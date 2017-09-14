Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
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А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Вам не здається, що ви повернулися до тез: "хоч хто аби не {поточний президент}" "гірше не буде" ? Нічого не нагадує?
Як ви це не бачите? Я на 100% впевнений, що вся проблема виключно в зеленій команді, тому що вони повністю узурпували владу. Повністю. Всі гілки. Чому всі мовчать.
Саме це корінь всіх проблем Я вам гарантую, що якщо прийде, наприклад, Чалий, ви здивуєтесь як все вирішиться у дипломатії.
Ви не розумієте, що професіоналізм вирішує все?
6 років битися в одні граблі, в мене навіть самі тупі замовники міняють на професіональних виконавців і о диво! отримають нарешті результат
budivelnik написав:По твоєму 1 млн податків/донатів сплачених мною за кожен рік війни йде виключно в кишені чиновників?
ну во первых мы знаем как ты считаешь налоги. про ндс наслушались.
Кого гребе твоє враження? 1 Я називаю цифри не розраховані..а СПЛАЧЕНІ з мого рахунку+рахунок сина в напрямку Бюджет+Волонтери 2 Люмпени а-ля ти, яким всі винні і які вважають що ПДВ платять вони - питання на засипку От я купую шину в ЗСУ наприклад за 12000, там стоїть ціна з ПДВ.... То мені скільки написати що я задонатив? 12000 чи 12000+ПДВ Розберешся з питання- тоді й повертайся
tester7336 написав:а во вторых - таки да. твоих налогов хватает только на чиновников. если бы нам не давал запад - то война была бы уже на хребте карпат.
1 Мантра про те що ВСІ ПОДАТКИ розкрадаються - притаманн злодіям, які своє небажання сплачувати податки приховують під аргументацією що все розкрадається 2 Навіть такий совок як харківський пенсіонер - а й той стверджує що в Бюджеті на ЗСУ виділено 59 млрд доларі і це КРІМ витрат на озброєння. Солдатам в ЗСУ виплачують все, хай з затримками але виплачують То з яких сум крадуть чиновники , якщо сума яку отримують тільки ЗСУ більша на 20% від всіх податкових надходженнь? 3 Крім витрат на ЗСУ є ще 40 млрд доларів(які дає нам Захід) на цивільну інфраструктуру(освіта+Пенсійний і так далі)
ти лише підтвердив цим дописом що ти повний профан. як в планы податків так і в плані читання бюджету. і розуміння скільки б ми могли потратити на зсу якби нам не дали на соціалку
Letusrock написав: вагнуєте що Україна відкотиться як мінімум у середньовіччя, де на перехресті першим проїзжає той в кого довший кулемет стирчить з багажника?
можливо і перетвориться. Тільки на середньовіччя це буде мало схоже. Щоб там хто не казав в нашому менталітеті є схильність до місцевого самоврядування.) Отаманщина часів громадянської війни це не безвладдя а передача повноважень на місця. Про середньовіччя це смішно) Ніби в нас був поступальний лінійний розвиток. Феодалізм це розвинута система. В якій є легітимність дворян, сильна позиція релігії, внутрішньородова система управління. В нас ж цього всього нема...
dimo_0n написав: ..не ясно - кому и зачем пытаются скормить потужные влучання в НПЗ как переможную перемогу? Хотя это даже на тактическом промежутке особых бенефитов не дает...
Якщо ви не здатні бачити "бенефітів", то це не означає, що їх немає. Як можна не розуміти, що таке мінус велика нафтобаза? Скільки це грошей, гемору з логістикою і т.д.
ПС. Кацапи пишуть про потужну хакерську атаку на федеральні канали рф: "Россия-1", "Россия 24", "Вести FM", "Культура" та іже з ними холдингу ВГТРК. Не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси, інтернет і телефонія. Зтерли все з серверів, навіть резервні копії.