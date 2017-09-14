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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:00
detroytred написав:
Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов, до этого людям было насрать что там происходит и почему они там находятся. В вашей парадигме куда то постоянно исчезает этот факт. И вы не ответили как 10 пост майданных лет уживаются "европейский выбор" с коррупцией. мб "европейский выбор" - песдёшь?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 10:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:02
АндрейМ написав:
Вопрос не в этом.
Багато тексту.
Тіки все пояснюється простіше, поки ви читали книжки інші качали залізо. Ви дуже розумний, но живете серед нас обізяноподобних, що не вірять в еволюцію.) З чим Вас і поздравляю. Все що було раніше, коли вас били в дитинстві в музикальній школі то ніочом.
То було в тепличних умовах. Зараз теплиця зламалась. )
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:02
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви не бачите суті процесів...
detroytred написав:
Щоб я не визначав вас.
трусы или крестик? вы уже
дали мне определение.
detroytred написав:
може все-таки утримайтеся від саркастичних визначень мене?
а вас определять нельзя )
Це капець...
А те, що це було в якості алаверди на ваше Пн 07 окт, 2024 08:35 "потому что ключевого вы не видите." --- ви забули, не помітили????
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:04
detroytred написав:
потому что ключевого вы не видите.
хорошо. вы видите суть вещей и даже больше, а я спорю с вами из вредности. Так лучше? Скажите как лучше))
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:05
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Рашо гудбай. Остаточно і повністю.
и при чём тут европейский выбор? Украина начала уходить из под влияния рф и войной это влияние вернули. В 2014-2024 вступления в ЕС нет, а война есть. Как можно из этого причиной войны делать "европейский выбор" это же очевидная ложь.
Тобто "європейський вибір" - це виключно лише сам факт вступу в ЄС?
Це очевидна дурня.
питання євромайдану складне. Місцями занадно явно стирчать вуха зовнішнього впливу, в окремі моменти хтось завжди вчасно підкидав дровішки в затухаюче полум"я. Розвиток подій був вигідним всіх сторонам (навіть росіянам), крім невдахи "легітимного"
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:06
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов, до этого людям было насрать что там происходит и почему они там находятся. В вашей парадигме куда то постоянно исчезает этот факт. И вы не ответили как 10 пост майданных лет уживаются "европейский выбор" с коррупцией.
Ви текст читаєте?
Там вище спеціально для вас:
*Майдан. Міг. Початися. Да хоч абсолютно. Випадково.
Да хоч просто так.
Да хоч за вибір сорту пива в раді або з якого боку яйце лупити.
Це не має ніякого значення для його результату, який виник в ході розвитку Майдану, наслідку та реакції путла-оркостану на цей наслідок.*
Ви текст читаєте?
Там спеціально для вас вище пояснено вже двічі -- що головне в Майдані це рашогудбай.
А корупція і т.д. є другорядним, дрібницями.
Тобто всі відповіді є. Читайте. Навіщо по колу?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:15
detroytred написав:
*Майдан. Міг. Початися. Да хоч абсолютно. Випадково.
вы мои факты противопоставляете своим фантазиям? бабушка тоже могла быть дедушкой... какая разница что могло или не могло быть? есть документальные факты. беркут побил студентов и с этого начался майдан, как возмущение действиями властей. "Европейский выбор" туда пришили позже.
detroytred написав:
А корупція і т.д. є другорядним, дрібницями.
та действительно, то что обнуляет наше будущее второстепенная мелочь. Мда.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:20
Mimohod написав:
Этой зимой генерал Мороз и полковник Блэкаут нанесут мощьный удар по диванным войскам
Вже почали. Пишуть, що сьогодні Феодосія буде без світла до пізнього вечора
Трьома стовпами палає Феодосійський морський нафтовий термінал, що є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.
Вже гуляє анекдот на цю тему:
-В.В., вы свечи задувать будете?
В.В. - Кхе, да, где они?
- В Феодосии.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:26
Faceless написав:
Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?
Для партнерів головне демократія.
Хоча якщо виберуть клептомана, то допомога буде макс. на підтримку штанів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:32
Wirująświatła написав: detroytred написав:
*Майдан. Міг. Початися. Да хоч абсолютно. Випадково.
вы мои факты противопоставляете своим фантазиям? бабушка тоже могла быть дедушкой... какая разница что могло или не могло быть? есть документальные факты. беркут побил студентов и с этого начался майдан, как возмущение действиями властей. "Европейский выбор" туда пришили позже.
detroytred написав:
А корупція і т.д. є другорядним, дрібницями.
та действительно, то что обнуляет наше будущее второстепенная мелочь. Мда.
Предмет, про який була мова, інший.
Я не заперечував причину, з чого почався Майдан. Я вказав, що це не має ніякого значення. Ключове інше.
Яка різниця коли пришили до нього європейський вибір і рашогудбай?
Ніякої.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 07 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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