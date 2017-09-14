budivelnik написав:

tester7336 написав: budivelnik написав: По твоєму 1 млн податків/донатів сплачених мною за кожен рік війни йде виключно в кишені чиновників? По твоєму 1 млн податків/донатів сплачених мною за кожен рік війни йде виключно в кишені чиновників? ну во первых мы знаем как ты считаешь налоги. про ндс наслушались. ну во первых мы знаем как ты считаешь налоги. про ндс наслушались.

tester7336 написав: а во вторых - таки да. твоих налогов хватает только на чиновников.

если бы нам не давал запад - то война была бы уже на хребте карпат. а во вторых - таки да. твоих налогов хватает только на чиновников.если бы нам не давал запад - то война была бы уже на хребте карпат.

Кого гребе твоє враження?1 Я називаю цифри не розраховані..а СПЛАЧЕНІ з мого рахунку+рахунок сина в напрямку Бюджет+Волонтери2 Люмпени а-ля ти, яким всі винні і які вважають що ПДВ платять вони - питання на засипкуОт я купую шину в ЗСУ наприклад за 12000, там стоїть ціна з ПДВ....То мені скільки написати що я задонатив? 12000 чи 12000+ПДВРозберешся з питання- тоді й повертайся1 Мантра про те що ВСІ ПОДАТКИ розкрадаються - притаманн злодіям, які своє небажання сплачувати податки приховують під аргументацією що все розкрадається2 Навіть такий совок як харківський пенсіонер - а й той стверджує що в Бюджеті на ЗСУ виділено 59 млрд доларі і це КРІМ витрат на озброєння.Солдатам в ЗСУ виплачують все, хай з затримками але виплачуютьТо з яких сум крадуть чиновники , якщо сума яку отримують тільки ЗСУ більша на 20% від всіх податкових надходженнь?3 Крім витрат на ЗСУ є ще 40 млрд доларів(які дає нам Захід) на цивільну інфраструктуру(освіта+Пенсійний і так далі)