хлопців. Статевий диморфізм у нашого виду тварин - незначний. Просто, українських дівчат привчили, що вони - тендітні, а хлопців, що вони - брутальні, і все. "Піськи" тут ні до чого, але Ви міряйтесь піпіськами. Тут що кому природа дала.
ЛАД написав:
Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.
Правильно понимание чего? Того, что надо быть готовым умереть за непонятно что?
ЛАД написав:
Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.
Ну, Вы же писали, что не хотите терять Родину, то есть, кто-то должен ее Вам защитить. А что делать тем, кто просто хочет жить? Неважно где. В государстве, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут.
ЛАД написав:
Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".
А женщины, депутаты, судьи, министры - калеки? Просто интересуюсь.
ЛАД написав:
Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия".
Простите, но особенности репродуктивной системы никак не связаны со способностями. Каким образом равноправие связано с биологией? И причем тут "рожать"? Я не требую ни от кого "рожать". Пусть не рожают. Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? По-моему, они живут своими жизнями.
Я лично знаю десятки девушек из пауэрлифтинга, которые сделают тут почти всех физически. При желании, любую женщину можно натаскать как среднестатистического мужика. А такие доходяги, как большинство в 50 лет будут, вообще, сосать
Але ж мабуть без ін'єкцій не обійшлося, все ж фізіологія є фізіологія
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