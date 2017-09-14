Додано: Пон 07 жов, 2024 12:51

Бухгалтерія корупції та війни



Вдома у головного лікаря однієї державної установи однієї маленької області України Тетяни Крупи, яка продає довідки чоловікам, щоб не бути на фронті, знайдено готівки у кількох валютах на 6,5 мільйонів доларів. Це не останнє, значно більше коштів у неї на закордонних рахунках та у нерухомості.



6,5 мільйонів доларів - це 4300 Мавік-3 Класік, якими зручно бомбити окупантів, але їх швидко витрачають, Мавіки це гострий дефіцит. Кожен такий дрон в руках досвідченого оператора знищує або ранить від 1 до 3 російських окупантів.



На кожен наш взвод БПЛА у піхотному батальйоні треба як мінімум 30 таких Мавіків на місяць,оптимально 60.



Одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити Мавіками на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті.



І на жаль, це більше, ніж Міністерство оборони України поставило Мавіків на всі ЗСУ за два місяці! Уявіть собі масштаби - готівка одного державного лікаря більше за двомісячні поставки усього Міноборони під час запеклих боїв!



Ці 4300 Мавіків в руках досвідчених операторів можуть вбити або важко поранити 4300 російських окупантів. Склад мотострілецького батальйону 3С РФ 400 чоловік. Тобто російська армія може втратити від такої кількості Мавіків майже 11 піхотних батальйонів піхотинців!



Якби у нас на Вугледарі було таке забезпечення Мавіками, якщо б гроші Крупи конфіскували і передали в МО два місяці тому, то ворог би після таких втрат був би дуже далеко від міста, і Вугледар з високою вірогідністю досі був би в наших руках.



А скільки сотен життів наших воїнів вдалось би врятувати таким чином!



То може, поки не втрачено Покровськ та Мирноград, одразу провести рейди по усіх державних контролюючих та регулюючих органах не тільки у Хмельницькому, але і в інших містах? У одного МСЕК зібрати на Мавіки Класік, в іншому на Мавіки Про, з третього на Аутели, з четвертого Мавіки-3Т?



Потім заїхати до Слуг народу, які цей МСЕК призначали, до тих, хто їх контролював, також небезкоштовно, як ми розуміємо. Гроші, які платять за ухиляння від війни хабарникам, мають піти на допомогу тим, хто захищає Україну - та тих самих лікарів МСЕК та Слуг народу.



Сподіваюсь, що суд якомога швидше передасть усю готівку від родини Крупи на потреби закупівлі Мавіків та Аутелів для Міноборони.



Ось так і Донбас врятуємо дронами, і кращих людей на фронті збережемо.





Ю.Бутусов