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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1025310254102551025610257>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  flyman написав:.........
В нас було розвинуте Магдебурзьке право, а на болотах такого не було як явища, тому посада навіть виборного царя/президента тут маложиттєва на відміну від

Где оно было развито?
В Києві навіть пам'ятник магдебурзькому праву є.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:32

  Letusrock написав:...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер

Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Под влиянием такого закона уехали бы единицы.

серед тих кого я знаю, багато людей жили на дві країни (бізнес/робота там, а гроші тратили вдома). Так от
1 хвиля виїхавших: це ті хто повірив інфо західних розвідок і виїхав ще в кінці січня
2 хвиля: ті хто сидів на валізах і 24-го в обід вже стояв в черзі на кордоні
3 хвиля: ті хто скористався хаосом перших днів і виїхав за хабар на КПП
4 хвиля: ті хто повірив що це все на довгі роки і в перші два-три місяці швидко зробив догляд і т.д.
Ці всі категорії зробили б вибір на користь еміграції, навіть не знаючи наперед про привілеї які будуть надані біженцям в ЄС.
Не спорю що в областях віддалених від ЄС таких людей мало, а працюючі в Україні не ризикнули б виїзжати просто так, на всякий случай.
Стосовно оренди квартир в Ужгороді - то ріелтор розповідав що ще літом-осінню 2023 почали массово оформляти довгострокові оренди клієнти з Києва, Харкова, Дніпра і т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:41

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  flyman написав:.........
В нас було розвинуте Магдебурзьке право, а на болотах такого не було як явища, тому посада навіть виборного царя/президента тут маложиттєва на відміну від

Где оно было развито?
В Києві навіть пам'ятник магдебурзькому праву є.

Пам'ятник це добре.
Якщо не помиляюсь, то пам'ятники зазвичай мертвим ставлять.
Де воно у нас було окрім Києва? Ну і Львова, Луцька, тобто Західної України, на землях Корони та Литви.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:45

  Banderlog написав: на болотах було віче.) Централізація влади в росії відбувалась під монгольським впливом. В Україні таких точок кристалізації не виникло. Ми попали під вплив суміжних держав. Спочатку литви, потім польщі.
Польща перейти до абсолютної монархії не змогла як європейські країни чи росія.
Тому її й розділили.
Прогресивність ліберальних цінностей далеко не безумовна. Думаю якщо б років 80 тому європейцям розказали за "європейські цінності" вони б здивувались )

Новгороодська республіка, то "не на болотах"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:45

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Подвезли «шутки по 10» из Ирпеня

Ирпенский мальчик со своими детскими обидами и шутить толком не умеет.
Армия по нему плачет. Может, повзрослел бы. Или хотя бы обиды стали взрослые.

Армия по всем плачет
пресловутая трасса с Василёвки на Мелитополь и дальше и ответвление её на Бердянск сама себя не разминирует, тут ноги незабронированных дурачков нужны, да и ещё "й бідних тому що дурних"(известный львовский прапорщик и философ экономических наук), не имеющих пачки или двух синей бумаги данные свои на МСЕК подновить
Ваши родственники против такого своего будущего? Ну светлого и славного и во имя "кордонов 91го року"?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 07 жов, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:47

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.


ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.

десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:48

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.


ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.

десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
Для стилю життя як в циганському таборі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:48

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Почему нет выборов?
Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата

Чим будуть кращі та ще й незрівнянно?

То ліпше як на болотах, 25 років "незамінного/незмінного"?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:с точки зрения выяснения первопричины разница есть. Людей не триггернуло не подписание ассоциации с ЕС. А когда побили студентов людей триггернуло. Майдан был не за ЕС и не против рф, а против режима януковича. Остальное потом включили в повестку для более широкого вовлечения масс и целью выбора "правильного" президента.

по другой информации путин уже вынашивал план аннексии Крыма и увидел в майдане такую возможность, но это домыслы, как бы там ни было триггер - побитые студенты.

Те, що Майдан почався достроково, до других виборів Яника, багато в чому випадковість, але те, що Майдан неминуче буде, мені було очевидно ще до перших виборів.
Весь 2013 була висока соціальна напруга, а коли бандитська влада побила студентів, то полихнуло по повній. На жаль, тяга пересічних до сильної руки, до царя-батюшки, навіть післе Зе не щезне...
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