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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:32
ЛАД написав: flyman написав:
.........
В нас було розвинуте Магдебурзьке право, а на болотах такого не було як явища, тому посада навіть виборного царя/президента тут маложиттєва на відміну від
Где оно было развито?
В Києві навіть пам'ятник магдебурзькому праву є.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:32
Letusrock написав:
...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер
Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:39
ЛАД написав:
Под влиянием такого закона уехали бы единицы.
серед тих кого я знаю, багато людей жили на дві країни (бізнес/робота там, а гроші тратили вдома). Так от
1 хвиля виїхавших: це ті хто повірив інфо західних розвідок і виїхав ще в кінці січня
2 хвиля: ті хто сидів на валізах і 24-го в обід вже стояв в черзі на кордоні
3 хвиля: ті хто скористався хаосом перших днів і виїхав за хабар на КПП
4 хвиля: ті хто повірив що це все на довгі роки і в перші два-три місяці швидко зробив догляд і т.д.
Ці всі категорії зробили б вибір на користь еміграції, навіть не знаючи наперед про привілеї які будуть надані біженцям в ЄС.
Не спорю що в областях віддалених від ЄС таких людей мало, а працюючі в Україні не ризикнули б виїзжати просто так, на всякий случай.
Стосовно оренди квартир в Ужгороді - то ріелтор розповідав що ще літом-осінню 2023 почали массово оформляти довгострокові оренди клієнти з Києва, Харкова, Дніпра і т.д.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:41
Faceless написав: ЛАД написав: flyman написав:
.........
В нас було розвинуте Магдебурзьке право, а на болотах такого не було як явища, тому посада навіть виборного царя/президента тут маложиттєва на відміну від
Где оно было развито?
В Києві навіть пам'ятник магдебурзькому праву є.
Пам'ятник це добре.
Якщо не помиляюсь, то пам'ятники зазвичай мертвим ставлять.
Де воно у нас було окрім Києва? Ну і Львова, Луцька, тобто Західної України, на землях Корони та Литви.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:45
Banderlog написав:
на болотах було віче.) Централізація влади в росії відбувалась під монгольським впливом. В Україні таких точок кристалізації не виникло. Ми попали під вплив суміжних держав. Спочатку литви, потім польщі.
Польща перейти до абсолютної монархії не змогла як європейські країни чи росія.
Тому її й розділили.
Прогресивність ліберальних цінностей далеко не безумовна. Думаю якщо б років 80 тому європейцям розказали за "європейські цінності" вони б здивувались )
Новгороодська республіка, то "не на болотах"
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:45
ЛАД написав: Hotab написав:
Подвезли «шутки по 10» из Ирпеня
Ирпенский мальчик со своими детскими обидами и шутить толком не умеет.
Армия по нему плачет. Может, повзрослел бы. Или хотя бы обиды стали взрослые.
Армия по всем плачет
пресловутая трасса с Василёвки на Мелитополь и дальше и ответвление её на Бердянск сама себя не разминирует, тут ноги незабронированных дурачков нужны, да и ещё "й бідних тому що дурних"(известный львовский прапорщик и философ экономических наук), не имеющих пачки или двух синей бумаги данные свои на МСЕК подновить
Ваши родственники против такого своего будущего? Ну светлого и славного и во имя "кордонов 91го року"?
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 07 жов, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:47
tester7336 написав: Wirująświatła написав:
Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.
ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.
десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:48
flyman написав: tester7336 написав: Wirująświatła написав:
Платили бы за каждого ребенка 10 куе, рожали бы по 5 шт в год.
ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.
десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
Для стилю життя як в циганському таборі
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:48
ЛАД написав: Бетон написав:
Почему нет выборов?
Найдуться. Залужний, порошенко. Всі будуть незрівнянно кращі за цього неадеквата
Чим будуть кращі та ще й незрівнянно?
То ліпше як на болотах, 25 років "незамінного/незмінного"?
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:53
Wirująświatła написав:
с точки зрения выяснения первопричины разница есть. Людей не триггернуло не подписание ассоциации с ЕС. А когда побили студентов людей триггернуло. Майдан был не за ЕС и не против рф, а против режима януковича. Остальное потом включили в повестку для более широкого вовлечения масс и целью выбора "правильного" президента.
по другой информации путин уже вынашивал план аннексии Крыма и увидел в майдане такую возможность, но это домыслы, как бы там ни было триггер - побитые студенты.
Те, що Майдан почався достроково, до других виборів Яника, багато в чому випадковість, але те, що Майдан неминуче буде, мені було очевидно ще до перших виборів.
Весь 2013 була висока соціальна напруга, а коли бандитська влада побила студентів, то полихнуло по повній. На жаль, тяга пересічних до сильної руки, до царя-батюшки, навіть післе Зе не щезне...
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