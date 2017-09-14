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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:52
Бетон написав: d44 написав: Бетон написав:
Почему нет выборов?
Почему забиты кафе и рестораны, а голосовать нельзя?
А є бажаючи зараз прийти до влади? Під якими гаслами, це ж щось обіцяти народу треба. "Вєрнуть все в зад" тільки медведчук з деркачем можуть
Або Хфьодоровіч. Проблемка як би виходить
Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Чим будуть кращі та ще й незрівнянно?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:52
Wirująświatła написав: tester7336 написав: Wirująświatła написав:
Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.
ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.
я про бедных и говорил.
Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:55
whois2010 написав:
............
При міль'ярдах, які заливають в Україну щомісяця і непрозорою звітністю, бажаючи прийти до влади будуть завжди.
Неизвестно, продолжатся ли вливания при рпв (думаю, да) и в каких размерах. Не превратится ли полноводная река в хиленький ручеек.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:55
Wirująświatła
Это работает только на вторых детях и дальше. Инструмент неплохой, не буду спорить. Но первых не рожают не по причине нехватки денег, а по причинах, касающихся всех развивающихся и развитых обществ совершивших демпереход.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:57
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Вам не здається, що ви повернулися до тез:
"хоч хто аби не {поточний президент}"
"гірше не буде"
?
Нічого не нагадує?
Як ви це не бачите? Я на 100% впевнений, що вся проблема виключно в зеленій команді, тому що вони повністю узурпували владу. Повністю. Всі гілки.
Чому всі мовчать.
Саме це корінь всіх проблем
Я вам гарантую, що якщо прийде, наприклад, Чалий, ви здивуєтесь як все вирішиться у дипломатії.
Ви не розумієте, що професіоналізм вирішує все?
6 років битися в одні граблі, в мене навіть самі тупі замовники міняють на професіональних виконавців і о диво! отримають нарешті результат
Я розумію, що повтор однакових помилок навряд чи дасть хороший результат. Ви зараз кажете, що от він - корінь проблеми, а повертаєтеся до тих самих лозунгів, з якими ці проблеми прийшли до влади.
Всього ж 5 років пройшло, не 50.
Так, запит має (і мав би і 5 років тому) бути на професіоналізм і певне ідейне підґрунтя (бо професіоналом може бути й ворог і зрадник).
Якщо ви хочете з точки А в точку В, то треба орієнтуватися на точку В, а не "хоч би куди, але подалі від А". Бо знов буде шапіто з хайпожерів, весільних фотографів і випадкових пройдисвітів, а з професіоналізму - тільки вміння в маркетинг і шоубіз
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:58
_hunter написав:
Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно..
выйдите в Берлине на протест против пособий
Слова ж надо подкреплять делами?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:08
ЛАД написав: katso написав: ЛАД написав:
А как обычный обыватель может определить силу армии, и адекватность ей внешней политики государства, кроме как из заявлений политиков? Они говорят "шашлычки на майские", люди слышат "у нас сильная армия/разведка/дипломатия".
"Обычный обыватель" не знает, что у нас у молодёжи "не принято" служить в армии?
Не видел "успехи" нашей армии в 2014-15?
Не знает/не слышит, сколько денег выделяется на армию?
Думает, что армию можно хорошо вооружить за 5-6 лет (тем более, бедная страна)?
Хотя последние 2 вопроса обыватель может не знать/не понимать.
Но в любом случае, кто этому "обывателю" доктор? Если он слышит то, что ему хочется, а не то, что говорят.
Но вообще обыватель
при словах "шашлычки на майские" думает именно о "шашлычках", а не об "армии/разведке/дипломатии". Вы слишком хорошего мнения об обывателе.
Хотів би прокоментувати не стільки ваш допис а загальну думку "потрібно було думати до 24.02.24" яка часто домінує на форумі.
Ніхто ж і уявити не міг що от так у 21-сторіччі можуть закрити громадян в середині країни по гендерній ознаці на 5, 10 чи 20 (?) років. Якщо прецедентів не було ніде (навіть в Сирії), і в законодавстві чітко це не прописано.
От якби було чітко вказано "у випадку збройної агресії на протязі 24 годин забороняється виїзд чоловікам до кінця війни, а чиновникам і сотням тисяч правоохоронців надається бронь" тоді самі розумієте... Можна було б казати "сам винен".
По аналогії, якщо б зараз спочатку(!) закрити виїзд дівчатам, а потім ввести додатковий податок тим хто має менше 3-х дітей (наприклад 5тис на місяць), плюс примусові роботи в неробочий час оборонного характеру за мінімалку, то не така ж буде реакція?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:12
АндрейМ написав: Hotab написав:
Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.
Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.
Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами
Я констатую факт, що ви «солодкий».
Ви і самі це не ховаєте. Не розумієте навіщо чоловікам спорт, не розумієте навіщо 22 чоловіки бігають за мʼячем
А щодо «гомофоб», від того, що ви мені нагадуєте гея, це не означає що я ненавиджу чи вас чи геїв загалом. Я спокійно сприймаю їх існування.
Ну і пропозицій ні їм всім, ні вам особисто я не збирався робити. Мені подобаються жіночі форми, а не вузькі чоловічі плечі, і такі ж самі *опи))
Я не соромлюсь писати те, що Ви думаєте, але боїтесь написати. Ви воювати не підете. Ви чекаєте закону, рука якого до Вас ніколи не добереться. Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка. Я бачив справжніх чоловіків у перші дні війни. Вони поверталися в Україну с теплих Європ, щоб Україну захищати. Вони не чекали поки їх призвуть.
[quote]
Це добре що ви бачили «справжніх чоловіків»)
Але це не означає що ті, кого ви не бачили, вони не справжні) Принаймні допоки вони не заявляють того, що заявляєте ви)
І да, я ніколи і не чекав поки мене «призвуть». Бо обирати самому - завжди цікавіше, ніж чекати коли тобі покажуть в який окоп тобі лізти))
Це про «сцикунів».
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:12
Wirująświatła написав:
........ При этом слабую поддержку начала майдана (со студентами) предпочли забыть, а протест против избиения студентов (которое вызвало 2ю основную волну майдана) назвали "европейским выбором". Исказив все события.
Искажаете события вы. В декабре 2013 основной и практически единственный лозунг был евроассоциация.
А уход от влияния РФ = европейский выбор. Других вариантов нет, или туда, или сюда.
Нет, можно ещё "китайский выбор", но Китай уж слишком далеко.
"в 2022 Харьков решили
не брать", ещё и причину смешную указали.
Может, всё-таки не могли
?
Киев тоже не взяли, потому что "решили не брать"?
"чивокуня сбежал", потому что "путин увидел возможность расколоть страну". Страна уже была расколота Майданом, причём не декабрьским евромайданом, а февральским, когда о "евро" уже почти забыли.
Хоть чушь не пишите.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:18
Letusrock написав:
От якби було чітко вказано "у випадку збройної агресії на протязі 24 годин забороняється виїзд чоловікам до кінця війни, а чиновникам і сотням тисяч правоохоронців надається бронь" тоді самі розумієте... Можна було б казати "сам винен".
Дивись, ця територія втратила перспективи приблизно з 18.05.2024.
Якби таке внесли в законодавство в 2019, то перспективи зникли б ще в 2019
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