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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10246102471024810249>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:00

  detroytred написав:Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов, до этого людям было насрать что там происходит и почему они там находятся. В вашей парадигме куда то постоянно исчезает этот факт. И вы не ответили как 10 пост майданных лет уживаются "европейский выбор" с коррупцией. мб "европейский выбор" - песдёшь?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 10:05, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:02

  АндрейМ написав:Вопрос не в этом.

Багато тексту.
Тіки все пояснюється простіше, поки ви читали книжки інші качали залізо. Ви дуже розумний, но живете серед нас обізяноподобних, що не вірять в еволюцію.) З чим Вас і поздравляю. Все що було раніше, коли вас били в дитинстві в музикальній школі то ніочом.
То було в тепличних умовах. Зараз теплиця зламалась. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:02

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ви не бачите суті процесів...
  detroytred написав:Щоб я не визначав вас.
трусы или крестик? вы уже дали мне определение.
  detroytred написав:може все-таки утримайтеся від саркастичних визначень мене?
а вас определять нельзя )

Це капець...

А те, що це було в якості алаверди на ваше Пн 07 окт, 2024 08:35 "потому что ключевого вы не видите." --- ви забули, не помітили????
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:04

  detroytred написав:потому что ключевого вы не видите.
хорошо. вы видите суть вещей и даже больше, а я спорю с вами из вредности. Так лучше? Скажите как лучше))
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:05

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.

Тобто "європейський вибір" - це виключно лише сам факт вступу в ЄС?
Це очевидна дурня.

питання євромайдану складне. Місцями занадно явно стирчать вуха зовнішнього впливу, в окремі моменти хтось завжди вчасно підкидав дровішки в затухаюче полум"я. Розвиток подій був вигідним всіх сторонам (навіть росіянам), крім невдахи "легітимного"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Женщин и "шестидесятников" тоже в окоп?
По соц-опросам за кордоны 91го именно они топят.

Этой зимой генерал Мороз и полковник Блэкаут нанесут мощьный удар по диванным войскам
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:06

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов, до этого людям было насрать что там происходит и почему они там находятся. В вашей парадигме куда то постоянно исчезает этот факт. И вы не ответили как 10 пост майданных лет уживаются "европейский выбор" с коррупцией.

Ви текст читаєте?
Там вище спеціально для вас:
*Майдан. Міг. Початися. Да хоч абсолютно. Випадково.
Да хоч просто так.
Да хоч за вибір сорту пива в раді або з якого боку яйце лупити.
Це не має ніякого значення для його результату, який виник в ході розвитку Майдану, наслідку та реакції путла-оркостану на цей наслідок.*

Ви текст читаєте?
Там спеціально для вас вище пояснено вже двічі -- що головне в Майдані це рашогудбай.
А корупція і т.д. є другорядним, дрібницями.

Тобто всі відповіді є. Читайте. Навіщо по колу?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:12

  Mimohod написав:
  _hunter написав:Женщин и "шестидесятников" тоже в окоп?
По соц-опросам за кордоны 91го именно они топят.

Этой зимой генерал Мороз и полковник Блэкаут нанесут мощьный удар по диванным войскам

деякі диванні яструби навпаки зроблять це ще одним своїм аргументом "не для того я всю зиму мерзнув щоб визнати РПВ"))
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:14

  Banderlog написав:
  АндрейМ написав:Вопрос не в этом.

Багато тексту.
Тіки все пояснюється простіше, поки ви читали книжки інші качали залізо. Ви дуже розумний, но живете серед нас обізяноподобних, що не вірять в еволюцію.) З чим Вас і поздравляю. Все що було раніше, коли вас били в дитинстві в музикальній школі то ніочом.
То було в тепличних умовах. Зараз теплиця зламалась. )

вагнуєте що Україна відкотиться як мінімум у середньовіччя, де на перехресті першим проїзжає той в кого довший кулемет стирчить з багажника?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:15

  detroytred написав:*Майдан. Міг. Початися. Да хоч абсолютно. Випадково.
вы мои факты противопоставляете своим фантазиям? бабушка тоже могла быть дедушкой... какая разница что могло или не могло быть? есть документальные факты. беркут побил студентов и с этого начался майдан, как возмущение действиями властей. "Европейский выбор" туда пришили позже.
Wirująświatła
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