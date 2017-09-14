Додано: Пон 07 жов, 2024 00:12

АндрейМ написав: .........

"Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы. ........."Родить" не означает воспитать и поставить на ноги. Можно родить, заниматься карьерой, а муж/партнер занимается ребенком, но это сложно для понимания украинскими мужчинами, для которых ребенок - "обуза" для женщины, а они - свободны и независимы.

Гендерный разрыв в оплате труда в Украине составляет 18,6%.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец.

Banderlog написав: уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами) уніжає не стать, а ідея мірятись з жінками піпіськами)

А Ви з чоловіками міряєтесь піськами? Це як мірятись зростом або кольором очей. Як можна мірятись з жінками тим, чого у них немає? Якщо дівчата з дитинства будуть займатися спортом, вони фізично мало чим відрізнятимуться від хлопців. Статевий диморфізм у нашого виду тварин - незначний. Просто, українських дівчат привчили, що вони - тендітні, а хлопців, що вони - брутальні, і все. "Піськи" тут ні до чого, але Ви міряйтесь піпіськами. Тут що кому природа дала. А Ви з чоловіками міряєтесь піськами? Це як мірятись зростом або кольором очей. Як можна мірятись з жінками тим, чого у них немає? Якщо дівчата з дитинства будуть займатися спортом, вони фізично мало чим відрізнятимуться від хлопців. Статевий диморфізм у нашого виду тварин - незначний. Просто, українських дівчат привчили, що вони - тендітні, а хлопців, що вони - брутальні, і все. "Піськи" тут ні до чого, але Ви міряйтесь піпіськами. Тут що кому природа дала.

У людей статевий диморфізм незначний у період немовляти (при народженні щодо вимірів тіла, разом з вагою становить бл. 2-3 %), виразніший у дошкільному та шкільному віці, стає виразнішим у період дозрівання, а у дорослих людей диморфізм доходить до 8 %.

ЛАД написав: Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все". Интересно, от безногого калеки вы тоже такого потребуете? "Все так все".

А женщины, депутаты, судьи, министры - калеки? Просто интересуюсь.



ЛАД написав: Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия". Но вообще у вас какие-то искажённые представления о равноправии. Даже в Союзе, когда говорили о полном равноправии при коммунизме лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Вы не можете потребовать от средней женщины выполнения тех же физических нормативов, что от среднего мужчины. Точнее, потребовать-то вы можете, но природа этого не предусмотрела. Так же, как вы не можете потребовать от мужчины способности рожать - бесполезно. При всём вашем желании "равноправия".

Простите, но особенности репродуктивной системы никак не связаны со способностями. Каким образом равноправие связано с биологией? И причем тут "рожать"? Я не требую ни от кого "рожать". Пусть не рожают. Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? По-моему, они живут своими жизнями. А женщины, депутаты, судьи, министры - калеки? Просто интересуюсь.Простите, но особенности репродуктивной системы никак не связаны со способностями. Каким образом равноправие связано с биологией? И причем тут "рожать"? Я не требую ни от кого "рожать". Пусть не рожают. Я не могу понять какой закон требует от украинок рожать? По-моему, они живут своими жизнями.

ЛАД написав: Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе. Нет там никакого противоречия и КС не нужен. Нужно просто правильное понимание. Но не мне этим заниматься. Это должны объяснять ещё в школе.

Правильно понимание чего? Того, что надо быть готовым умереть за непонятно что? Правильно понимание чего? Того, что надо быть готовым умереть за непонятно что?

ЛАД написав: Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+. Вы знаете, я НЕ хочу, чтобы МНЕ кто-то защитил родину. Защитите её СЕБЕ. А насчёт того, что я "не иду защищать страну", объяснять не буду. Если вы этого не понимаете сами, то объяснять бесполезно. Просто вспомните эти свои слова через ... "n" лет (не знаю сколько вам сейчас), короче, когда вам будет 70+.

Ну, Вы же писали, что не хотите терять Родину, то есть, кто-то должен ее Вам защитить. А что делать тем, кто просто хочет жить? Неважно где. В государстве, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут. Ну, Вы же писали, что не хотите терять Родину, то есть, кто-то должен ее Вам защитить. А что делать тем, кто просто хочет жить? Неважно где. В государстве, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут.

Не спорю, мужчина вполне может заниматься ребёнком. Единственное, чего он не может, это родить и кормить грудью. Проблема не в свободе и независимости, а в разнице зарплат. Во всех странах пока что в большей или меньшей степени зарплата мужчин в среднем выше зарплат женщин.. Это сообщение от 23.09.2023. Мне кажется, что реальная цифра ещё больше, но достаточно и этого, чтобы в декрет уходила женщина и воспитанием ребёнка тоже занималась женщина.Не совсем так.. Не так уж много, но и не мало. Не будем о различиях волосяного покрова, но у мужчин "сильна будова верхніх частин тіла, сильна шия, плечовий пояс і грудна клітка", т.е. бОльшая физическая сила; "швидший обмін речовин,більша фізична витривалість"; разные способы вентиляции лёгких - у мужчин диафрагменный, у женщин - грудной. И ещё у женщин "менша гортань, печінка, нирки, серце, легені". В итоге как бы они не занимались "з дитинства спортом", они будут физически слабее и менее выносливыми.Понятно, что женщина, которая тренируется со штангой будет сильнее нетренированного мужчины, но сами понимаете, что такое сравнение неверно. Ни в одном виде спорта женщины не соревнуются с мужчинами и это не из-за дискриминации.Здесь вы занимались словоблудием. Надеюсь, выше я понятно объяснил "причем тут "рожать" и чем отличаются мужчина и женщина по физическим параметрам и как "особенности репродуктивной системы связаны со способностями".Понимание того, что написано в Конституции и что там нет никакого противоречия между тем, что "життя і здоров'я... і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю" и тем, что "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України... є обов'язком громадян України", для чего порой приходится и жертвовать жизнью.Уже написал, это вам должны были объяснить ещё в школе. Сейчас уже поздно.Ещё раз. МНЕ не надо чтобы кто-то её защитил для МЕНЯ. Защищайте для СЕБЯ.А "просто жить. Неважно где" можно. Но почему вы не уехали "в государство, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут" до 24.02.2022? Вы сомневались, что Украина НЕ имеет сильной армии и её НЕ боятся? По-моему, это было очевидно. Боялись сложностей адаптации встране? Т.е. понимали, что этострана. Государство это не какой-то всемогущий субъект, который приласкает, обогреет и защитит. Защитить могут только люди, живущие в этом государстве. Сами себя. И никто другой.И каких государств боятся и никогда не нападут? Разве что ядерных и то не гарантированно. Но ядерных государств всего 5. И всех, "кто просто хочет жить" они не примут.Так что вашим желаниям не сбыться. Точнее, попробовать можно, но не так просто. Проще всего в США. Попробуйте.Но подавляющее большинство людей живёт не в этих странах, особенно, если отбросить Китай, где вы точно всегда будете чужим. И ваши дети тоже.Так что деваться некуда. Надо защищать родину, которая дана вам от рождения.