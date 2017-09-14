RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10243102441024510246>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:27

  katso написав:
  ЛАД написав:Но почему вы не уехали "в государство, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут" до 24.02.2022?


Дай я за него угадаю - потому что информации про нападение у него не было а страна ему обещала не отлов на улицах а шашлычки?

Неверно.
У него условие: "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут". О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30629
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:37

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО пока он находится у власти, то есть минимум до 2027 года.
Это заявление он сделал после того как новый глава НАТО Марк Рютте заявил 3 октября: "Украина находится к вступлению в НАТО ближе чем когда-либо и будет продолжать двигаться по этому пути, пока не станет полноправным членом альянса".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12399
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:53

Интересный подход опять появляется.
Когда-то такие звуки издавали, но давно не было слышно.
Ти ж спочатку повине якосб парторга і себе в Харкові захистити?
от як відібєте ти свій базар , а парторг з своїми нащадками Харків - так відразу до мене і звертайтесь

чи захочуть Успіхи та Бандерлоги з ПБ воювати за руськоязичних ЛАДів ЛБ?

Т.е. воевать будем харьковчане за Харьков, запорожцы за Запорожье, каждая деревня только за себя, правый берег только за правый берег, Львов просто подождёт, когда до Львова дойдут. Ну если Харьков и Днепр отобьются сами, то можно и "до Львова звернутися". Вот только зачем нам тогда "звертатися", тогда уж сами как-нибудь обойдёмся.

Могу добавить.
Запад Украины кричал: "Героям слава!" и "Москаляку на гілляку!", - а как дошло до дела, так Харьков, Днепр, Запорожье отбивайтесь, ну а как только, "так відразу і звертайтесь".

Интересно, люди хоть чем-то думают, когда говорят и, тем более, пишут?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30629
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 02:02

  ЛАД написав:Не спорю, мужчина вполне может заниматься ребёнком. Единственное, чего он не может, это родить и кормить грудью. Проблема не в свободе и независимости, а в разнице зарплат. Во всех странах пока что в большей или меньшей степени зарплата мужчин в среднем выше зарплат женщин.

Я тоже не спорю с реальностью. Труд женщин ценится меньше, чем труд мужчин. Вопрос не в этом. Украинские мужчины считают унизительным заниматься «женскими» делами.

  ЛАД написав:Не совсем так.


Скажите, а у женщин в Норвегии и Швеции, где военная служба обязательна для них, или в США, где треть армии состоит из женщин, какие-то другие грудные клетки или какой-то другой обмен веществ? Почему в США женщина может быть кем угодно, а в Украине она - инвалид? Разный вид животных?

  ЛАД написав:
Понятно, что женщина, которая тренируется со штангой будет сильнее нетренированного мужчины, но сами понимаете, что такое сравнение неверно. Ни в одном виде спорта женщины не соревнуются с мужчинами и это не из-за дискриминации.

А мне можно не тренироваться? Я никогда в жизни не занимался спортом. Мне не интересно качать мышцы. Я не понимаю почему стая парней гоняет мяч по полю, называя это игрой в футбол. Я должен был родиться с этими увлечениями? Мне нравилось и нравится учиться. Пока другие ругаются о том, каким несуществующим богам молиться, я увлекаюсь эволюцией. Можно я буду самим собой? Или ко мне есть список требований, которым я должен соответствовать из-за своего пола?


  ЛАД написав:Здесь вы занимались словоблудием. Надеюсь, выше я понятно объяснил "причем тут "рожать" и чем отличаются мужчина и женщина по физическим параметрам и как "особенности репродуктивной системы связаны со способностями".

Нет, Вы ничего не объяснили. Я ещё ребёнком узнал, что репродуктивные органы мужчин и женщин отличаются, но это никак не объясняет то, почему женщины не должны воевать. Если бы украинские женщины были обязаны родить определенное количество детей за свою жизнь, а мужчины - защищать и женщин и детей, то Ваши слова имели бы смысл, но украинские женщины никаких репродуктивных обязанностей не имеют. У них вообще нет никаких обязанностей. Обязанность есть у меня, как оказалось, только лишь в силу моего пола, а у женщин нет обязанности ни воевать, ни детей рожать, хотя многие последним оправдывают своё нежелание воевать,

  ЛАД написав:Уже написал, это вам должны были объяснить ещё в школе. Сейчас уже поздно.

Простите, Вам не нравится, когда Вас называют «совком», но, вот, эти Ваши слова и есть «совковостью». Вы ставите интересы государства выше интересов человека. Трактуете всё в пользу государства.

  ЛАД написав:Проще всего в США. Попробуйте.


Как вариант. Главное, чтобы мне не мешали. Понимаете, меня тут как только не называли - бабой, ссыклом, немужиком и т.д. Вы в том числе были в шоке от того, что я могу потерять сознание от вида оружия. Но все эти слова никак не изменят меня. Возможно, расстрельные бригады считают, что мои родители должны были меня утопить или сбросить с какой-то горы, а потом родить «настоящего» сына. Никогда не знаешь что у полиции настоящестьи на уме,

К моему неудивлению меня как в школе пытались оскорблять за то, что я - «не такой, как все», так, и сейчас рассказывают, что я - не такой. Я привык к этому. Я думал, что дети - злые, но взрослые совсем не добрее и не умнее. Меня родной брат называл «лохом» за то, что я читал книги, а не участвовал в дворовых разборках как «настоящий пацан». Сейчас, наверное, время этих «пацанов». Но, вот, только, как я писал, половина из них в земле из-за наркоты, а половина - в тюрьме, а зеков у нас не призывают, хотя мышцы у них - огого. И вся эта сила самых настоящих и сильных мужчин пропадает зря.

  katso написав:
Дай я за него угадаю - потому что информации про нападение у него не было а страна ему обещала не отлов на улицах а шашлычки?

Вы угадали. Мне сейчас напишут, что я сам виноват, что не слушал Госдеп или МИ5 или ещё кого-то, и будут правы, в принципе. Я по какой-то нелепой причине слушал тех, кто по Конституции обязан думать обо мне и моей безопасности. Американского Президента я выбирать не могу, но слушать его почему-то должен был, а мой мне лгал.

  ЛАД написав: О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.

Неправда. Я писал, что тупо поверил словам Зеленского о шашлыках, а меня (наверное, справедливо) обвиняли в глупости. Я сам сейчас себя в глупости обвиняю.

Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 07 жов, 2024 02:30, всього редагувалось 2 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 292
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 02:21

  fox767676 написав:Трохи спекуляцій про "по Дніпру"


Скорее всего, бред.
Но если так, то уж совсем похоже на Мюнхен.
Украина практически лишается наиболее промышленно развитых территорий. Точно как Чехословакия в 1938. Правда, в отличие от Чехословакии, приобретает границу по естественной преграде - Днепру.
При этом в серую зону превращаются не только оккупированные территории, но и всё Левобережье. Сказочная перспектива. Як там було: "Від Сяну до Дону"?
Или за что боролись, на то и напоролись?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30629
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 03:05

ЛАД
так левобережье, кроме оккупированного остаётся под украинским суверенитетом, только вне НАТО
Это как раз "за что вы боролись"
А на правобережье будет почти Европа, с европейскими налогами под 50%, с запретом срачей, майданов и критики блм-лгбт. Многим вильнолюдям не понравиться и поедут к нам в нейтральное безналоговое Дикое поле :mrgreen:
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 жов, 2024 03:13, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 03:13

  АндрейМ написав:........ Вопрос не в этом. Украинские мужчины считают унизительным заниматься «женскими» делами.

Далеко не все.

Скажите, а у женщин в Норвегии и Швеции, где военная служба обязательна для них, или в США, где треть армии состоит из женщин, какие-то другие грудные клетки или какой-то другой обмен веществ? Почему в США женщина может быть кем угодно, а в Украине она - инвалид? Разный вид животных?

В Украине тоже женщина может быть почти кем угодно. Думаю, в США тоже есть ограничения.
С ситуацией в армиях Норвегии и Швеции не знаком, но сомневаюсь, что в штурмовиках заметный % женщин.
Насчёт США вы малость не правы. Не треть, а вдвое меньше. "По состоянию на 2022 год женщины составляли в среднем 17,5% всех действующих военнослужащих, что в общей сложности составило около 229 000 человек." (https://usafacts.org/articles/how-many-people-are-in-the-us-military-a-demographic-overview/). И, думаю, тоже они в основном не в штурмовиках.

А мне можно не тренироваться? Я никогда в жизни не занимался спортом. Мне не интересно качать мышцы. Я не понимаю почему стая парней гоняет мяч по полю, называя это игрой в футбол. Я должен был родиться с этими увлечениями? Мне нравилось и нравится учиться. Пока другие ругаются о том, каким несуществующим богам молиться, я увлекаюсь эволюцией. Можно я буду самим собой? Или ко мне есть список требований, которым я должен соответствовать из-за своего пола?

Можно.
Но для здоровья вредно. К моему возрасту можете рассыпаться.
Не надо бить рекорды, но хоть как-то заниматься стоит.


  ЛАД написав:Здесь вы занимались словоблудием. Надеюсь, выше я понятно объяснил "причем тут "рожать" и чем отличаются мужчина и женщина по физическим параметрам и как "особенности репродуктивной системы связаны со способностями".

Нет, Вы ничего не объяснили. Я ещё ребёнком узнал, что репродуктивные органы мужчин и женщин отличаются, но это никак не объясняет то, почему женщины не должны воевать. .......

Я вам пытался объяснить разными физическими возможностями.
Но если вы не поняли, то ничего не могу сделать. Мои аргументы вы не обсуждаете, а повторяете одно и то же. Ваше право. но впечатление такое, что пластинку заело.

  ЛАД написав:Уже написал, это вам должны были объяснить ещё в школе. Сейчас уже поздно.

Простите, Вам не нравится, когда Вас называют «совком», но, вот, эти Ваши слова и есть «совковостью». Вы ставите интересы государства выше интересов человека. Трактуете всё в пользу государства.

Я не обижаюсь на "совка". Просто не считаю это аргументом в обсуждении. А здесь часто рассматривают это как решающий аргумент, после которого со всем остальным спорить не нужно.
И не понял, где в этой моей фразе речь о государстве. Вроде, вообще не касается.

  ЛАД написав:Проще всего в США. Попробуйте.


Как вариант. Главное, чтобы мне не мешали.

Кто вам мешал до 2022 искать "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут" и переселиться туда. Хотя бы попытаться.

все эти слова никак не изменят меня. Возможно, расстрельные бригады считают, что мои родители должны были меня утопить или сбросить с какой-то горы, а потом родить «настоящего» сына.

Я не предлагаю вас расстреливать, но вам самому стоило бы подумать над тем, чтобы хоть немного измениться. Иначе вы никуда переехать не сможете. Не хватит мужества и решительности.

я читал книги, а не участвовал в дворовых разборках как «настоящий пацан». Сейчас, наверное, время этих «пацанов». Но, вот, только, как я писал, половина из них в земле из-за наркоты, а половина - в тюрьме, а зеков у нас не призывают, хотя мышцы у них - огого. И вся эта сила самых настоящих и сильных мужчин пропадает зря.

Вы знаете, я тоже в детстве "читал книги, а не участвовал в дворовых разборках". Но, видимо, читал "нужные книжки" (с)

  ЛАД написав: О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.

Неправда. Я писал, что тупо поверил словам Зеленского о шашлыках, а меня (наверное, справедливо) обвиняли в глупости. Я сам сейчас себя в глупости обвиняю.

Вы читали книги. Они не научили вас, что надо думать своей головой?
Я до последнего дня не верил в войну и не потому, что сильно верил Президенту. Это моя ошибка и я никого в ней не обвиняю.

Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять.

Я уже писал об этом. И не раз.
Повторяться надоело.
Простите, но обмениваться с вами простынями надоело. Я не психотерапевт на общественных началах. Что мог и как мог, объяснил. Лучше не смогу. Так что больше постараюсь не отвечать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 жов, 2024 03:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30629
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 03:16

  fox767676 написав:ЛАД
так левобережье, кроме оккупированного остаётся под украинским суверенитетом, только вне НАТО
Это как раз "за что вы боролись"
А на правобережье будет почти Европа, с европейскими налогами под 50%, с запретом срачей, майданов и критики блм-лгбт. Многим вильнолюдям не понравиться и поедут к нам в нейтральное безналоговое Дикое поле :mrgreen:

Лучше пусть не едут. :mrgreen:
Но плохо то, что если здесь будет серая зона, то отсюда очень многие уедут. Сначала предприятия, а за ними и люди. В первую очередь толковая молодёжь. И я первый их поддержу.
Послушал флайменовского Славка. Первое его видео, которое мне понравилось. Пока всё это сильно похоже на домыслы блогера. Подождём, увидим. Хотя бы дождёмся "Рамштайна".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30629
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 07:07

  flyman написав:
  fox767676 написав:Трохи спекуляцій про "по Дніпру"



Броварське телебачення читає напад?

тоді виникне питання лише чи захочуть Успіхи та Бандерлоги з ПБ воювати за руськоязичних ЛАДів ЛБ?


Тут і думати нема чого - РПВ+НАТО на ПБ, набагато краще, ніж просто РПВ. Треба брати.
Залишилась "дрібничка" - нагнути на це двох баранів, київського і московського...
lapay
 
Повідомлень: 13867
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 07:37

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:Но почему вы не уехали "в государство, в котором есть нормальная армия, которого бояться и на которое не нападут" до 24.02.2022?


Дай я за него угадаю - потому что информации про нападение у него не было а страна ему обещала не отлов на улицах а шашлычки?

Неверно.
У него условие: "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут". О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.


А как обычный обыватель может определить силу армии, и адекватность ей внешней политики государства, кроме как из заявлений политиков? Они говорят "шашлычки на майские", люди слышат "у нас сильная армия/разведка/дипломатия".
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10243102441024510246>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 70265
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 236324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 824929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3106)
06.10.2024 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.