Зменшити держапарат в 3 рази, зменшити втручання держави в діла пересічених, загалом те що каже Любарський, і що робить Мілей в Аргентині
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:12
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:13
Так а разве не было/нет в Украине таких выплат? А насчёт размера -- ведь всегда будет "мало".
Я лично думаю, что, если уж поддерживать финансово родителей, то самое правильное -- уменьшать им налоги и сбор в пенсионный фонд. Вплоть до нуля, например, за 4+ детей.
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:13
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ІМХО, армійський довбоєбізм треба лікувати.
Якщо не можна міняти генералів і полковників на більш адекватних - тоді так, хай люди переходять до більш адекватних. Стандарти НАТО знизу, так би мовити.
А тоді по тим, що пролюбили особовий склад - оргвиводи.
Я розумію, що методика має купу ризиків і недоліків, але по факту, те що зараз - набагато гірше.
Особливо з приданими підрозділами.
Чесно кажучи, якби рускі не були ще більшими неадекватами, то в деяких підрозділах вже спокійно й до братання дійшло би...
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:16
Абсолютно вірно. Незрозуміло як ця дикість так спокійно сприймається деякими співгромадянами, які всіляко шукають їй виправдання. Я думаю, що переважна більшість людей, які зараз шукають різноманітні шляхи виїзду за межі України, планували зробити це у разі повномасштабного вторгнення. Не розумію як пересічні громадяни мали вгадати дату вторгнення, щоб виїхати, якщо їх запевняли, що цього вторгнення не буде? Коли потрібно було виїжджати?
Не розумію що саме Ви маєте на увазі під "солодкістю", але до чого тут футбол? Так, футбол - найпопулярніший вид спорту, але мільярди людей не грають у футбол і не є його шанувальниками.
Я не писав, що чоловікам спорт непотрібен. ЛАД правильно написав, що спорт потрібен усім, чому я і почав займатися (вело) спортом, щоб у 70 років, якщо я доживу, не розвалитися.
Я писав, що не існує "чоловічих" або "жіночих" справ. Мені шкода хлопців, хворі батьки яких забороняють їм займатися музикою чи танцями, наприклад, бо це - не "чоловіче" зайняття. Як і шкода дівчат, яких готують до "вдало вийти заміж", а не отримати найкращу освіту і винайти ліки від раку або полетіти до Космосу (чому б ні?). Коли розвиток дитини штучно стримується гендерними стереотипами, то виростає нещасливий член суспільства. Це і дорослих стосується. Діяльність людини має обмежуватись виключно її інтересами і здібностями. Все.
Вибачаюсь перед Вами. Не знав, що Ви воювали.
Читали. Там написано, що деякі права можуть обмежуватись. Масштаби цього "можуть" там не написані. Там, наприклад, не написано, що майже усім чоловікам від 18 до 60 років можуть заборонити виїзд з країни на роки. Таких прецедентів не було, отже цілком логічно, що громадяни України не могли собі такої заборони уявити. Тим паче, що така заборона порушує конституційний принцип рівності громадян у правах і обов'язках, оскільки закон - калька радянського, державо-центричного, а Конституція - сучасна і людино-центрична.
Зараз вже громадяни України дізналися чого можна чекати від своєї країни і будуть діяти відповідно. Наприклад, деякі люди вивозять хлопців, яким ще не виповнилось 18 років. Людям для прийняття рішень потрібна інформація, ось і все.
Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього. Наприклад, навіть якщо рішення буде на користь заявників, то наша влада може його просто проігнорувати.
До речі, є рішення одного українського суду, яке так і каже, що ніякої заборони не існує, тому відмова прикордонними у перетині кордону позивачу є незаконною, але воно наразі в апеляції (і я впевнений, що воно буде скасовано, оскільки наш ВС неодноразово приймав рішення, що чорне - це біле, і буде дуже смішно, якщо рішення ЄСПЛ розійдеться з рішенням нашого ВС).
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не. События были всего десять лет назад, поэтому спздть не получится.
Протест был на всю Европейскую площадь народу. Я там был, и таких далеко уже не студентов там было подавляющее большинство. На ночь взрослые люди поехали по домам к семьям, а студенты остались, романтика и вообще истоический движ. Потом их побили, но за ними уже стояла историческая неизбежность последующих событий. Мы очень сильно хотели в Европу и кружевные трусики (машины не от ЗАЗ). Плохо что Европе мы оказались не нужны
Востаннє редагувалось Mimohod в Пон 07 жов, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:21
якщо є політична воля загнали людей в стойло відновивши кріпосний лад, то чому нема політичної волі потрясти корупціонерів, забезпечивши фінансування армії на довгі місяці вперед? на це потрібно менше бусиків.
А зараз прикоритні першосортники з допомогою другого сорта виловлюють третій, вважаючи що трактористів у нас ще забагато і ними цілком можна замінити недостаючі вищезгадані мавіки. Першосортні вважають що на моменті ще "не на часі" почати вкладатись і купляти мавіки за награбоване..
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:22
Бачу, що dimo_0n досі не второпав, що в країні, яка веде війну на своїй території вже 10+ років, можуть бути перебої зі світлом, газом, водою тощо (тому що ворог не дотримується ніяких правил ведення війни) і, крім того, внаслідок виїзду за кордон мільйонів робочих рук у бюджеті можуть недорахуватися податків і тому, щоб якось тримати економіку "на плаву" змушені підняти тарифи й податки. Більшість населення це давно зрозуміли та вжили заходів на випадок вищевказаних перебоїв. Лише на цьому форумі було море дописів щодо підготовки до блекаутів. Але такі, як dimo_0n, досі волають про "дрова у посадці".
Навіщо ви пишете про те, в чому зовсім не в темі? Погляньте на графік цін за останні 20 років, щоб зрозуміти, що таке 10% для ціни на нафту. Також почитайте про можливості країн ОПЕК щодо обсягів видобування.
Деякі і за менше, ніж 10 років, втрачали більше. І шо? Ви ж самі пишете про співвідношення зброї та чисельності. Що вас дивує?
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:29
Виталик, ты за кого на следующих выборах будешь голосовать?
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а є такий позов до ЄСПЛ?
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