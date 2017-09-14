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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10241102421024310244

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 22:03

  fox767676 написав:
  flyman написав:
на ПБ буде обмежений контингент - поляки на півночі
ангосакси, турки, румуни - на півдні
на ЛБ - "Запорізька Січ","Вільні комуни Махновії","Східні курені ОУН","5-10 Балашова"

не так, а числа чисто від ліхтаря: ЛБ ЗСУ 70К, ПБ ЗСУ 130К і ніяких РСД,
ніяких поляків/турків і кого там ще з Нати, на колишій ЛБЗ якість "блакитні каски" ООН з, але чорнобривцями та іншими різнобарвними хотабами
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось на болотах взяття Вугледару не радує, якесь "уньініє", з чого б це (іностранні спеціалісти шолі)?
flyman
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Повідомлень: 36676
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 2793 раз.
 
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1
3
  #<1 ... 10241102421024310244
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