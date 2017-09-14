Додано: Пон 07 жов, 2024 02:02

ЛАД написав: Не спорю, мужчина вполне может заниматься ребёнком. Единственное, чего он не может, это родить и кормить грудью. Проблема не в свободе и независимости, а в разнице зарплат. Во всех странах пока что в большей или меньшей степени зарплата мужчин в среднем выше зарплат женщин. Не спорю, мужчина вполне может заниматься ребёнком. Единственное, чего он не может, это родить и кормить грудью. Проблема не в свободе и независимости, а в разнице зарплат. Во всех странах пока что в большей или меньшей степени зарплата мужчин в среднем выше зарплат женщин.

ЛАД написав: Не совсем так. Не совсем так.

ЛАД написав:

Понятно, что женщина, которая тренируется со штангой будет сильнее нетренированного мужчины, но сами понимаете, что такое сравнение неверно. Ни в одном виде спорта женщины не соревнуются с мужчинами и это не из-за дискриминации. Понятно, что женщина, которая тренируется со штангой будет сильнее нетренированного мужчины, но сами понимаете, что такое сравнение неверно. Ни в одном виде спорта женщины не соревнуются с мужчинами и это не из-за дискриминации.

ЛАД написав: Здесь вы занимались словоблудием. Надеюсь, выше я понятно объяснил "причем тут "рожать" и чем отличаются мужчина и женщина по физическим параметрам и как "особенности репродуктивной системы связаны со способностями". Здесь вы занимались словоблудием. Надеюсь, выше я понятно объяснил "причем тут "рожать" и чем отличаются мужчина и женщина по физическим параметрам и как "особенности репродуктивной системы связаны со способностями".

ЛАД написав: Уже написал, это вам должны были объяснить ещё в школе. Сейчас уже поздно. Уже написал, это вам должны были объяснить ещё в школе. Сейчас уже поздно.

ЛАД написав: Проще всего в США. Попробуйте. Проще всего в США. Попробуйте.

katso написав:

Дай я за него угадаю - потому что информации про нападение у него не было а страна ему обещала не отлов на улицах а шашлычки? Дай я за него угадаю - потому что информации про нападение у него не было а страна ему обещала не отлов на улицах а шашлычки?

ЛАД написав: О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова. О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.

Я тоже не спорю с реальностью. Труд женщин ценится меньше, чем труд мужчин. Вопрос не в этом. Украинские мужчины считают унизительным заниматься «женскими» делами.Скажите, а у женщин в Норвегии и Швеции, где военная служба обязательна для них, или в США, где треть армии состоит из женщин, какие-то другие грудные клетки или какой-то другой обмен веществ? Почему в США женщина может быть кем угодно, а в Украине она - инвалид? Разный вид животных?А мне можно не тренироваться? Я никогда в жизни не занимался спортом. Мне не интересно качать мышцы. Я не понимаю почему стая парней гоняет мяч по полю, называя это игрой в футбол. Я должен был родиться с этими увлечениями? Мне нравилось и нравится учиться. Пока другие ругаются о том, каким несуществующим богам молиться, я увлекаюсь эволюцией. Можно я буду самим собой? Или ко мне есть список требований, которым я должен соответствовать из-за своего пола?Нет, Вы ничего не объяснили. Я ещё ребёнком узнал, что репродуктивные органы мужчин и женщин отличаются, но это никак не объясняет то, почему женщины не должны воевать. Если бы украинские женщины были обязаны родить определенное количество детей за свою жизнь, а мужчины - защищать и женщин и детей, то Ваши слова имели бы смысл, но украинские женщины никаких репродуктивных обязанностей не имеют. У них вообще нет никаких обязанностей. Обязанность есть у меня, как оказалось, только лишь в силу моего пола, а у женщин нет обязанности ни воевать, ни детей рожать, хотя многие последним оправдывают своё нежелание воевать,Простите, Вам не нравится, когда Вас называют «совком», но, вот, эти Ваши слова и есть «совковостью». Вы ставите интересы государства выше интересов человека. Трактуете всё в пользу государства.Как вариант. Главное, чтобы мне не мешали. Понимаете, меня тут как только не называли - бабой, ссыклом, немужиком и т.д. Вы в том числе были в шоке от того, что я могу потерять сознание от вида оружия. Но все эти слова никак не изменят меня. Возможно, расстрельные бригады считают, что мои родители должны были меня утопить или сбросить с какой-то горы, а потом родить «настоящего» сына. Никогда не знаешь что у полиции настоящестьи на уме,К моему неудивлению меня как в школе пытались оскорблять за то, что я - «не такой, как все», так, и сейчас рассказывают, что я - не такой. Я привык к этому. Я думал, что дети - злые, но взрослые совсем не добрее и не умнее. Меня родной брат называл «лохом» за то, что я читал книги, а не участвовал в дворовых разборках как «настоящий пацан». Сейчас, наверное, время этих «пацанов». Но, вот, только, как я писал, половина из них в земле из-за наркоты, а половина - в тюрьме, а зеков у нас не призывают, хотя мышцы у них - огого. И вся эта сила самых настоящих и сильных мужчин пропадает зря.Вы угадали. Мне сейчас напишут, что я сам виноват, что не слушал Госдеп или МИ5 или ещё кого-то, и будут правы, в принципе. Я по какой-то нелепой причине слушал тех, кто по Конституции обязан думать обо мне и моей безопасности. Американского Президента я выбирать не могу, но слушать его почему-то должен был, а мой мне лгал.Неправда. Я писал, что тупо поверил словам Зеленского о шашлыках, а меня (наверное, справедливо) обвиняли в глупости. Я сам сейчас себя в глупости обвиняю.Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять.