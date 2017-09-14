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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1025510256102571025810259 ... 10261>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:12

  ЛАД написав:Запропонуйте дієві і бажано швидкі методи боротьби з корупцією. :)
Окрім масових розстрілів без суда і слідства.

Зменшити держапарат в 3 рази, зменшити втручання держави в діла пересічених, загалом те що каже Любарський, і що робить Мілей в Аргентині
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:13

  _hunter написав:Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...

Так а разве не было/нет в Украине таких выплат? А насчёт размера -- ведь всегда будет "мало".

Я лично думаю, что, если уж поддерживать финансово родителей, то самое правильное -- уменьшать им налоги и сбор в пенсионный фонд. Вплоть до нуля, например, за 4+ детей.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:13

Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.

офіс простих рішень і сєкта його свідків

Flyman заміняє 4300 мавіків
Якщо полетить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И второе. "Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...". В результате "кращі частини" наберут людей, может, даже конкуренция будет, а что делать остальным? Или вы думаете, что "кращі частини" смогут удержать весь фронт?

ІМХО, армійський довбоєбізм треба лікувати.
Якщо не можна міняти генералів і полковників на більш адекватних - тоді так, хай люди переходять до більш адекватних. Стандарти НАТО знизу, так би мовити.
А тоді по тим, що пролюбили особовий склад - оргвиводи.
Я розумію, що методика має купу ризиків і недоліків, але по факту, те що зараз - набагато гірше.
Особливо з приданими підрозділами.
Чесно кажучи, якби рускі не були ще більшими неадекватами, то в деяких підрозділах вже спокійно й до братання дійшло би...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:16

  Letusrock написав:Ніхто ж і уявити не міг що от так у 21-сторіччі можуть закрити громадян в середині країни по гендерній ознаці на 5, 10 чи 20 (?) років. Якщо прецедентів не було ніде (навіть в Сирії), і в законодавстві чітко це не прописано.

Абсолютно вірно. Незрозуміло як ця дикість так спокійно сприймається деякими співгромадянами, які всіляко шукають їй виправдання. Я думаю, що переважна більшість людей, які зараз шукають різноманітні шляхи виїзду за межі України, планували зробити це у разі повномасштабного вторгнення. Не розумію як пересічні громадяни мали вгадати дату вторгнення, щоб виїхати, якщо їх запевняли, що цього вторгнення не буде? Коли потрібно було виїжджати?

  Hotab написав:Я констатую факт, що ви «солодкий».
Ви і самі це не ховаєте. Не розумієте навіщо чоловікам спорт, не розумієте навіщо 22 чоловіки бігають за мʼячем

Не розумію що саме Ви маєте на увазі під "солодкістю", але до чого тут футбол? Так, футбол - найпопулярніший вид спорту, але мільярди людей не грають у футбол і не є його шанувальниками.

Я не писав, що чоловікам спорт непотрібен. ЛАД правильно написав, що спорт потрібен усім, чому я і почав займатися (вело) спортом, щоб у 70 років, якщо я доживу, не розвалитися.

Я писав, що не існує "чоловічих" або "жіночих" справ. Мені шкода хлопців, хворі батьки яких забороняють їм займатися музикою чи танцями, наприклад, бо це - не "чоловіче" зайняття. Як і шкода дівчат, яких готують до "вдало вийти заміж", а не отримати найкращу освіту і винайти ліки від раку або полетіти до Космосу (чому б ні?). Коли розвиток дитини штучно стримується гендерними стереотипами, то виростає нещасливий член суспільства. Це і дорослих стосується. Діяльність людини має обмежуватись виключно її інтересами і здібностями. Все.


  Hotab написав:І да, я ніколи і не чекав поки мене «призвуть». Бо обирати самому - завжди цікавіше, ніж чекати коли тобі покажуть в який окоп тобі лізти))
Це про «сцикунів».

Вибачаюсь перед Вами. Не знав, що Ви воювали.

  Hotab написав:Почитайте ЗУ «Про мобілізацію». Він довоєнний. Здивуєтесь, скільки ЩЕ цікавого і головне законно вам можуть запропонувати.
Від того що ви чогось не знаєте, речі не міняються))

Читали. Там написано, що деякі права можуть обмежуватись. Масштаби цього "можуть" там не написані. Там, наприклад, не написано, що майже усім чоловікам від 18 до 60 років можуть заборонити виїзд з країни на роки. Таких прецедентів не було, отже цілком логічно, що громадяни України не могли собі такої заборони уявити. Тим паче, що така заборона порушує конституційний принцип рівності громадян у правах і обов'язках, оскільки закон - калька радянського, державо-центричного, а Конституція - сучасна і людино-центрична.

Зараз вже громадяни України дізналися чого можна чекати від своєї країни і будуть діяти відповідно. Наприклад, деякі люди вивозять хлопців, яким ще не виповнилось 18 років. Людям для прийняття рішень потрібна інформація, ось і все.

  Letusrock написав:Я б навіть поспорив на якусь суму, що по закінченню війни від цієї заборони як мінімум відморозяться, а як максимум визнають незаконною та антиконституційною. Але часові рамки занадто невизначені

Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього. Наприклад, навіть якщо рішення буде на користь заявників, то наша влада може його просто проігнорувати.

До речі, є рішення одного українського суду, яке так і каже, що ніякої заборони не існує, тому відмова прикордонними у перетині кордону позивачу є незаконною, але воно наразі в апеляції (і я впевнений, що воно буде скасовано, оскільки наш ВС неодноразово приймав рішення, що чорне - це біле, і буде дуже смішно, якщо рішення ЄСПЛ розійдеться з рішенням нашого ВС).
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:То есть по сути "в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом " вышло несколько десятков студентов

Не. События были всего десять лет назад, поэтому спздть не получится.
Протест был на всю Европейскую площадь народу. Я там был, и таких далеко уже не студентов там было подавляющее большинство. На ночь взрослые люди поехали по домам к семьям, а студенты остались, романтика и вообще истоический движ. Потом их побили, но за ними уже стояла историческая неизбежность последующих событий. Мы очень сильно хотели в Европу и кружевные трусики (машины не от ЗАЗ). Плохо что Европе мы оказались не нужны
Востаннє редагувалось Mimohod в Пон 07 жов, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:21

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:...........
знаючі люди кажуть що головна проблема не те що ви пишете, а флайман який нехоче відсічувати в тепліку.
І взагалі це все випадковість, яку ще потрібно довести, а корупція у МСЕК та ТЦК не носить системний характер

Носить.
Але одна проблема не відміняє іншу.
А першу вирішити легше. Спіймати флаймана простіше, ніж побороти корупцію. Ми з нею вже 30 років боремося, але безрезультатно.

якщо є політична воля загнали людей в стойло відновивши кріпосний лад, то чому нема політичної волі потрясти корупціонерів, забезпечивши фінансування армії на довгі місяці вперед? на це потрібно менше бусиків.
А зараз прикоритні першосортники з допомогою другого сорта виловлюють третій, вважаючи що трактористів у нас ще забагато і ними цілком можна замінити недостаючі вищезгадані мавіки. Першосортні вважають що на моменті ще "не на часі" почати вкладатись і купляти мавіки за награбоване..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:22

  dimo_0n написав:
  fler написав:Ми це вже проходили. Розумні люди підлаштувалися заздалегідь. Вибір усяких різних приладів шалений, на будь-який гаманець.

Так, вірно. До росту тарифу, до відключень. Підлаштувались. Можна ще дров напиляти у посадці )))

Бачу, що dimo_0n досі не второпав, що в країні, яка веде війну на своїй території вже 10+ років, можуть бути перебої зі світлом, газом, водою тощо (тому що ворог не дотримується ніяких правил ведення війни) і, крім того, внаслідок виїзду за кордон мільйонів робочих рук у бюджеті можуть недорахуватися податків і тому, щоб якось тримати економіку "на плаву" змушені підняти тарифи й податки. Більшість населення це давно зрозуміли та вжили заходів на випадок вищевказаних перебоїв. Лише на цьому форумі було море дописів щодо підготовки до блекаутів. Але такі, як dimo_0n, досі волають про "дрова у посадці".

  dimo_0n написав:
  fler написав:Ціна буде така сама, плюс-мінус. Просто дві країни-терористки викидаються з ринку. Це називається "перерозподіл сфер впливу". Їх місце займуть інші країни, які вже заявили про збільшення видобутку.

Хм... Тобто навіть саудітам треба зробити добичу х2 щоб заповнити місце лише раши... Ви дійсно в це вірете? )))
Ви там передайте всім странам, що за місяць що Брент, що ВТІ, що Уралс на 10% піднялись. Щось не дуже ваша теорія працює....

Навіщо ви пишете про те, в чому зовсім не в темі? Погляньте на графік цін за останні 20 років, щоб зрозуміти, що таке 10% для ціни на нафту. Також почитайте про можливості країн ОПЕК щодо обсягів видобування.

  dimo_0n написав: Я якщо взяти за останні 10 років - мінус 2 обл, півострів та 30-50% населення...

Деякі і за менше, ніж 10 років, втрачали більше. І шо? Ви ж самі пишете про співвідношення зброї та чисельності. Що вас дивує?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:29

  Wirująświatła написав:
  lapay написав:Весь 2013 була висока соціальна напруга, а коли бандитська влада побила студентів, то полихнуло по повній. На жаль, тяга пересічних до сильної руки, до царя-батюшки, навіть післе Зе не щезне...
сейчас то же самое. Вместо беркута - ТЦК, вместо студентов - ухылянты, вместо ростова Лондон.

Виталик, ты за кого на следующих выборах будешь голосовать?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:   Letusrock написав:
Я б навіть поспорив на якусь суму, що по закінченню війни від цієї заборони як мінімум відморозяться, а як максимум визнають незаконною та антиконституційною. Але часові рамки занадто невизначені

Це може статися і до закінчення війни, якщо ЄСПЛ визнає, що ніякої заборони взагалі не існує. Звичайно, ніхто не може прогнозувати рішення ЄСПЛ, як і відповідь нашої влади на нього. Наприклад, навіть якщо рішення буде на користь заявників, то наша влада може його просто проігнорувати.

а є такий позов до ЄСПЛ?
Letusrock
 
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