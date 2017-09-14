RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10249102501025110252>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:52

  Бетон написав:
  d44 написав:
  Бетон написав:Почему нет выборов?

Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть :) Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить

Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата

Чим будуть кращі та ще й незрівнянно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30634
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:52

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.


ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.

я про бедных и говорил.

Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...
_hunter
 
Повідомлень: 8461
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:55

  whois2010 написав:............
При міль'ярдах, які заливають в Україну щомісяця і непрозорою звітністю, бажаючи прийти до влади будуть завжди.

Неизвестно, продолжатся ли вливания при рпв (думаю, да) и в каких размерах. Не превратится ли полноводная река в хиленький ручеек.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30634
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:55

Wirująświatła

Это работает только на вторых детях и дальше. Инструмент неплохой, не буду спорить. Но первых не рожают не по причине нехватки денег, а по причинах, касающихся всех развивающихся и развитых обществ совершивших демпереход.
elron
 
Повідомлень: 24
З нами з: 12.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?


Як ви це не бачите? Я на 100% впевнений, що вся проблема виключно в зеленій команді, тому що вони повністю узурпували владу. Повністю. Всі гілки.
Чому всі мовчать.

Саме це корінь всіх проблем
Я вам гарантую, що якщо прийде, наприклад, Чалий, ви здивуєтесь як все вирішиться у дипломатії.

Ви не розумієте, що професіоналізм вирішує все?

6 років битися в одні граблі, в мене навіть самі тупі замовники міняють на професіональних виконавців і о диво! отримають нарешті результат

Я розумію, що повтор однакових помилок навряд чи дасть хороший результат. Ви зараз кажете, що от він - корінь проблеми, а повертаєтеся до тих самих лозунгів, з якими ці проблеми прийшли до влади.
Всього ж 5 років пройшло, не 50.
Так, запит має (і мав би і 5 років тому) бути на професіоналізм і певне ідейне підґрунтя (бо професіоналом може бути й ворог і зрадник).
Якщо ви хочете з точки А в точку В, то треба орієнтуватися на точку В, а не "хоч би куди, але подалі від А". Бо знов буде шапіто з хайпожерів, весільних фотографів і випадкових пройдисвітів, а з професіоналізму - тільки вміння в маркетинг і шоубіз
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35355
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 8039 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:58

  _hunter написав:Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно..

выйдите в Берлине на протест против пособий :D Слова ж надо подкреплять делами?
С января 2023 года за каждого ребенка вам положено 250 евро в месяц. Количество детей в семье при этом больше не играет никакой роли.

Важно: вы не сможете получать пособие на ребенка (Kindergeld) на детей, которые не проживают вместе с вами.

Конкретный пример: у вас трое детей, а вместе с вами проживают лишь двое из них. Третий, самый старший, проживает вместе с другим своим родителем. На него вы не сможете получать пособие.

https://handbookgermany.de/ru/child-benefit#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C-,%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20(Kindergeld)%3F,%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25221
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:08

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:А как обычный обыватель может определить силу армии, и адекватность ей внешней политики государства, кроме как из заявлений политиков? Они говорят "шашлычки на майские", люди слышат "у нас сильная армия/разведка/дипломатия".

"Обычный обыватель" не знает, что у нас у молодёжи "не принято" служить в армии?
Не видел "успехи" нашей армии в 2014-15?
Не знает/не слышит, сколько денег выделяется на армию?
Думает, что армию можно хорошо вооружить за 5-6 лет (тем более, бедная страна)?
Хотя последние 2 вопроса обыватель может не знать/не понимать.
Но в любом случае, кто этому "обывателю" доктор? Если он слышит то, что ему хочется, а не то, что говорят.
Но вообще обыватель при словах "шашлычки на майские" думает именно о "шашлычках", а не об "армии/разведке/дипломатии". Вы слишком хорошего мнения об обывателе.

Хотів би прокоментувати не стільки ваш допис а загальну думку "потрібно було думати до 24.02.24" яка часто домінує на форумі.
Ніхто ж і уявити не міг що от так у 21-сторіччі можуть закрити громадян в середині країни по гендерній ознаці на 5, 10 чи 20 (?) років. Якщо прецедентів не було ніде (навіть в Сирії), і в законодавстві чітко це не прописано.
От якби було чітко вказано "у випадку збройної агресії на протязі 24 годин забороняється виїзд чоловікам до кінця війни, а чиновникам і сотням тисяч правоохоронців надається бронь" тоді самі розумієте... Можна було б казати "сам винен".
По аналогії, якщо б зараз спочатку(!) закрити виїзд дівчатам, а потім ввести додатковий податок тим хто має менше 3-х дітей (наприклад 5тис на місяць), плюс примусові роботи в неробочий час оборонного характеру за мінімалку, то не така ж буде реакція?
Letusrock
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:12

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.

Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.

Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами

Я констатую факт, що ви «солодкий».
Ви і самі це не ховаєте. Не розумієте навіщо чоловікам спорт, не розумієте навіщо 22 чоловіки бігають за мʼячем

А щодо «гомофоб», від того, що ви мені нагадуєте гея, це не означає що я ненавиджу чи вас чи геїв загалом. Я спокійно сприймаю їх існування.
Ну і пропозицій ні їм всім, ні вам особисто я не збирався робити. Мені подобаються жіночі форми, а не вузькі чоловічі плечі, і такі ж самі *опи))


Я не соромлюсь писати те, що Ви думаєте, але боїтесь написати. Ви воювати не підете. Ви чекаєте закону, рука якого до Вас ніколи не добереться. Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка. Я бачив справжніх чоловіків у перші дні війни. Вони поверталися в Україну с теплих Європ, щоб Україну захищати. Вони не чекали поки їх призвуть.


[quote]

Це добре що ви бачили «справжніх чоловіків»)
Але це не означає що ті, кого ви не бачили, вони не справжні) Принаймні допоки вони не заявляють того, що заявляєте ви)
І да, я ніколи і не чекав поки мене «призвуть». Бо обирати самому - завжди цікавіше, ніж чекати коли тобі покажуть в який окоп тобі лізти))
Це про «сцикунів».
Hotab
 
Повідомлень: 13325
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:12

  Wirująświatła написав:........ При этом слабую поддержку начала майдана (со студентами) предпочли забыть, а протест против избиения студентов (которое вызвало 2ю основную волну майдана) назвали "европейским выбором". Исказив все события.

Искажаете события вы. В декабре 2013 основной и практически единственный лозунг был евроассоциация.
А уход от влияния РФ = европейский выбор. Других вариантов нет, или туда, или сюда.
Нет, можно ещё "китайский выбор", но Китай уж слишком далеко.

"в 2022 Харьков решили не брать", ещё и причину смешную указали.
Может, всё-таки не могли?
Киев тоже не взяли, потому что "решили не брать"?
"чивокуня сбежал", потому что "путин увидел возможность расколоть страну". Страна уже была расколота Майданом, причём не декабрьским евромайданом, а февральским, когда о "евро" уже почти забыли.
Хоть чушь не пишите.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30634
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:18

  Letusrock написав:От якби було чітко вказано "у випадку збройної агресії на протязі 24 годин забороняється виїзд чоловікам до кінця війни, а чиновникам і сотням тисяч правоохоронців надається бронь" тоді самі розумієте... Можна було б казати "сам винен".

Дивись, ця територія втратила перспективи приблизно з 18.05.2024.
Якби таке внесли в законодавство в 2019, то перспективи зникли б ще в 2019
UA
 
Повідомлень: 8807
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10249102501025110252>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 70278
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 236340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 825353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12844)
07.10.2024 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.