Додано: Пон 07 жов, 2024 09:18

detroytred написав: Ще в 2014 в інтерв'ю ДВ -- європейський вибір українського народу, з яким не погодився путло.

Є причиною війни. Ще в 2014 в інтерв'ю ДВ -- європейський вибір українського народу, з яким не погодився путло.Є причиною війни.

Протесты поначалу развивались довольно медленно, а к 29 ноября демонстрации почти сошли на нет. Поворотным моментом для ситуации в Украине стала ночь 30 ноября, когда власти предприняли попытку жестокого разгона палаточного лагеря, разбитого протестующими студентами, с помощью сил «Беркута»[112][116].

После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер[112]. В качестве базовых причин, обусловивших размах протестов, называют высокий уровень социальной несправедливости, огромную поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции, пронизывающей исполнительную и судебную власть, правоохранительные органы[113].

вы про майдан-2?То есть по сути "в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом "А не "народ Украины" ( ложь пропаганды режима Порошенко). И только когда студентов побили произошли остальные события, которые он назвал "европейским выбором"Всё уже шло к урегулированию конфликта, но путин увидел в нем возможность расколоть страну, поэтому чивокуня сбежал. И далее начал вонять из ростова. Вонять после урегулирования уже бы не вышло а на 2й срок президенства ему не светил. Путин увидел как он теряет свое влияние на Украину.И война 2014 была инструментом сохранить влияние через противостояние "легитимного" и "хунты". Но легитимного никто не поддержал, даже свои. Поэтому решили идти путем аннексии территорий и "народных республик" с русскими войсками.Таким образом РФ уже вернули свое влияние на оккупированных териториях. И хотят вернуть на всей территории Украины. При этом оккупация не самоцель. Наоборот в 2022 Харьков решили не брать, чтобы не кормить местных ладов.А еступление в ЕС - надуманная кем то причина, ВО ПЕРВЫХ НАС ТУДА НЕ БРАЛИ (и сейчас не берут). Вы тоже можете сделать выбор Анджелины Джоли, но если вам не ответят согласием, ваш выбор - пшик.Об этом как-то "забыл" сказать Порошенко. Европейского выбора сделать маловато, нужны реформы и борьба с коррупцией. Вы майданы за реформы или против коррупции видели? А он и был против беспредела и коррупции.Но кое кому идея "майдана против коррупции" не понравилась и его перекрасили в майдан за "европейский выбор". При этом слабую поддержку начала майдана (со студентами) предпочли забыть, а протест против избиения студентов (которое вызвало 2ю основную волну майдана) назвали "европейским выбором". Исказив все события.