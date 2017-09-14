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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:03
fox767676 написав: flyman написав:
на ПБ буде обмежений контингент - поляки на півночі
ангосакси, турки, румуни - на півдні
на ЛБ - "Запорізька Січ","Вільні комуни Махновії","Східні курені ОУН","5-10 Балашова"
не так, а числа чисто від ліхтаря: ЛБ ЗСУ 70К, ПБ ЗСУ 130К і ніяких РСД,
ніяких поляків/турків і кого там ще з Нати, на колишій ЛБЗ якість "блакитні каски" ООН з, але чорнобривцями та іншими різнобарвними хотабами
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:05
Щось на болотах взяття Вугледару не радує, якесь "уньініє", з чого б це (іностранні спеціалісти шолі)?
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