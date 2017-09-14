Додано: Пон 07 жов, 2024 12:12

АндрейМ написав: Hotab написав: Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший. Просто «сладкий». Але ж він тут такий не один на форумі. Просто найяскравіший.

Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.



Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами

Дякую за увагу. Мушу Вас розчарувати, але, хоч я для Вас і "солодкий" і "найяскравіший", я вже 26 років щасливий у шлюбі і відповісти Вам взаємністю не можу.Ви нагадуєте мені латентних геїв, які є найбільшими гомофобами



Я не соромлюсь писати те, що Ви думаєте, але боїтесь написати. Ви воювати не підете. Ви чекаєте закону, рука якого до Вас ніколи не добереться. Ви - сцикун, який видає з себе "справжнього" чоловіка. Я бачив справжніх чоловіків у перші дні війни. Вони поверталися в Україну с теплих Європ, щоб Україну захищати. Вони не чекали поки їх призвуть.



Я констатую факт, що ви «солодкий».Ви і самі це не ховаєте. Не розумієте навіщо чоловікам спорт, не розумієте навіщо 22 чоловіки бігають за мʼячемА щодо «гомофоб», від того, що ви мені нагадуєте гея, це не означає що я ненавиджу чи вас чи геїв загалом. Я спокійно сприймаю їх існування.Ну і пропозицій ні їм всім, ні вам особисто я не збирався робити. Мені подобаються жіночі форми, а не вузькі чоловічі плечі, і такі ж самі *опи))[quote]Це добре що ви бачили «справжніх чоловіків»)Але це не означає що ті, кого ви не бачили, вони не справжні) Принаймні допоки вони не заявляють того, що заявляєте ви)І да, я ніколи і не чекав поки мене «призвуть». Бо обирати самому - завжди цікавіше, ніж чекати коли тобі покажуть в який окоп тобі лізти))Це про «сцикунів».