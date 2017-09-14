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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10241102421024310244

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 22:56

  detroytred написав:*коррупция, разрушенная армия и промышленность* --- це сприятливі для початку війни умови, але ніяк не причини.
я готов услышать причины) не томите
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 23:40

Ну як так?©

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Почему миллионы дронов у нас, а летит каждую ночь тоже на нас? Ни одной ночи без дронов

они летят в гости, знакомиться с нашими.

...і дроновод-Успіх махає їм в слід лопатою🤦🏻🤦🤦‍♂️
Люди, просніться!!!
Це не війна, а якась куйня на пісному маслі!!!

Ну як так?©
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 00:00

  Бетон написав: В реальном физическом мире, правит несправедливость, безнаказанность и лицемерие

Это ты под впечатление роликов про работу ТЦК.
В свободном мире настроения людей значительно оптимистичнее.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 00:00

  fox767676 написав:Трохи спекуляцій про "по Дніпру"



Броварське телебачення читає напад?

тоді виникне питання лише чи захочуть Успіхи та Бандерлоги з ПБ воювати за руськоязичних ЛАДів ЛБ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 00:12

  АндрейМ написав:.........
"Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.

Не спорю, мужчина вполне может заниматься ребёнком. Единственное, чего он не может, это родить и кормить грудью. Проблема не в свободе и независимости, а в разнице зарплат. Во всех странах пока что в большей или меньшей степени зарплата мужчин в среднем выше зарплат женщин.
Гендерный разрыв в оплате труда в Украине составляет 18,6%.
Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/09/18/704448/. Это сообщение от 23.09.2023. Мне кажется, что реальная цифра ещё больше, но достаточно и этого, чтобы в декрет уходила женщина и воспитанием ребёнка тоже занималась женщина.


  Banderlog написав: уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)

А Ви з чоловіками міряєтесь піськами? Це як мірятись зростом або кольором очей. Як можна мірятись з жінками тим, чого у них немає? Якщо дівчата з дитинства будуть займатися спортом, вони фізично мало чим відрізнятимуться від хлопців. Статевий диморфізм у нашого виду тварин - незначний. Просто, українських дівчат привчили, що вони - тендітні, а хлопців, що вони - брутальні, і все. "Піськи" тут ні до чого, але Ви міряйтесь піпіськами. Тут що кому природа дала.

Не совсем так.
У людей статевий диморфізм незначний у період немовляти (при народженні щодо вимірів тіла, разом з вагою становить бл. 2-3 %), виразніший у дошкільному та шкільному віці, стає виразнішим у період дозрівання, а у дорослих людей диморфізм доходить до 8 %.

http://surl.li/hzcrgb. Не так уж много, но и не мало. Не будем о различиях волосяного покрова, но у мужчин "сильна будова верхніх частин тіла, сильна шия, плечовий пояс і грудна клітка", т.е. бОльшая физическая сила; "швидший обмін речовин,
більша фізична витривалість"; разные способы вентиляции лёгких - у мужчин диафрагменный, у женщин - грудной. И ещё у женщин "менша гортань, печінка, нирки, серце, легені". В итоге как бы они не занимались "з дитинства спортом", они будут физически слабее и менее выносливыми.
Понятно, что женщина, которая тренируется со штангой будет сильнее нетренированного мужчины, но сами понимаете, что такое сравнение неверно. Ни в одном виде спорта женщины не соревнуются с мужчинами и это не из-за дискриминации.

  ЛАД написав:Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".

А женщины, депутаты, судьи, министры - калеки? Просто интересуюсь.

  ЛАД написав:Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия".

Простите, но особенности репродуктивной системы никак не связаны со способностями. Каким образом равноправие связано с биологией? И причем тут "рожать"? Я не требую ни от кого "рожать". Пусть не рожают. Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? По-моему, они живут своими жизнями.

Здесь вы занимались словоблудием. Надеюсь, выше я понятно объяснил "причем тут "рожать" и чем отличаются мужчина и женщина по физическим параметрам и как "особенности репродуктивной системы связаны со способностями".

  ЛАД написав:Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.

Правильно понимание чего? Того, что надо быть готовым умереть за непонятно что?

Понимание того, что написано в Конституции и что там нет никакого противоречия между тем, что "життя і здоров'я... і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю" и тем, что "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України... є обов'язком громадян України", для чего порой приходится и жертвовать жизнью.
Уже написал, это вам должны были объяснить ещё в школе. Сейчас уже поздно.

  ЛАД написав:Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.

Ну, Вы же писали, что не хотите терять Родину, то есть, кто-то должен ее Вам защитить. А что делать тем, кто просто хочет жить? Неважно где. В государстве, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут.

Ещё раз. МНЕ не надо чтобы кто-то её защитил для МЕНЯ. Защищайте для СЕБЯ.
А "просто жить. Неважно где" можно. Но почему вы не уехали "в государство, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут" до 24.02.2022? Вы сомневались, что Украина НЕ имеет сильной армии и её НЕ боятся? По-моему, это было очевидно. Боялись сложностей адаптации в чужой стране? Т.е. понимали, что это своя страна. Государство это не какой-то всемогущий субъект, который приласкает, обогреет и защитит. Защитить могут только люди, живущие в этом государстве. Сами себя. И никто другой.
И каких государств боятся и никогда не нападут? Разве что ядерных и то не гарантированно. Но ядерных государств всего 5. И всех, "кто просто хочет жить" они не примут.
Так что вашим желаниям не сбыться. Точнее, попробовать можно, но не так просто. Проще всего в США. Попробуйте.
Но подавляющее большинство людей живёт не в этих странах, особенно, если отбросить Китай, где вы точно всегда будете чужим. И ваши дети тоже.
Так что деваться некуда. Надо защищать родину, которая дана вам от рождения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 00:23

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Але не маєте жодного права вирішувати це за народ

ЛАД а твої кохані "харошиє русскіє" яке мають право вирішувати вбивати українців? Га? Війна це не іграшки тут питання життя і смерті - або ми або вони і для перемоги над ворогом не має ніяких ТАБУ - це дика оскаженіла орда яку можемо перемогти лише за підтримки заходу - не хочуть вони це робити добровільно як і обіцяли в Будапешті-треба витискати з них це за допомогою страху і нестандартних рішень - смерть українців не має бути для них десь там, а мати реальну вірогідність варіанту "мірний атом в каждий дом" !!! :twisted:

Очень похоже на «Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут».
Вы ученик Путина?
"Витискати" вы будете "з них", но погибнут от ядерных взрывов и радиации при подрывах наших АЭС в основном украинцы.
Феерическая глупость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 00:30

  ЛАД написав:Но почему вы не уехали "в государство, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут" до 24.02.2022?


Дай я за него угадаю - потому что информации про нападение у него не было а страна ему обещала не отлов на улицах а шашлычки?
katso
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:00

Не буду опускаться до базарно-прапорщицкого уровня и отвечать на оскорбления, которыми он только подтверждает, что аргументов нет.
Речь шла о закупке вооружений. Я показал, что на это предусмотрено всего 10-12 млрд. долл., а не 42 млрд. по утверждениям прапорщика, которые будто бы собраны с его налогов и донатов. Причём эти 10-12 млрд. это за всё про всё, в т.ч. и за закупки вооружений. произведенных Украиной, т.е. на импорт приходится ещё меньше. А в 2024 было выделено ещё меньше -всего 6 млрд. Так что большое спасибо партнёрам за поставленные "Патриоты", ATACMS, F-16, Старлинки, Леопарды и Абрамсы вместе с Бредли ..." , а никак не нашим "денежным мешкам"-торговцам, которые ничего не производят.
Но человеку хочется доказать, что он спаситель и благодетель Украины, а не какой-то там Успіх на фронте.

Интересно, завтра модераторы просто удалят все посты или отредактируют их, чтобы убрать оскорбления. Или накажут всех подряд без разбора.
ЛАД
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