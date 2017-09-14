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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102521025310254102551025610257>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:52

UA

Вот почему Хотаб ездит в Румынию без проблем.


“Если будет блэкаут, я через неделю буду в Европе»(с) UA
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:01

У ВР пропонують дозволити чоловікам самостійно звертатись до ТЦК для оновлення даних, заплативши половину штрафу (8500, а не 17.000 грн)

Зарано для чорної пятниці?
Я знаю, це тому що "всі" настільки хочуть оновити дані що нема вже куди гроші складувати, тому штраф потрібно зменшити))
Ех, шкода що небудуть щотижня штрафувати по 25тис як планував один місцевий румуно-занзібарський турист
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:02

  Letusrock написав:..........
Хотів би прокоментувати не стільки ваш допис а загальну думку "потрібно було думати до 24.02.24" яка часто домінує на форумі.
Ніхто ж і уявити не міг що от так у 21-сторіччі можуть закрити громадян в середині країни по гендерній ознаці на 5, 10 чи 20 (?) років. Якщо прецедентів не було ніде (навіть в Сирії), і в законодавстві чітко це не прописано.
От якби було чітко вказано "у випадку збройної агресії на протязі 24 годин забороняється виїзд чоловікам до кінця війни, а чиновникам і сотням тисяч правоохоронців надається бронь" тоді самі розумієте... Можна було б казати "сам винен".
По аналогії, якщо б зараз спочатку(!) закрити виїзд дівчатам, а потім ввести додатковий податок тим хто має менше 3-х дітей (наприклад 5тис на місяць), плюс примусові роботи в неробочий час оборонного характеру за мінімалку, то не така ж буде реакція?

Никто (ну ладно, почти никто) не мог представить себе в 21 столетии полномасштабную войну в центре Европы. Но случилось.
"Заборона на виїзд" это только следствие.
И вряд ли кто-то думал, что "вот начнётся война, а я сбегу". Чёткое указание "у випадку збройної агресії на протязі 24 годин забороняється виїзд чоловікам до кінця війни, а чиновникам і сотням тисяч правоохоронців надається бронь" ничего бы не изменило. Под влиянием такого закона уехали бы единицы. Не уезжали же люди, потому что знали, что в случае войны могут (и будут!) призывать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити Мавіками на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті.

І на жаль, це більше, ніж Міністерство оборони України поставило Мавіків на всі ЗСУ за два місяці! Уявіть собі масштаби - готівка одного державного лікаря більше за двомісячні поставки усього Міноборони під час запеклих боїв!


знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:----------------------
detroytred
Ви не бачите суті процесів...
----------------------
учусь смотреть у вас всевидящего) как можно побитых студентов назвать "европейским выбором". ПАП понял что борьбу с коррупцией он не осилит поэтому протест против беспредела власти было переименовано в "евромайдан". Очевидные блд вещи.

Очевидно в вашем посте только блд.
В декабре 2013 о ПАПе на майдане и слышно не было, никакой роли он там не играл.

я вас о чём то спрашивал? дедушка идите мимо. вас внуки ждут (если вы им не надоели так же как мне).

Вы на форуме, а не на каком-то междусобойчике.
Так что ведите себя прилично.
Взрослый дядя с детскими комплексами и обидами.
Меня хоть внуки ждут, а вас никто. Кроме армии, которой вы боитесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:16

  UA написав:
  ЛАД написав:Неоднократно говорилось о том, что практически весь оборонный бюджет расходуется на содержание армии, на закупку вооружений почти ничего не остаётся.
Может быть, если бы сократили армию, то смогли бы её лучше вооружить.
Или можно было поднять налоги. Интересно, что бы вы тогда запели. В 2020.

С 2019 сокращаю свои активы тут.

Это ваш выбор. Но, как понимаю, он не связан ни с налогами, ни с войной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:20

  detroytred написав:.........
Інструменти впливу рфії на Україну не обмежувалися лише корупційним впливом рфії на українських чиновників. Вони були набагато ширші: від законних проросійських обранців та чиновників у владі до прямих агентів рфії в українській владі на найвищих щаблях.

Главное влияние - экономическое, через сильное присутствие росс. капитала и сильные экономические и торговые связи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:22

Трамп чи Камала?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:23

  UA написав:
  ЛАД написав:Причины войны - то ли личные обиды Путина, то ли его опять же личная ненависть к Украине. В общем, тараканы в одной, отдельно взятой голове отдельного престарелого дурака.
Очень глубокий анализ.

ЛОХ на хозяйстве в соседней стране.
Это не мое.
Слышу это от всех знакомых мне москалей.
Может они ошибаются.
Оманская встреча как пик лоховства.

Авторитетный источник.
Зато у них не ЛОХ. Как они определяют своего?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:27

  Hotab написав:Подвезли «шутки по 10» из Ирпеня

Ирпенский мальчик со своими детскими обидами и шутить толком не умеет.
Армия по нему плачет. Может, повзрослел бы. Или хотя бы обиды стали взрослые.
ЛАД
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