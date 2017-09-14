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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1024510246102471024810249>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:41

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов. На этом заканчиваю диалог, потому что ключевого вы не видите. А штампы что "люди вышли за европейский выбор" не впечатляют.

)))
Майдан. Міг. Початися. Да хоч абсолютно. Випадково.
Да хоч просто так.
Да хоч за вибір сорту пива в раді або з якого боку яйце лупити.
Це не має ніякого значення для його результату, який виник в ході розвитку Майдану, наслідку та реакції путла-оркостану на цей наслідок.

Ви не бачите суті процесів...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 жов, 2024 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:42

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов. На этом заканчиваю диалог, потому что ключевого вы не видите. А штампы что "люди вышли за европейский выбор" не впечатляют.
  detroytred написав:Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.

детройд хоче сказати, що "бити студентів" це не європейський вибір, а закрити виїзд М1760 це по-європейськи
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:45

  Ukrainian написав:Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО пока он находится у власти, то есть минимум до 2027 года.
Это заявление он сделал после того как новый глава НАТО Марк Рютте заявил 3 октября: "Украина находится к вступлению в НАТО ближе чем когда-либо и будет продолжать двигаться по этому пути, пока не станет полноправным членом альянса".


Попросят війти попить кофе. Если тяжеловесі примут решение найдут способ как убедить Фицо и ко
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:45

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов. На этом заканчиваю диалог, потому что ключевого вы не видите. А штампы что "люди вышли за европейский выбор" не впечатляют.
  detroytred написав:Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.

детройд хоче сказати, що "бити студентів" це не європейський вибір, а закрити виїзд М1760 це по-європейськи

Вигадай ще щось.
Що начебто хоче сказати Детройт.

А краще спробуй просто читати текст і твердження в ньому. Там все чітко.
Навіщо вигадуєш?
Бо схотілося)))))))))))))))))))
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:48

  detroytred написав:Ви не бачите суті процесів...
учусь смотреть у вас всевидящего) как можно побитых студентов назвать "европейским выбором". ПАП понял что борьбу с коррупцией он не осилит поэтому протест против беспредела власти было переименовано в "евромайдан". Очевидные блд вещи.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:51

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.

Тобто "європейський вибір" - це виключно лише сам факт вступу в ЄС?
Це очевидна дурня.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  d44 написав:
  Бетон написав:Почему нет выборов?

Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть :) Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить

Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:53

  detroytred написав:Тобто "європейський вибір" - це виключно лише сам факт вступу в ЄС?
Це очевидна дурня.
хорошо "європейський вибір" в нашем случае будет без вступления в ЕС и с коррупцией. Выбор сделали, расходимся по домам. С чем вы спорите? нет никакого "європейського вибора", хотя бы из-за коррупции. Как они у вас 10 лет уживаются - загадка. Это как трусы и крестик.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:56

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ви не бачите суті процесів...
учусь смотреть у вас всевидящего) как можно побитых студентов назвать "европейским выбором". ПАП понял что борьбу с коррупцией он не осилит поэтому протест против беспредела власти было переименовано в "евромайдан". Очевидные блд вещи.

Вчиться в кого завгодно, але може все-таки утримайтеся від саркастичних визначень мене?
Щоб я не визначав вас.

Тим паче, що вище я вам розтлумачив стосовно "побитих студентів" (що вони не мають ніякого значення), а ви знов теж саме. Як це можливо, блд?!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:57

  detroytred написав:Ви не бачите суті процесів...
  detroytred написав:Щоб я не визначав вас.
трусы или крестик? вы уже дали мне определение.
  detroytred написав:може все-таки утримайтеся від саркастичних визначень мене?
а вас определять нельзя )
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 09:58, всього редагувалось 2 разів.
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