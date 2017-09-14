А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить
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Додано: Пон 07 жов, 2024 08:10
Додано: Пон 07 жов, 2024 08:30
пообіцяти можна що завгодно. наприклад: "припинимо бізнес на крові", "війна вигідна президенту, він на ній заробляє","воєний стан ввели щоб не проводити вибори", "закінчимо епоху бідності" і т.д. (дивись обіцянки громадянина зеленського зразка 2019р.). Виконувати ж обіцянки не обов'язково, як ми знаємо з новітньої історії.
При міль'ярдах, які заливають в Україну щомісяця і непрозорою звітністю, бажаючи прийти до влади будуть завжди.
Додано: Пон 07 жов, 2024 08:58
Пан Порошенко причину чітко вказав.
Ще в 2014 в інтерв'ю ДВ -- європейський вибір українського народу, з яким не погодився путло.
Є причиною війни.
Все інше (починаючи з вказаних вами і закінчуючи відмовою цивілізованого Заходу захистити цей український вибір від посягань дикого Сходу) є обставинами, які сприяли початку і продовженню війни.
Головна обставина - що Захід не мав бажання зробити ціну війни для рфії надмірною.
Додано: Пон 07 жов, 2024 08:59
Це можна продати як перемогу, але скрєпним ЛАДам таке буде не до вподоби, це ж "будуть на вулицях мужики за руки взявшивсь ходити, обніматися та цілуватись - єто мерзость"
Додано: Пон 07 жов, 2024 09:02
Кенія вс Україна )) Союзник-партнер
«Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки... я призначаю Кенію як основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО для цілей цього закону (про закордонну допомогу) та закону про контроль за експортом озброєння», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, відповідний статус мають два десятки світових держав, три з них – Кенія, Колумбія та Катар – були призначені за президенства Джо Байдена.
Варто зазначити, це визначення надається Сполученими Штатами близьким союзникам, що не входять до НАТО, які мають стратегічні робочі відносини з американськими військовими.
Додано: Пон 07 жов, 2024 09:09
Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Додано: Пон 07 жов, 2024 09:18
вы про майдан-2?
То есть по сути "в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом " вышло несколько десятков студентов. А не "народ Украины" ( ложь пропаганды режима Порошенко). И только когда студентов побили произошли остальные события, которые он назвал "европейским выбором"
Всё уже шло к урегулированию конфликта, но путин увидел в нем возможность расколоть страну, поэтому чивокуня сбежал. И далее начал вонять из ростова. Вонять после урегулирования уже бы не вышло а на 2й срок президенства ему не светил. Путин увидел как он теряет свое влияние на Украину.
И война 2014 была инструментом сохранить влияние через противостояние "легитимного" и "хунты". Но легитимного никто не поддержал, даже свои. Поэтому решили идти путем аннексии территорий и "народных республик" с русскими войсками.
Таким образом РФ уже вернули свое влияние на оккупированных териториях. И хотят вернуть на всей территории Украины. При этом оккупация не самоцель. Наоборот в 2022 Харьков решили не брать, чтобы не кормить местных ладов.
А еступление в ЕС - надуманная кем то причина, ВО ПЕРВЫХ НАС ТУДА НЕ БРАЛИ (и сейчас не берут). Вы тоже можете сделать выбор Анджелины Джоли, но если вам не ответят согласием, ваш выбор - пшик.
Об этом как-то "забыл" сказать Порошенко. Европейского выбора сделать маловато, нужны реформы и борьба с коррупцией. Вы майданы за реформы или против коррупции видели? А он и был против беспредела и коррупции.
Но кое кому идея "майдана против коррупции" не понравилась и его перекрасили в майдан за "европейский выбор". При этом слабую поддержку начала майдана (со студентами) предпочли забыть, а протест против избиения студентов (которое вызвало 2ю основную волну майдана) назвали "европейским выбором". Исказив все события.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 09:34
За лісом дерева)))
Ключове в європейському виборі України, ключове, що не влаштовує путла та рфію -- це повна, підкреслюю - повна, втрата контролю та навіть впливу на Україну. Повна. Ще раз - повна.
Саме це корінець Майдану 2014.
Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
Це корінець, як для самої постмайданної України, так і для Заходу.
А сталося швидко чи не швидко, або овсім не стался оте прийняття в ЄС, НАТО, то вже другорядне, дрібниці. Штукатурка.
Заважити отакому рашогудбаю рфія могла чим? Тільки війною.
Вся війна - це по суті намагання оркостану зберігти свій вплив на Україну.
А от чому путло-рфія ніяк не хоче відпустити Україну; змиритися з її вибором рашогудбаю - про ці причини можна дискутувати роками))
Їх купа куп. І яка головна чи всі головні, чи весь комплекс причин є визначальним --- да яка різниця-то?!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 жов, 2024 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 09:35
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов. На этом заканчиваю диалог, потому что ключевого вы не видите. А штампы что "люди вышли за европейский выбор" не впечатляют.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние пытаются вернуть. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно после этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь. "Благодаря" коррупции членство в ЕС нам и так не светит. Тут и война не нужна. Кое кому невыгодно было упоминать влияние рф и коррупцию, поэтому причиной войны сделали "европейский выбор". Дешевая политическая технология. Выгоднее было возглавить "европейский выбор", чем борьбу с коррупцией и влиянием рф.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 09:46, всього редагувалось 3 разів.
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