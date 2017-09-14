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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102471024810249102501025110252>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:33

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:Почему нет выборов?

Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?

******

А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть :) Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить
Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?


Як ви це не бачите? Я на 100% впевнений, що вся проблема виключно в зеленій команді, тому що вони повністю узурпували владу. Повністю. Всі гілки.
Чому всі мовчать.

Саме це корінь всіх проблем
Я вам гарантую, що якщо прийде, наприклад, Чалий, ви здивуєтесь як все вирішиться у дипломатії.

Ви не розумієте, що професіоналізм вирішує все?

6 років битися в одні граблі, в мене навіть самі тупі замовники міняють на професіональних виконавців і о диво! отримають нарешті результат
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:34

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:По твоєму 1 млн податків/донатів сплачених мною за кожен рік війни йде виключно в кишені чиновників?
ну во первых мы знаем как ты считаешь налоги. про ндс наслушались.
Кого гребе твоє враження?
1 Я називаю цифри не розраховані..а СПЛАЧЕНІ з мого рахунку+рахунок сина в напрямку Бюджет+Волонтери
2 Люмпени а-ля ти, яким всі винні і які вважають що ПДВ платять вони - питання на засипку
От я купую шину в ЗСУ наприклад за 12000, там стоїть ціна з ПДВ....
То мені скільки написати що я задонатив? 12000 чи 12000+ПДВ
Розберешся з питання- тоді й повертайся
  tester7336 написав:а во вторых - таки да. твоих налогов хватает только на чиновников.
если бы нам не давал запад - то война была бы уже на хребте карпат.
1 Мантра про те що ВСІ ПОДАТКИ розкрадаються - притаманн злодіям, які своє небажання сплачувати податки приховують під аргументацією що все розкрадається
2 Навіть такий совок як харківський пенсіонер - а й той стверджує що в Бюджеті на ЗСУ виділено 59 млрд доларі і це КРІМ витрат на озброєння.
Солдатам в ЗСУ виплачують все, хай з затримками але виплачують
То з яких сум крадуть чиновники , якщо сума яку отримують тільки ЗСУ більша на 20% від всіх податкових надходженнь?
3 Крім витрат на ЗСУ є ще 40 млрд доларів(які дає нам Захід) на цивільну інфраструктуру(освіта+Пенсійний і так далі)


ти лише підтвердив цим дописом що ти повний профан.
як в планы податків так і в плані читання бюджету. і розуміння скільки б ми могли потратити на зсу якби нам не дали на соціалку
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:38

  flyman написав:іншими словами: не влаштував переділ власності

Не просто лише власності, а ширше -- сфер впливу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:41

  flyman написав:
  Faceless написав:Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?

Для партнерів головне демократія.
Хоча якщо виберуть клептомана, то допомога буде макс. на підтримку штанів.

Для партнерів головне -- функція.
Щоб виконувалась функція.

Це для союзників головне демократія тощо.

Арестович жжот: не фортеця, а Ночной дозор)))
Навіть не фортеця...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:59

  detroytred написав:
  flyman написав:іншими словами: не влаштував переділ власності

Не просто лише власності, а ширше -- сфер впливу.

навіщо гратися в тавтологію?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:00

Таблетка памяти.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ra-373877/
У Зеленского инициируют сокращение армии Украины
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:02

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?

Для партнерів головне демократія.
Хоча якщо виберуть клептомана, то допомога буде макс. на підтримку штанів.

Для партнерів головне -- функція.
Щоб виконувалась функція.

Це для союзників головне демократія тощо.

Арестович жжот: не фортеця, а Ночной дозор)))
Навіть не фортеця...

Яка функція? Бездонна бочка для неконтрольованого бабла допомоги? І виборці тупо будуть це сприймати, що чому кудись ідуть наші податки а не нам, бюргерам?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:поэтому не ясно - кому и зачем пытаются скормить потужные влучання в НПЗ как переможную перемогу? Хотя это даже на тактическом промежутке особых бенефитов не дает...
палає сильно, диму багато, на фото ефектно виглядає, та і влучити простіше, ніж у трансформатор на підстанції тієї ж Феодосії.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:03

  Letusrock написав:
вагнуєте що Україна відкотиться як мінімум у середньовіччя, де на перехресті першим проїзжає той в кого довший кулемет стирчить з багажника?

можливо і перетвориться.
Тільки на середньовіччя це буде мало схоже.
Щоб там хто не казав в нашому менталітеті є схильність до місцевого самоврядування.) Отаманщина часів громадянської війни це не безвладдя а передача повноважень на місця.
Про середньовіччя це смішно)
Ніби в нас був поступальний лінійний розвиток.
Феодалізм це розвинута система. В якій є легітимність дворян, сильна позиція релігії, внутрішньородова система управління.
В нас ж цього всього нема...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:09

  dimo_0n написав:...даже если бомбить не будут по енергетике - будем сидеть по графикам.

Ми це вже проходили. Розумні люди підлаштувалися заздалегідь. Вибір усяких різних приладів шалений, на будь-який гаманець.

  dimo_0n написав:К слову интересный факт. рф-ке утюжат нафто. Ирану собираются бомбить нафто... Это сколько в итоге нефть стоить будет?

Ціна буде така сама, плюс-мінус. Просто дві країни-терористки викидаються з ринку. Це називається "перерозподіл сфер впливу". Їх місце займуть інші країни, які вже заявили про збільшення видобутку.

  dimo_0n написав:Еще момент. Красная кнопка еще не нажата путеным. Ну это та кнопка, которая звется - могилизация...

Чому ж "не нажата"? А як же мінус полігон на рф два тижні тому?))
https://www.ukrainianworldcongress.org/ ... ty-sarmat/

  dimo_0n написав: ..не ясно - кому и зачем пытаются скормить потужные влучання в НПЗ как переможную перемогу? Хотя это даже на тактическом промежутке особых бенефитов не дает...

Якщо ви не здатні бачити "бенефітів", то це не означає, що їх немає. Як можна не розуміти, що таке мінус велика нафтобаза? Скільки це грошей, гемору з логістикою і т.д.

ПС. Кацапи пишуть про потужну хакерську атаку на федеральні канали рф: "Россия-1", "Россия 24", "Вести FM", "Культура" та іже з ними холдингу ВГТРК. Не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси, інтернет і телефонія. Зтерли все з серверів, навіть резервні копії.
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