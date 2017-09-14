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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102441024510246102471024810249>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:10

  Бетон написав:Почему нет выборов?

Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть :) Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:30

  d44 написав:
  Бетон написав:Почему нет выборов?

Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть :) Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить

пообіцяти можна що завгодно. наприклад: "припинимо бізнес на крові", "війна вигідна президенту, він на ній заробляє","воєний стан ввели щоб не проводити вибори", "закінчимо епоху бідності" і т.д. (дивись обіцянки громадянина зеленського зразка 2019р.). Виконувати ж обіцянки не обов'язково, як ми знаємо з новітньої історії.
При міль'ярдах, які заливають в Україну щомісяця і непрозорою звітністю, бажаючи прийти до влади будуть завжди.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:34

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:58

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:*коррупция, разрушенная армия и промышленность* --- це сприятливі для початку війни умови, але ніяк не причини.
я готов услышать причины) не томите

Пан Порошенко причину чітко вказав.
Ще в 2014 в інтерв'ю ДВ -- європейський вибір українського народу, з яким не погодився путло.
Є причиною війни.

Все інше (починаючи з вказаних вами і закінчуючи відмовою цивілізованого Заходу захистити цей український вибір від посягань дикого Сходу) є обставинами, які сприяли початку і продовженню війни.
Головна обставина - що Захід не мав бажання зробити ціну війни для рфії надмірною.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:59

  lapay написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Трохи спекуляцій про "по Дніпру"



Броварське телебачення читає напад?

тоді виникне питання лише чи захочуть Успіхи та Бандерлоги з ПБ воювати за руськоязичних ЛАДів ЛБ?


Тут і думати нема чого - РПВ+НАТО на ПБ, набагато краще, ніж просто РПВ. Треба брати.
Залишилась "дрібничка" - нагнути на це двох баранів, київського і московського...

Це можна продати як перемогу, але скрєпним ЛАДам таке буде не до вподоби, це ж "будуть на вулицях мужики за руки взявшивсь ходити, обніматися та цілуватись - єто мерзость"
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:02

Кенія вс Україна )) Союзник-партнер

«Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки... я призначаю Кенію як основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО для цілей цього закону (про закордонну допомогу) та закону про контроль за експортом озброєння», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, відповідний статус мають два десятки світових держав, три з них – Кенія, Колумбія та Катар – були призначені за президенства Джо Байдена.

Варто зазначити, це визначення надається Сполученими Штатами близьким союзникам, що не входять до НАТО, які мають стратегічні робочі відносини з американськими військовими.
https://www.slovoidilo.ua/2024/06/25/no ... -poza-nato
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:09

  d44 написав:
  Бетон написав:Почему нет выборов?

Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть :) Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить

Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:18

  detroytred написав:Ще в 2014 в інтерв'ю ДВ -- європейський вибір українського народу, з яким не погодився путло.
Є причиною війни.
вы про майдан-2?
Протесты поначалу развивались довольно медленно, а к 29 ноября демонстрации почти сошли на нет. Поворотным моментом для ситуации в Украине стала ночь 30 ноября, когда власти предприняли попытку жестокого разгона палаточного лагеря, разбитого протестующими студентами, с помощью сил «Беркута»[112][116].
То есть по сути "в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом " вышло несколько десятков студентов. А не "народ Украины" ( ложь пропаганды режима Порошенко). И только когда студентов побили произошли остальные события, которые он назвал "европейским выбором"
После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер[112]. В качестве базовых причин, обусловивших размах протестов, называют высокий уровень социальной несправедливости, огромную поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции, пронизывающей исполнительную и судебную власть, правоохранительные органы[113].


Всё уже шло к урегулированию конфликта, но путин увидел в нем возможность расколоть страну, поэтому чивокуня сбежал. И далее начал вонять из ростова. Вонять после урегулирования уже бы не вышло а на 2й срок президенства ему не светил. Путин увидел как он теряет свое влияние на Украину.

И война 2014 была инструментом сохранить влияние через противостояние "легитимного" и "хунты". Но легитимного никто не поддержал, даже свои. Поэтому решили идти путем аннексии территорий и "народных республик" с русскими войсками.

Таким образом РФ уже вернули свое влияние на оккупированных териториях. И хотят вернуть на всей территории Украины. При этом оккупация не самоцель. Наоборот в 2022 Харьков решили не брать, чтобы не кормить местных ладов.

А еступление в ЕС - надуманная кем то причина, ВО ПЕРВЫХ НАС ТУДА НЕ БРАЛИ (и сейчас не берут). Вы тоже можете сделать выбор Анджелины Джоли, но если вам не ответят согласием, ваш выбор - пшик.

Об этом как-то "забыл" сказать Порошенко. Европейского выбора сделать маловато, нужны реформы и борьба с коррупцией. Вы майданы за реформы или против коррупции видели? А он и был против беспредела и коррупции.

Но кое кому идея "майдана против коррупции" не понравилась и его перекрасили в майдан за "европейский выбор". При этом слабую поддержку начала майдана (со студентами) предпочли забыть, а протест против избиения студентов (которое вызвало 2ю основную волну майдана) назвали "европейским выбором". Исказив все события.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:34

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще в 2014 в інтерв'ю ДВ -- європейський вибір українського народу, з яким не погодився путло.
Є причиною війни.
вы про майдан-2?
Протесты поначалу развивались довольно медленно, а к 29 ноября демонстрации почти сошли на нет. Поворотным моментом для ситуации в Украине стала ночь 30 ноября, когда власти предприняли попытку жестокого разгона палаточного лагеря, разбитого протестующими студентами, с помощью сил «Беркута»[112][116].
То есть по сути "в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом " вышло несколько десятков студентов. А не народ Украины (еще одна ложь пропаганды). И только когда их побили произошли остальные события
После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер[112]. В качестве базовых причин, обусловивших размах протестов, называют высокий уровень социальной несправедливости, огромную поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции, пронизывающей исполнительную и судебную власть, правоохранительные органы[113].


Всё уже шло к урегулированию конфликта, но путин увидел в нем возможность расколоть страну, поэтому чивокуня сбежал. И далее начал вонять из ростова. Вонять после урегулирования кбы не вышло и на 2й срок его бы не переизбрали. То есть война была инструментом сохранить влияние рф. И до сих пор им остаётся. РФ вернули свое влияние на оккупированных териториях. И хотят вернуть на всей территории Украины. При этом оккупация не самоцель. Наоборот в 2022 Харьков решили не брать, чтобы не кормить местных ладов.

Вступление в ЕС - надуманная причина, ВО ПЕРВЫХ НАС ТУДА НЕ БРАЛИ (и сейчас не берут). Вы тоже можете сделать выбор Анджелины Джоли, но если вам не ответят согласием, ваш выбор - пшик. Об этом как-то "забыл" сказать Порошенко. Европейского выбора сделать маловато, нужны реформы и борьба с коррупцией. Вы майданы за реформы или против коррупции видели? За европейский выбор был, а против коррупции (из-за которой нас не принимают в ЕС) не было.

За лісом дерева)))

Ключове в європейському виборі України, ключове, що не влаштовує путла та рфію -- це повна, підкреслюю - повна, втрата контролю та навіть впливу на Україну. Повна. Ще раз - повна.
Саме це корінець Майдану 2014.
Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
Це корінець, як для самої постмайданної України, так і для Заходу.
А сталося швидко чи не швидко, або овсім не стался оте прийняття в ЄС, НАТО, то вже другорядне, дрібниці. Штукатурка.

Заважити отакому рашогудбаю рфія могла чим? Тільки війною.
Вся війна - це по суті намагання оркостану зберігти свій вплив на Україну.
А от чому путло-рфія ніяк не хоче відпустити Україну; змиритися з її вибором рашогудбаю - про ці причини можна дискутувати роками))
Їх купа куп. І яка головна чи всі головні, чи весь комплекс причин є визначальним --- да яка різниця-то?!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 жов, 2024 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:35

  detroytred написав:Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов. На этом заканчиваю диалог, потому что ключевого вы не видите. А штампы что "люди вышли за европейский выбор" не впечатляют.
  detroytred написав:Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние пытаются вернуть. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно после этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь. "Благодаря" коррупции членство в ЕС нам и так не светит. Тут и война не нужна. Кое кому невыгодно было упоминать влияние рф и коррупцию, поэтому причиной войны сделали "европейский выбор". Дешевая политическая технология. Выгоднее было возглавить "европейский выбор", чем борьбу с коррупцией и влиянием рф.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 09:46, всього редагувалось 3 разів.
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