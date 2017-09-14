Неверно.
У него условие: "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут". О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 01:27
Неверно.
У него условие: "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут". О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.
Додано: Пон 07 жов, 2024 01:37
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО пока он находится у власти, то есть минимум до 2027 года.
Это заявление он сделал после того как новый глава НАТО Марк Рютте заявил 3 октября: "Украина находится к вступлению в НАТО ближе чем когда-либо и будет продолжать двигаться по этому пути, пока не станет полноправным членом альянса".
Додано: Пон 07 жов, 2024 01:53
Интересный подход опять появляется.
Когда-то такие звуки издавали, но давно не было слышно.
Т.е. воевать будем харьковчане за Харьков, запорожцы за Запорожье, каждая деревня только за себя, правый берег только за правый берег, Львов просто подождёт, когда до Львова дойдут. Ну если Харьков и Днепр отобьются сами, то можно и "до Львова звернутися". Вот только зачем нам тогда "звертатися", тогда уж сами как-нибудь обойдёмся.
Могу добавить.
Запад Украины кричал: "Героям слава!" и "Москаляку на гілляку!", - а как дошло до дела, так Харьков, Днепр, Запорожье отбивайтесь, ну а как только, "так відразу і звертайтесь".
Интересно, люди хоть чем-то думают, когда говорят и, тем более, пишут?
Додано: Пон 07 жов, 2024 02:02
Я тоже не спорю с реальностью. Труд женщин ценится меньше, чем труд мужчин. Вопрос не в этом. Украинские мужчины считают унизительным заниматься «женскими» делами.
Скажите, а у женщин в Норвегии и Швеции, где военная служба обязательна для них, или в США, где треть армии состоит из женщин, какие-то другие грудные клетки или какой-то другой обмен веществ? Почему в США женщина может быть кем угодно, а в Украине она - инвалид? Разный вид животных?
А мне можно не тренироваться? Я никогда в жизни не занимался спортом. Мне не интересно качать мышцы. Я не понимаю почему стая парней гоняет мяч по полю, называя это игрой в футбол. Я должен был родиться с этими увлечениями? Мне нравилось и нравится учиться. Пока другие ругаются о том, каким несуществующим богам молиться, я увлекаюсь эволюцией. Можно я буду самим собой? Или ко мне есть список требований, которым я должен соответствовать из-за своего пола?
Нет, Вы ничего не объяснили. Я ещё ребёнком узнал, что репродуктивные органы мужчин и женщин отличаются, но это никак не объясняет то, почему женщины не должны воевать. Если бы украинские женщины были обязаны родить определенное количество детей за свою жизнь, а мужчины - защищать и женщин и детей, то Ваши слова имели бы смысл, но украинские женщины никаких репродуктивных обязанностей не имеют. У них вообще нет никаких обязанностей. Обязанность есть у меня, как оказалось, только лишь в силу моего пола, а у женщин нет обязанности ни воевать, ни детей рожать, хотя многие последним оправдывают своё нежелание воевать,
Простите, Вам не нравится, когда Вас называют «совком», но, вот, эти Ваши слова и есть «совковостью». Вы ставите интересы государства выше интересов человека. Трактуете всё в пользу государства.
Как вариант. Главное, чтобы мне не мешали. Понимаете, меня тут как только не называли - бабой, ссыклом, немужиком и т.д. Вы в том числе были в шоке от того, что я могу потерять сознание от вида оружия. Но все эти слова никак не изменят меня. Возможно, расстрельные бригады считают, что мои родители должны были меня утопить или сбросить с какой-то горы, а потом родить «настоящего» сына. Никогда не знаешь что у полиции настоящестьи на уме,
К моему неудивлению меня как в школе пытались оскорблять за то, что я - «не такой, как все», так, и сейчас рассказывают, что я - не такой. Я привык к этому. Я думал, что дети - злые, но взрослые совсем не добрее и не умнее. Меня родной брат называл «лохом» за то, что я читал книги, а не участвовал в дворовых разборках как «настоящий пацан». Сейчас, наверное, время этих «пацанов». Но, вот, только, как я писал, половина из них в земле из-за наркоты, а половина - в тюрьме, а зеков у нас не призывают, хотя мышцы у них - огого. И вся эта сила самых настоящих и сильных мужчин пропадает зря.
Вы угадали. Мне сейчас напишут, что я сам виноват, что не слушал Госдеп или МИ5 или ещё кого-то, и будут правы, в принципе. Я по какой-то нелепой причине слушал тех, кто по Конституции обязан думать обо мне и моей безопасности. Американского Президента я выбирать не могу, но слушать его почему-то должен был, а мой мне лгал.
Неправда. Я писал, что тупо поверил словам Зеленского о шашлыках, а меня (наверное, справедливо) обвиняли в глупости. Я сам сейчас себя в глупости обвиняю.
Но я не могу понять деление людей на тех, кто выехал до и после. Ни один раз спрашивал, но мне так никто и не ответил. Я был бы не «бабой», если бы выехал 23-го февраля? Я, вот, не могу понять.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 07 жов, 2024 02:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 07 жов, 2024 02:21
Скорее всего, бред.
Но если так, то уж совсем похоже на Мюнхен.
Украина практически лишается наиболее промышленно развитых территорий. Точно как Чехословакия в 1938. Правда, в отличие от Чехословакии, приобретает границу по естественной преграде - Днепру.
При этом в серую зону превращаются не только оккупированные территории, но и всё Левобережье. Сказочная перспектива. Як там було: "Від Сяну до Дону"?
Или за что боролись, на то и напоролись?
Додано: Пон 07 жов, 2024 03:05
ЛАД
так левобережье, кроме оккупированного остаётся под украинским суверенитетом, только вне НАТО
Это как раз "за что вы боролись"
А на правобережье будет почти Европа, с европейскими налогами под 50%, с запретом срачей, майданов и критики блм-лгбт. Многим вильнолюдям не понравиться и поедут к нам в нейтральное безналоговое Дикое поле
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 жов, 2024 03:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 03:13
Далеко не все.
В Украине тоже женщина может быть почти кем угодно. Думаю, в США тоже есть ограничения.
С ситуацией в армиях Норвегии и Швеции не знаком, но сомневаюсь, что в штурмовиках заметный % женщин.
Насчёт США вы малость не правы. Не треть, а вдвое меньше. "По состоянию на 2022 год женщины составляли в среднем 17,5% всех действующих военнослужащих, что в общей сложности составило около 229 000 человек." (
Можно.
Но для здоровья вредно. К моему возрасту можете рассыпаться.
Не надо бить рекорды, но хоть как-то заниматься стоит.
Я вам пытался объяснить разными физическими возможностями.
Но если вы не поняли, то ничего не могу сделать. Мои аргументы вы не обсуждаете, а повторяете одно и то же. Ваше право. но впечатление такое, что пластинку заело.
Я не обижаюсь на "совка". Просто не считаю это аргументом в обсуждении. А здесь часто рассматривают это как решающий аргумент, после которого со всем остальным спорить не нужно.
И не понял, где в этой моей фразе речь о государстве. Вроде, вообще не касается.
Кто вам мешал до 2022 искать "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут" и переселиться туда. Хотя бы попытаться.
Я не предлагаю вас расстреливать, но вам самому стоило бы подумать над тем, чтобы хоть немного измениться. Иначе вы никуда переехать не сможете. Не хватит мужества и решительности.
Вы знаете, я тоже в детстве "читал книги, а не участвовал в дворовых разборках". Но, видимо, читал "нужные книжки" (с)
Вы читали книги. Они не научили вас, что надо думать своей головой?
Я до последнего дня не верил в войну и не потому, что сильно верил Президенту. Это моя ошибка и я никого в ней не обвиняю.
Я уже писал об этом. И не раз.
Повторяться надоело.
Простите, но обмениваться с вами простынями надоело. Я не психотерапевт на общественных началах. Что мог и как мог, объяснил. Лучше не смогу. Так что больше постараюсь не отвечать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 жов, 2024 03:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 03:16
Лучше пусть не едут.
Но плохо то, что если здесь будет серая зона, то отсюда очень многие уедут. Сначала предприятия, а за ними и люди. В первую очередь толковая молодёжь. И я первый их поддержу.
Послушал флайменовского Славка. Первое его видео, которое мне понравилось. Пока всё это сильно похоже на домыслы блогера. Подождём, увидим. Хотя бы дождёмся "Рамштайна".
Додано: Пон 07 жов, 2024 07:07
Тут і думати нема чого - РПВ+НАТО на ПБ, набагато краще, ніж просто РПВ. Треба брати.
Залишилась "дрібничка" - нагнути на це двох баранів, київського і московського...
Додано: Пон 07 жов, 2024 07:37
А как обычный обыватель может определить силу армии, и адекватность ей внешней политики государства, кроме как из заявлений политиков? Они говорят "шашлычки на майские", люди слышат "у нас сильная армия/разведка/дипломатия".
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