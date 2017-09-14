Додано: Пон 07 жов, 2024 12:27

fler написав: Ми це вже проходили. Розумні люди підлаштувалися заздалегідь. Вибір усяких різних приладів шалений, на будь-який гаманець. Ми це вже проходили. Розумні люди підлаштувалися заздалегідь. Вибір усяких різних приладів шалений, на будь-який гаманець.

fler написав: Ціна буде така сама, плюс-мінус. Просто дві країни-терористки викидаються з ринку. Це називається "перерозподіл сфер впливу". Їх місце займуть інші країни, які вже заявили про збільшення видобутку. Ціна буде така сама, плюс-мінус. Просто дві країни-терористки викидаються з ринку. Це називається "перерозподіл сфер впливу". Їх місце займуть інші країни, які вже заявили про збільшення видобутку.

fler написав: Чому ж "не нажата"? А як же мінус полігон на рф два тижні тому?)) Чому ж "не нажата"? А як же мінус полігон на рф два тижні тому?))

fler написав: Як можна не розуміти, що таке мінус велика нафтобаза? Скільки це грошей, гемору з логістикою і т.д Як можна не розуміти, що таке мінус велика нафтобаза? Скільки це грошей, гемору з логістикою і т.д

fler написав: Кацапи пишуть про потужну хакерську атаку на федеральні канали рф: "Россия-1", "Россия 24", "Вести FM", "Культура" та іже з ними холдингу ВГТРК. Не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси, інтернет і телефонія. Зтерли все з серверів, навіть резервні копії. Кацапи пишуть про потужну хакерську атаку на федеральні канали рф: "Россия-1", "Россия 24", "Вести FM", "Культура" та іже з ними холдингу ВГТРК. Не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси, інтернет і телефонія. Зтерли все з серверів, навіть резервні копії.

Так, вірно. До росту тарифу, до відключень. Підлаштувались. Можна ще дров напиляти у посадці ))) Самої не смішно?Хм... Тобто навіть саудітам треба зробити добичу х2 щоб заповнити місце лише раши... Ви дійсно в це вірете? )))Ви там передайте всім странам, що за місяць що Брент, що ВТІ, що Уралс на 10% піднялись. Щось не дуже ваша теорія працює....До чого тут полігон з випробувань, та кількість душ населення?Це все тактичні дії. Гемор це лише в очах телемарафону. Та стане гемором для рашки - коли пересічний не побачить на АЗС соляри та бензу.... А до того ще дуууже далеко... Нагадаю, що зараз ціна 95-го у Мелитополі десь в 2 рази нижче, чим у нас... Ми не вимерли? Ну от...Дійсний гемор - це співвідношення арснарядів та іншого озброєння.... Всього колективного західу та кацапів... Нагадаєте значення?Це така смішна маячня, що після зламу КС, якій був задіяний для терміналів сплат, для звязку - це все дітсадочок...Ви дивіться на це все не з тактичної точки зору. Не бавтеся потужним влучанням в НПЗ.... Факт - це за 2 місяці: минус 300+кв.миль землі, мінус Вугледар та ше кілька НП... Я якщо взяти за останні 10 років - мінус 2 обл, півострів та 30-50% населення...А так да, можна бавитись перемогою влучання в НПЗ )))