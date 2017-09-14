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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:19
ЛАД написав:
Искажаете события вы.
На ваш бред просто надоело отвечать.
Могу признать, что вы величайший философ, экономист, историк (что там ещё надо, добавьте), только отвяньте уже наконец.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:20
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви не бачите суті процесів...
учусь смотреть у вас всевидящего) как можно побитых студентов назвать "европейским выбором". ПАП понял что борьбу с коррупцией он не осилит поэтому протест против беспредела власти было переименовано в "евромайдан". Очевидные блд вещи.
Очевидно в вашем посте только блд.
В декабре 2013 о ПАПе на майдане и слышно не было, никакой роли он там не играл.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:21
_hunter написав: Wirująświatła написав: Wirująświatła написав:
Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.
ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.
Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...
в Україні нажаль навіть на 840грн/місяць є бажаючі. в циганських сімях одночасно вагітні 30 річна мама, 45-річна бабуля і 15 річна внучка.
Потрібні цільові виплати які б було дуже важко монетизувати (наприклад оплата за освіту мами, чи розширення житлової площі), з контролем і подвійними штрафами за нецільове використання
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:22
ЛАД написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви не бачите суті процесів...
учусь смотреть у вас всевидящего) как можно побитых студентов назвать "европейским выбором". ПАП понял что борьбу с коррупцией он не осилит поэтому протест против беспредела власти было переименовано в "евромайдан". Очевидные блд вещи.
Очевидно в вашем посте только блд.
В декабре 2013 о ПАПе на майдане и слышно не было, никакой роли он там не играл.
я вас о чём то спрашивал? дедушка идите мимо. вас внуки ждут (если вы им не надоели так же как мне).
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:25
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Саме це корінець Майдану 2014.
майдан разгорелся после того как беркут побил студентов, до этого людям было насрать что там происходит и почему они там находятся. В вашей парадигме куда то постоянно исчезает этот факт. И вы не ответили как 10 пост майданных лет уживаются "европейский выбор" с коррупцией. мб "европейский выбор" - песдёшь?
Запросто уживается.
Мы хотим в Европу, думая, что это обеспечит нам богатую жизнь, но бороться с коррупцией не хотим/не можем. Так же, как и со многими другими вещами.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:27
Letusrock написав:
...........
питання євромайдану складне. Місцями занадно явно стирчать вуха зовнішнього впливу, в окремі моменти хтось завжди вчасно підкидав дровішки в затухаюче полум"я. Розвиток подій був вигідним всіх сторонам (навіть росіянам), крім невдахи "легітимного"
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:27
fler написав:
Ми це вже проходили. Розумні люди підлаштувалися заздалегідь. Вибір усяких різних приладів шалений, на будь-який гаманець.
Так, вірно. До росту тарифу, до відключень. Підлаштувались. Можна ще дров напиляти у посадці ))) Самої не смішно?
fler написав:
Ціна буде така сама, плюс-мінус. Просто дві країни-терористки викидаються з ринку. Це називається "перерозподіл сфер впливу". Їх місце займуть інші країни, які вже заявили про збільшення видобутку.
Хм... Тобто навіть саудітам треба зробити добичу х2 щоб заповнити місце лише раши... Ви дійсно в це вірете? )))
Ви там передайте всім странам, що за місяць що Брент, що ВТІ, що Уралс на 10% піднялись. Щось не дуже ваша теорія працює....
fler написав:
Чому ж "не нажата"? А як же мінус полігон на рф два тижні тому?))
До чого тут полігон з випробувань, та кількість душ населення?
fler написав:
Як можна не розуміти, що таке мінус велика нафтобаза? Скільки це грошей, гемору з логістикою і т.д
Це все тактичні дії. Гемор це лише в очах телемарафону. Та стане гемором для рашки - коли пересічний не побачить на АЗС соляри та бензу.... А до того ще дуууже далеко... Нагадаю, що зараз ціна 95-го у Мелитополі десь в 2 рази нижче, чим у нас... Ми не вимерли? Ну от...
Дійсний гемор - це співвідношення арснарядів та іншого озброєння.... Всього колективного західу та кацапів... Нагадаєте значення?
fler написав:
Кацапи пишуть про потужну хакерську атаку на федеральні канали рф: "Россия-1", "Россия 24", "Вести FM", "Культура" та іже з ними холдингу ВГТРК. Не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси, інтернет і телефонія. Зтерли все з серверів, навіть резервні копії.
Це така смішна маячня, що після зламу КС, якій був задіяний для терміналів сплат, для звязку - це все дітсадочок...
Ви дивіться на це все не з тактичної точки зору. Не бавтеся потужним влучанням в НПЗ.... Факт - це за 2 місяці: минус 300+кв.миль землі, мінус Вугледар та ше кілька НП... Я якщо взяти за останні 10 років - мінус 2 обл, півострів та 30-50% населення...
А так да, можна бавитись перемогою влучання в НПЗ )))
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Пон 07 жов, 2024 12:52, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:30
Без підтримки Заходу війна в Україні закінчиться через 15 днів, - Боррель
Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки самих себе, європейців?"
залишилось тільки прийти до думки лікувати гангрену чимось дієвішим ніж парацетамол
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:32
UA написав: elron написав:
Но первых не рожают не по причине нехватки денег, а по причинах, касающихся всех развивающихся и развитых обществ совершивших демпереход.
Не рожают т.к. собаки и коты им детей заменяют.
собак и котов люди держали тысячи лет.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:36
Вы хитро опускаете объяснение:
"Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно денег, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", — сказал Арахамия.
Неоднократно говорилось о том, что практически весь оборонный бюджет расходуется на содержание армии, на закупку вооружений почти ничего не остаётся.
Может быть, если бы сократили армию, то смогли бы её лучше вооружить.
Или можно было поднять налоги. Интересно, что бы вы тогда запели. В 2020.
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