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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1024810249102501025110252>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:09

  detroytred написав:Яка різниця коли пришили до нього європейський вибір і рашогудбай?
Ніякої.
с точки зрения выяснения первопричины разница есть. Людей не триггернуло не подписание ассоциации с ЕС. А когда побили студентов людей триггернуло. Майдан был не за ЕС и не против рф, а против режима януковича. Остальное потом включили в повестку для более широкого вовлечения масс и целью выбора "правильного" президента.

по другой информации путин уже вынашивал план аннексии Крыма и увидел в майдане такую возможность, но это домыслы, как бы там ни было триггер - побитые студенты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 11:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:10

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
вагнуєте що Україна відкотиться як мінімум у середньовіччя, де на перехресті першим проїзжає той в кого довший кулемет стирчить з багажника?

можливо і перетвориться.
Тільки на середньовіччя це буде мало схоже.
Щоб там хто не казав в нашому менталітеті є схильність до місцевого самоврядування.) Отаманщина часів громадянської війни це не безвладдя а передача повноважень на місця.
Про середньовіччя це смішно)
Ніби в нас був поступальний лінійний розвиток.
Феодалізм це розвинута система. В якій є легітимність дворян, сильна позиція релігії, внутрішньородова система управління.
В нас ж цього всього нема...

В нас було розвинуте Магдебурзьке право, а на болотах такого не було як явища, тому посада навіть виборного царя/президента тут маложиттєва на відміну від
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це для союзників головне демократія тощо.

Арестович жжот: не фортеця, а Ночной дозор)))
Навіть не фортеця...

про цю аналогію (Нічна варта, що захищає від темряви з півночі) я писав ще рік тому
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:25

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:............
Неверно.
У него условие: "государство, в котором есть нормальная армия, которого боятся и на которое не нападут". О "предупреждении" и "шашлыках" ни слова.


А как обычный обыватель может определить силу армии, и адекватность ей внешней политики государства, кроме как из заявлений политиков? Они говорят "шашлычки на майские", люди слышат "у нас сильная армия/разведка/дипломатия".

"Обычный обыватель" не знает, что у нас у молодёжи "не принято" служить в армии?
Не видел "успехи" нашей армии в 2014-15?
Не знает/не слышит, сколько денег выделяется на армию?
Думает, что армию можно хорошо вооружить за 5-6 лет (тем более, бедная страна)?
Хотя последние 2 вопроса обыватель может не знать/не понимать. Как, например, Shmit. Но сложно, особенно после того, сколько было разговоров об армии во время последних выборов.
Но в любом случае, кто этому "обывателю" доктор? Если он слышит то, что ему хочется, а не то, что говорят.
Но вообще обыватель при словах "шашлычки на майские" думает именно о "шашлычках", а не об "армии/разведке/дипломатии". Вы слишком хорошего мнения об обывателе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:34

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
вагнуєте що Україна відкотиться як мінімум у середньовіччя, де на перехресті першим проїзжає той в кого довший кулемет стирчить з багажника?

можливо і перетвориться.
Тільки на середньовіччя це буде мало схоже.
Щоб там хто не казав в нашому менталітеті є схильність до місцевого самоврядування.) Отаманщина часів громадянської війни це не безвладдя а передача повноважень на місця.
Про середньовіччя це смішно)
Ніби в нас був поступальний лінійний розвиток.
Феодалізм це розвинута система. В якій є легітимність дворян, сильна позиція релігії, внутрішньородова система управління.
В нас ж цього всього нема...

В нас було розвинуте Магдебурзьке право, а на болотах такого не було як явища, тому посада навіть виборного царя/президента тут маложиттєва на відміну від
на болотах було віче.) Централізація влади в росії відбувалась під монгольським впливом. В Україні таких точок кристалізації не виникло. Ми попали під вплив суміжних держав. Спочатку литви, потім польщі.
Польща перейти до абсолютної монархії не змогла як європейські країни чи росія.
Тому її й розділили.
Прогресивність ліберальних цінностей далеко не безумовна. Думаю якщо б років 80 тому європейцям розказали за "європейські цінності" вони б здивувались )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:37

  Wirująświatła написав: Остальное потом включили в повестку для более широкого вовлечения масс и целью выбора "правильного" президента.

Вчетверте)): оце *остальное* з повестки Майдану (тобто рашогудбай) і є причиною війни. Саме воно тригернуло путла-оркостан.
Коли його включили, не має ніякого значення.
Для чого його включили, теж не має ніякого значення.

Корупція, слабка армія та інші обставини є лише сприятливими факторами для початку війни.
Для початку реалізації планів.
Які могли бути розроблені хоч 30 років тому. Це теж не має ніякого значення (коли були розроблені).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:37

  Wirująświatła написав:Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.


ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:45

  lapay написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Трохи спекуляцій про "по Дніпру"

[youtube]pUaO6wjr43w...


Броварське телебачення читає напад?
[youtube]ZgyIm_VJ7Uc...
.........


Тут і думати нема чого - РПВ+НАТО на ПБ, набагато краще, ніж просто РПВ. Треба брати.
Залишилась "дрібничка" - нагнути на це двох баранів, київського і московського...

Может, и краще, а, может, и нет.
В НАТО нас быстро не примут.
Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление 18.02.2022, но Финляндия вступила в НАТО 04.04.2023, а Швеция 07.03.2024 - через 2 года. Нас могут принимать гораздо дольше - противников больше и формально подготовлены мы хуже.
Ну и главное, есть большие сомнения, что это реальный план, а не очередные фантазии на тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:46

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.


ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.

я про бедных и говорил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:49

  detroytred написав:Корупція, слабка армія та інші обставини є лише сприятливими факторами для початку війни.
чиновники чивокуни напрямую путину не подчинялись, он имел влияние на Украину через коррупцию. Не было бы коррупции не было бы и рычагов влияния. С этим спорить будете? Если да, сразу вопрос на какие еще страны влияет путин без коррупции и кредитов белоруссии.

таким образом причина войны не европейский выбор, а желание путина вернуть своё влияние.
  detroytred написав:Пан Порошенко причину чітко вказав.
Ще в 2014 в інтерв'ю ДВ -- європейський вибір українського народу, з яким не погодився путло.
Є причиною війни.

очень простое доказательство, никакого де факто "европейского выбора" не было, коррупция как была так и осталась. Зато пришли политики не зависимые от путина что сильно уменьшило его влияние. Это и спровоцировало войну.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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