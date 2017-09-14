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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54
Letusrock написав: ЛАД написав:
Под влиянием такого закона уехали бы единицы.
серед тих кого я знаю, багато людей жили на дві країни (бізнес/робота там, а гроші тратили вдома). Так от
1 хвиля виїхавших: це ті хто повірив інфо західних розвідок і виїхав ще в кінці січня
2 хвиля: ті хто сидів на валізах і 24-го в обід вже стояв в черзі на кордоні
3 хвиля: ті хто скористався хаосом перших днів і виїхав за хабар на КПП
4 хвиля: ті хто повірив що це все на довгі роки і в перші два-три місяці швидко зробив догляд і т.д.
Ці всі категорії зробили б вибір на користь еміграції, навіть не знаючи наперед про привілеї які будуть надані біженцям в ЄС.
Не спорю що в областях віддалених від ЄС таких людей мало, а працюючі в Україні не ризикнули б виїзжати просто так, на всякий случай.
Стосовно оренди квартир в Ужгороді - то ріелтор розповідав що ще літом-осінню 2023 почали массово оформляти довгострокові оренди клієнти з Києва, Харкова, Дніпра і т.д.
Згоден.
Так вони його і зробили, і, мабуть, в більшості виїхали, не зважаючи на заборону.
А закон про заборону виїзду до війни не вплинув би, як не вплинув і закон про мобілізацію під час війни, хоча про нього всі знали.
Ви вірно написали, що працюючі в Україні не ризикнули б виїжджати просто так, про всяк випадок.
Стосовно масової оренди квартир в Ужгороді слабо віриться, окремі випадки можливо, але масово... Хоча сперечатися не можу.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54
Офіс простих рішень (С).
ЛАД написав: Letusrock написав:
...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер
Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію.
Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:55
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
..... триггер - побитые студенты.
Причины войны - то ли личные обиды Путина, то ли его опять же личная ненависть к Украине. В общем, тараканы в одной, отдельно взятой голове отдельного престарелого дурака.
Очень глубокий анализ.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:57
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Где оно было развито?
В Києві навіть пам'ятник магдебурзькому праву є.
Пам'ятник це добре.
Якщо не помиляюсь, то пам'ятники зазвичай мертвим ставлять.
Де воно у нас було окрім Києва? Ну і Львова, Луцька, тобто Західної України, на землях Корони та Литви.
Магдебурзьке право в Чернігові проіснувало з 1623-1781 року і було ліквідовано царицею Катериною ІІ. Щоправда, магістрати діяли до 1831 р. та окремі норми того законодавства діяли аж до 1918 року
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:57
Faceless написав: flyman написав: tester7336 написав:
ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.
десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
Для стилю жтття як в циганському таборі
У циган діти збирають брухт металу, жебракують - тому навіть приносять деякий прибуток.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:58
АндрейМ написав:
Чомусь мене не дивує така відповідь. Я Вас розчарую, але еволюція - доведений науковий факт, який не потребує "віри". Я думав, що в усіх українських школах про це розповідають.
я в той час лазав по горіхах навколо стадіону.)) І не я один)
Пора вам йти в тцк. тих ваших знань про еволюцію не вистачає в зсу) чи можете ви воювати визначить влк. Вони школу не прогулювали
Востаннє редагувалось Banderlog
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:59
lapay написав:
Весь 2013 була висока соціальна напруга, а коли бандитська влада побила студентів, то полихнуло по повній. На жаль, тяга пересічних до сильної руки, до царя-батюшки, навіть післе Зе не щезне...
сейчас то же самое. Вместо беркута - ТЦК, вместо студентов - ухылянты, вместо ростова Лондон.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:00
ЛАД написав: Letusrock написав:
...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер
Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.
офіс простих рішень і сєкта його свідків
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:03
flyman написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
..... триггер - побитые студенты.
Причины войны - то ли личные обиды Путина, то ли его опять же личная ненависть к Украине. В общем, тараканы в одной, отдельно взятой голове отдельного престарелого дурака.
Очень глубокий анализ.
переділ активів/впливу
Это другой разговор. Согласен.
офіс простих рішень і сєкта його свідків
Запропонуйте дієві і бажано швидкі методи боротьби з корупцією.
Окрім масових розстрілів без суда і слідства.
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:04
Економічне бронювання серед військових вважають легалізацією відкупу - Бігус
У своєму відео журналіст-розслідувач заявив, що в умовах повномасштабної війни захист країни має бути спільною справою. Але створюється відчуття, що її залишили під опікою тільки військових.
Він також процитував військового, журналіста Павла Казаріна: "якщо вам здається, що у військовому середовищі все це сприймається як легалізація відкупу, то ви не помиляєтесь".
Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. А економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель.
ось два привілейовних розовощоких активіста
один заброньований по лінії лгбт-блм, другий для виду проходить службу в потєшних військах
скидали мабуть лєніна 10 років тому, але камуняцька демагогія так і пре
то я таких в більшовизм клацнувши пальцем переграю
будуть висити догори ногами назагал тижнями, щоб нікому більш не повадно було в кмунізм гратися
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