Додано: Пон 07 жов, 2024 13:39

ЛАД написав: Под влиянием такого закона уехали бы единицы. Под влиянием такого закона уехали бы единицы.

серед тих кого я знаю, багато людей жили на дві країни (бізнес/робота там, а гроші тратили вдома). Так от1 хвиля виїхавших: це ті хто повірив інфо західних розвідок і виїхав ще в кінці січня2 хвиля: ті хто сидів на валізах і 24-го в обід вже стояв в черзі на кордоні3 хвиля: ті хто скористався хаосом перших днів і виїхав за хабар на КПП4 хвиля: ті хто повірив що це все на довгі роки і в перші два-три місяці швидко зробив догляд і т.д.Ці всі категорії зробили б вибір на користь еміграції, навіть не знаючи наперед про привілеї які будуть надані біженцям в ЄС.Не спорю що в областях віддалених від ЄС таких людей мало, а працюючі в Україні не ризикнули б виїзжати просто так, на всякий случай.Стосовно оренди квартир в Ужгороді - то ріелтор розповідав що ще літом-осінню 2023 почали массово оформляти довгострокові оренди клієнти з Києва, Харкова, Дніпра і т.д.