Неверно.
У него условие: "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут". О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 01:27
Неверно.
У него условие: "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут". О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.
Додано: Пон 07 жов, 2024 01:37
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО пока он находится у власти, то есть минимум до 2027 года.
Это заявление он сделал после того как новый глава НАТО Марк Рютте заявил 3 октября: "Украина находится к вступлению в НАТО ближе чем когда-либо и будет продолжать двигаться по этому пути, пока не станет полноправным членом альянса".
Додано: Пон 07 жов, 2024 01:53
Интересный подход опять появляется.
Когда-то такие звуки издавали, но давно не было слышно.
Т.е. воевать будем харьковчане за Харьков, запорожцы за Запорожье, каждая деревня только за себя, правый берег только за правый берег, Львов просто подождёт, когда до Львова дойдут. Ну если Харьков и Днепр отобьются сами, то можно и "до Львова звернутися". Вот только зачем нам тогда "звертатися", тогда уж сами как-нибудь обойдёмся.
Могу добавить.
Запад Украины кричал: "Героям слава!" и "Москаляку на гілляку!", - а как дошло до дела, так Харьков, Днепр, Запорожье отбивайтесь, ну а как только, "так відразу і звертайтесь".
Интересно, люди хоть чем-то думают, когда говорят и, тем более, пишут?
Додано: Пон 07 жов, 2024 02:02
Я тоже не спорю с реальностью. Труд женщин ценится меньше, чем труд мужчин. Вопрос не в этом. Украинские мужчины считают унизительным заниматься «женскими» делами.
Скажите, а у женщин в Норвегии и Швеции, где военная служба обязательна для них, или в США, где треть армии состоит из женщин, какие-то другие грудные клетки или какой-то другой обмен веществ? Почему в США женщина может быть кем угодно, а в Украине она - инвалид? Разный вид животных?
А мне можно не тренироваться? Я никогда в жизни не занимался спортом. Мне не интересно качать мышцы. Я не понимаю почему стая парней гоняет мяч по полю, называя это игрой в футбол. Я должен был родиться с этими увлечениями? Мне нравилось и нравится учиться. Пока другие ругаются о том, каким несуществующим богам молиться, я увлекаюсь эволюцией. Можно я буду самим собой? Или ко мне есть список требований, которым я должен соответствовать из-за своего пола?
Нет, Вы ничего не объяснили. Я ещё ребёнком узнал, что репродуктивные органы мужчин и женщин отличаются, но это никак не объясняет то, почему женщины не должны воевать. Если бы украинские женщины были обязаны родить определенное количество детей за свою жизнь, а мужчины - защищать и женщин и детей, то Ваши слова имели бы смысл, но украинские женщины никаких репродуктивных обязанностей не имеют. У них вообще нет никаких обязанностей. Обязанность есть у меня, как оказалось, только лишь в силу моего пола, а у женщин нет обязанности ни воевать, ни детей рожать, хотя многие последним оправдывают своё нежелание воевать,
Простите, Вам не нравится, когда Вас называют «совком», но, вот, эти Ваши слова и есть «совковостью». Вы ставите интересы государства выше интересов человека. Трактуете всё в пользу государства.
Как вариант. Главное, чтобы мне не мешали. Понимаете, меня тут как только не называли - бабой, ссыклом, немужиком и т.д. Вы в том числе были в шоке от того, что я могу потерять сознание от вида оружия. Но все эти слова никак не изменят меня. Возможно, расстрельные бригады считают, что мои родители должны были меня утопить или сбросить с какой-то горы, а потом родить «настоящего» сына. Никогда не знаешь что у полиции настоящестьи на уме,
К моему неудивлению меня как в школе пытались оскорблять за то, что я - «не такой, как все», так, и сейчас рассказывают, что я - не такой. Я привык к этому. Я думал, что дети - злые, но взрослые совсем не добрее и не умнее. Меня родной брат называл «лохом» за то, что я читал книги, а не участвовал в дворовых разборках как «настоящий пацан». Сейчас, наверное, время этих «пацанов». Но, вот, только, как я писал, половина из них в земле из-за наркоты, а половина - в тюрьме, а зеков у нас не призывают, хотя мышцы у них - огого. И вся эта сила самых настоящих и сильных мужчин пропадает зря.
Вы угадали. Мне сейчас напишут, что я сам виноват, что не слушал Госдеп или МИ5 или ещё кого-то, и будут правы, в принципе. Я по какой-то нелепой причине слушал тех, кто по Конституции обязан думать обо мне и моей безопасности. Американского Президента я выбирать не могу, но слушать его почему-то должен был, а мой мне лгал.
Неправда. Я писал, что тупо поверил словам Зеленского о шашлыках, а меня (наверное, справедливо) обвиняли в глупости. Я сам сейчас себя в глупости обвиняю.
Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 07 жов, 2024 02:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 07 жов, 2024 02:21
Скорее всего, бред.
Но если так, то уж совсем похоже на Мюнхен.
Украина практически лишается наиболее промышленно развитых территорий. Точно как Чехословакия в 1938. Правда, в отличие от Чехословакии, приобретает границу по естественной преграде - Днепру.
При этом в серую зону превращаются не только оккупированные территории, но и всё Левобережье. Сказочная перспектива. Як там було: "Від Сяну до Дону"?
Или за что боролись, на то и напоролись?
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