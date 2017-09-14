От якби було чітко вказано "у випадку збройної агресії
Почитайте ЗУ «Про мобілізацію». Він довоєнний. Здивуєтесь, скільки ЩЕ цікавого і головне законно вам можуть запропонувати.
Від того що ви чогось не знаєте, речі не міняються))
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:37
Letusrock
Почитайте ЗУ «Про мобілізацію». Він довоєнний. Здивуєтесь, скільки ЩЕ цікавого і головне законно вам можуть запропонувати.
Від того що ви чогось не знаєте, речі не міняються))
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:41
То есть, Вы все-таки согласны, что женщины очень даже могут служить в армии, но не на всех позициях? Это в такой же мере относится и к мужчинам. Не все мужчины физически могут быть "штурмовиками". Физические способности мужчин отличаются друг от друга. Остается вопрос - почему "дело всего народа" превратилось в "дело М18-60". Где принцип - "от каждого по возможностям"? Вы же мне сами писали, что если я не могу воевать, то я все равно очень нужен стране и меня здесь надо запереть, чтобы я работал или что-то там еще делал. Работать у Вас тоже только мужчины могут?
Если отбросить экстрим "супер сильный" и "супер слабый", то мы приблизительно одинаковые. Создается впечатление, что мы с Вами в реальной жизни видим разных мужчин и женщин. Может, Вы себе какой-то образ супер сильного мужчины и супер слабой женщины создали?
Я тоже считаю это своей ошибкой, но я обвиняю Зеленского во лжи. Его задачей было дать нам, гражданам Украины, всю информацию, а не врать, чтобы "не было паники", "не рухнула экономика" и "люди не разбежались". Мы - не его собственность, чтобы он за нас, как за малых детей, принимал такие решения. Экономика все равно рухнула, паника все равно возникла, а люди разбежались (кто смог, конечно). Вот, за эту ложь он должен нести ответственность. Но я не снимаю ответственность с себя за то, что не верил другим источникам, а, как Вы правильно написали, слышал то, что хотел слышать.
Так, не повторяйтесь. Я все равно Ваши пояснения не понимаю и не принимаю. Я же не обязан это делать? У Вас получается, что есть разные категории граждан, которые по разным причинам, которые Вы сами придумали, не обязаны защищать страну или принимать участие в войне по своим возможностям. Я эти причины не принимаю. Я тоже много раз объяснял почему.
Чомусь мене не дивує така відповідь. Я Вас розчарую, але еволюція - доведений науковий факт, який не потребує "віри". Я думав, що в усіх українських школах про це розповідають.
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:43
С 2019 сокращаю свои активы тут.
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:43
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:46
)))
Корупція була і до війни.
Але війни не було.
Війна. Почалася. Саме. З появи. Рашогудбай. Практичної реалізації рашогудбай.
Практична реалізація - це саме Майдан.
Бо штукатурна почалася раніше - з єврокурсу України навіть самим Януковичем.
Інструменти впливу рфії на Україну не обмежувалися лише корупційним впливом рфії на українських чиновників. Вони були набагато ширші: від законних проросійських обранців та чиновників у владі до прямих агентів рфії в українській владі на найвищих щаблях.
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:47
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:49
ЛОХ на хозяйстве в соседней стране.
Это не мое.
Слышу это от всех знакомых мне москалей.
Может они ошибаются.
Оманская встреча как пик лоховства.
Востаннє редагувалось UA в Пон 07 жов, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:49
навіть не сумніваюсь що у нас навіть найдрібнішу сову можна натягнути на найбільший глобус.
Я б навіть поспорив на якусь суму, що по закінченню війни від цієї заборони як мінімум відморозяться, а як максимум визнають незаконною та антиконституційною. Але часові рамки занадто невизначені
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:51
это виды коррупции. Должности продаются за деньги. Поэтому такое стало возможно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бухгалтерія корупції та війни
Вдома у головного лікаря однієї державної установи однієї маленької області України Тетяни Крупи, яка продає довідки чоловікам, щоб не бути на фронті, знайдено готівки у кількох валютах на 6,5 мільйонів доларів. Це не останнє, значно більше коштів у неї на закордонних рахунках та у нерухомості.
6,5 мільйонів доларів - це 4300 Мавік-3 Класік, якими зручно бомбити окупантів, але їх швидко витрачають, Мавіки це гострий дефіцит. Кожен такий дрон в руках досвідченого оператора знищує або ранить від 1 до 3 російських окупантів.
На кожен наш взвод БПЛА у піхотному батальйоні треба як мінімум 30 таких Мавіків на місяць,оптимально 60.
Одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити Мавіками на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті.
І на жаль, це більше, ніж Міністерство оборони України поставило Мавіків на всі ЗСУ за два місяці! Уявіть собі масштаби - готівка одного державного лікаря більше за двомісячні поставки усього Міноборони під час запеклих боїв!
Ці 4300 Мавіків в руках досвідчених операторів можуть вбити або важко поранити 4300 російських окупантів. Склад мотострілецького батальйону 3С РФ 400 чоловік. Тобто російська армія може втратити від такої кількості Мавіків майже 11 піхотних батальйонів піхотинців!
Якби у нас на Вугледарі було таке забезпечення Мавіками, якщо б гроші Крупи конфіскували і передали в МО два місяці тому, то ворог би після таких втрат був би дуже далеко від міста, і Вугледар з високою вірогідністю досі був би в наших руках.
А скільки сотен життів наших воїнів вдалось би врятувати таким чином!
То може, поки не втрачено Покровськ та Мирноград, одразу провести рейди по усіх державних контролюючих та регулюючих органах не тільки у Хмельницькому, але і в інших містах? У одного МСЕК зібрати на Мавіки Класік, в іншому на Мавіки Про, з третього на Аутели, з четвертого Мавіки-3Т?
Потім заїхати до Слуг народу, які цей МСЕК призначали, до тих, хто їх контролював, також небезкоштовно, як ми розуміємо. Гроші, які платять за ухиляння від війни хабарникам, мають піти на допомогу тим, хто захищає Україну - та тих самих лікарів МСЕК та Слуг народу.
Сподіваюсь, що суд якомога швидше передасть усю готівку від родини Крупи на потреби закупівлі Мавіків та Аутелів для Міноборони.
Ось так і Донбас врятуємо дронами, і кращих людей на фронті збережемо.
Ю.Бутусов
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