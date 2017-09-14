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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1025410255102561025710258 ... 10261>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер

Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.

Офіс простих рішень (С).
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:55

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..... триггер - побитые студенты.

Причины войны - то ли личные обиды Путина, то ли его опять же личная ненависть к Украине. В общем, тараканы в одной, отдельно взятой голове отдельного престарелого дурака.
Очень глубокий анализ.

переділ активів/впливу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:57

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Где оно было развито?
В Києві навіть пам'ятник магдебурзькому праву є.

Пам'ятник це добре.
Якщо не помиляюсь, то пам'ятники зазвичай мертвим ставлять.
Де воно у нас було окрім Києва? Ну і Львова, Луцька, тобто Західної України, на землях Корони та Литви.

Магдебурзьке право в Чернігові проіснувало з 1623-1781 року і було ліквідовано царицею Катериною ІІ. Щоправда, магістрати діяли до 1831 р. та окремі норми того законодавства діяли аж до 1918 року
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 07 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:57

  Faceless написав:
flyman написав:
  tester7336 написав:
ну если взять калькулятор в руки и поделить эти 10К на 20 лет то в месяц 40 баксов.
так что при 10К на ребенка по 5 будут рожать только бедные.

десь $150 в місяць для життя на 1 особу/дитину вже базові потреби всі закриті
Для стилю жтття як в циганському таборі

У циган діти збирають брухт металу, жебракують - тому навіть приносять деякий прибуток.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:58

  АндрейМ написав:


Чомусь мене не дивує така відповідь. Я Вас розчарую, але еволюція - доведений науковий факт, який не потребує "віри". Я думав, що в усіх українських школах про це розповідають.
я в той час лазав по горіхах навколо стадіону.)) І не я один)
Пора вам йти в тцк. тих ваших знань про еволюцію не вистачає в зсу) чи можете ви воювати визначить влк. Вони школу не прогулювали
Востаннє редагувалось Banderlog в Пон 07 жов, 2024 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:59

  lapay написав:Весь 2013 була висока соціальна напруга, а коли бандитська влада побила студентів, то полихнуло по повній. На жаль, тяга пересічних до сильної руки, до царя-батюшки, навіть післе Зе не щезне...
сейчас то же самое. Вместо беркута - ТЦК, вместо студентов - ухылянты, вместо ростова Лондон.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:00

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер

Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.

офіс простих рішень і сєкта його свідків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:03

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..... триггер - побитые студенты.

Причины войны - то ли личные обиды Путина, то ли его опять же личная ненависть к Украине. В общем, тараканы в одной, отдельно взятой голове отдельного престарелого дурака.
Очень глубокий анализ.

переділ активів/впливу

Это другой разговор. Согласен.

офіс простих рішень і сєкта його свідків

Запропонуйте дієві і бажано швидкі методи боротьби з корупцією. :)
Окрім масових розстрілів без суда і слідства.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 жов, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Економічне бронювання серед військових вважають легалізацією відкупу - Бігус

У своєму відео журналіст-розслідувач заявив, що в умовах повномасштабної війни захист країни має бути спільною справою. Але створюється відчуття, що її залишили під опікою тільки військових.

Він також процитував військового, журналіста Павла Казаріна: "якщо вам здається, що у військовому середовищі все це сприймається як легалізація відкупу, то ви не помиляєтесь".

Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. А економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель.

ось два привілейовних розовощоких активіста
один заброньований по лінії лгбт-блм, другий для виду проходить службу в потєшних військах
скидали мабуть лєніна 10 років тому, але камуняцька демагогія так і пре
то я таких в більшовизм клацнувши пальцем переграю
будуть висити догори ногами назагал тижнями, щоб нікому більш не повадно було в кмунізм гратися
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:11

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер

Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.

офіс простих рішень і сєкта його свідків

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