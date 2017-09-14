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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:03
fox767676 написав: flyman написав:
на ПБ буде обмежений контингент - поляки на півночі
ангосакси, турки, румуни - на півдні
на ЛБ - "Запорізька Січ","Вільні комуни Махновії","Східні курені ОУН","5-10 Балашова"
не так, а числа чисто від ліхтаря: ЛБ ЗСУ 70К, ПБ ЗСУ 130К і ніяких РСД,
ніяких поляків/турків і кого там ще з Нати, на колишій ЛБЗ якість "блакитні каски" ООН з, але чорнобривцями та іншими різнобарвними хотабами
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:05
Щось на болотах взяття Вугледару не радує, якесь "уньініє", з чого б це (іностранні спеціалісти шолі)?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:21
flyman написав:
Щось на болотах взяття Вугледару не радує, якесь "уньініє", з чого б це (іностранні спеціалісти шолі)?
ровно та же причина, по которой с другой стороны эйфория по "курску" прошла - абсолютно третичная ачивка, ни на что, кроме внеочередных медалек генералам, не влияющая...
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:33
АндрейМ написав:
А чому жінкам дозволено виїжджати? Чому їх не примушують хоча б працювати, якщо не воювати?
Потому что все фабрики-заводы в стране частные, т.е. чьи-то
, этот момент сейчас стыдливо забывают упоминать при возрождении советских лозунгов типа комсомолец-к-станку, а за фактом зараз примушувати людей працювати = примушувати збільшувати статки того чи іншого олігарха.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 22:56
detroytred написав:
*коррупция, разрушенная армия и промышленность* --- це сприятливі для початку війни умови, але ніяк не причини.
я готов услышать причины) не томите
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Додано: Нед 06 жов, 2024 23:40
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Почему миллионы дронов у нас, а летит каждую ночь тоже на нас? Ни одной ночи без дронов
они летят в гости, знакомиться с нашими.
...і дроновод-Успіх махає їм в слід лопатою🤦🏻🤦🤦♂️
Люди, просніться!!!
Це не війна, а якась куйня на пісному маслі!!!
Ну як так?©
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