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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:42
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов. На этом заканчиваю диалог, потому что ключевого вы не видите. А штампы что "люди вышли за европейский выбор" не впечатляют.
detroytred написав:
Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.
детройд хоче сказати, що "бити студентів" це не європейський вибір, а закрити виїзд М1760 це по-європейськи
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:45
Ukrainian написав:
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО пока он находится у власти, то есть минимум до 2027 года.
Это заявление он сделал после того как новый глава НАТО Марк Рютте заявил 3 октября: "Украина находится к вступлению в НАТО ближе чем когда-либо и будет продолжать двигаться по этому пути, пока не станет полноправным членом альянса".
Попросят війти попить кофе. Если тяжеловесі примут решение найдут способ как убедить Фицо и ко
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:45
flyman написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов. На этом заканчиваю диалог, потому что ключевого вы не видите. А штампы что "люди вышли за европейский выбор" не впечатляют.
detroytred написав:
Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.
детройд хоче сказати, що "бити студентів" це не європейський вибір, а закрити виїзд М1760 це по-європейськи
Вигадай ще щось.
Що начебто хоче сказати Детройт.
А краще спробуй просто читати текст і твердження в ньому. Там все чітко.
Навіщо вигадуєш?
Бо схотілося)))))))))))))))))))
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:48
detroytred написав:
Ви не бачите суті процесів...
учусь смотреть у вас всевидящего) как можно побитых студентов назвать "европейским выбором". ПАП понял что борьбу с коррупцией он не осилит поэтому протест против беспредела власти было переименовано в "евромайдан". Очевидные блд вещи.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:51
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.
Тобто "європейський вибір" - це виключно лише сам факт вступу в ЄС?
Це очевидна дурня.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:52
Бетон написав: d44 написав: Бетон написав:
Почему нет выборов?
Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть
Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить
Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:53
detroytred написав:
Тобто "європейський вибір" - це виключно лише сам факт вступу в ЄС?
Це очевидна дурня.
хорошо "європейський вибір" в нашем случае будет без вступления в ЕС и с коррупцией. Выбор сделали, расходимся по домам. С чем вы спорите? нет никакого "європейського вибора", хотя бы из-за коррупции. Как они у вас 10 лет уживаются - загадка. Это как трусы и крестик.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:56
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви не бачите суті процесів...
учусь смотреть у вас всевидящего) как можно побитых студентов назвать "европейским выбором". ПАП понял что борьбу с коррупцией он не осилит поэтому протест против беспредела власти было переименовано в "евромайдан". Очевидные блд вещи.
Вчиться в кого завгодно, але може все-таки утримайтеся від саркастичних визначень мене?
Щоб я не визначав вас.
Тим паче, що вище я вам розтлумачив стосовно "побитих студентів" (що вони не мають ніякого значення), а ви знов теж саме. Як це можливо, блд?!
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:57
detroytred написав:
Ви не бачите суті процесів...
detroytred написав:
Щоб я не визначав вас.
трусы или крестик? вы уже
дали мне определение.
detroytred написав:
може все-таки утримайтеся від саркастичних визначень мене?
а вас определять нельзя )
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 09:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:58
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Тобто "європейський вибір" - це виключно лише сам факт вступу в ЄС?
Це очевидна дурня.
хорошо "європейський вибір" в нашем случае будет без вступления в ЕС и с коррупцией. Выбор сделали, расходимся по домам. С чем вы спорите? нет никакого "європейського вибора", хотя бы из-за коррупции. Как они у вас 10 лет уживаются - загадка. Это как трусы и крестик.
Ви повідомлення читаєте?
Там спеціально для вас:
*Ключове в європейському виборі України, ключове, що не влаштовує путла та рфію -- це повна, підкреслюю - повна, втрата контролю та навіть впливу на Україну. Повна. Ще раз - повна.
Саме це корінець Майдану 2014.
Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
Це корінець, як для самої постмайданної України, так і для Заходу.*
Рашогудбай є?
Чи не бачите?
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