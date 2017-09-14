RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 102561025710258102591026010261>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:41

  UA написав:
  Mimohod написав:Плохо что Европе мы оказались не нужны

Зачем Европе типы выгуливающие собак на детских площадках?
Может через 5-7 поколений...

ЮА, мнение что стояли за европейские кружевные трусики - это мнение смотрящих за Майданом и Вы это 100% знаете )
Мнение что Европе мы не нужны так же ошибочно.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5259
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:41

  UA написав:Зачем Европе типы выгуливающие собак на детских площадках?

И паркуются на тротуарах... Наверное, кому что болит. :lol:

  UA написав:Может через 5-7 поколений...

Пессимистично... Хотелось бы увидить "Европу" в Украине при своей жизни. Я был на обоих Майданах. На первом думал, что к моим 35-ти годам я буду жить в другой Украине, но в 35 уже думал, что хотя бы следующие поколения пусть эту Украину увидят.
АндрейМ
 
Повідомлень: 298
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:45

  UA написав:Виталик, ты за кого на следующих выборах будешь голосовать?
за вас
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25226
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Першосортні вважають що на моменті ще "не на часі" почати вкладатись і купляти мавіки за награбоване..

Такого і не буде ніколи. По перше долари вони і підрашею доллари. По друге хай спочатку знайдуть. По третє то можна і подилитись чи відкупитись, було б чим. По чктверте, все не знайдуть, трохи залишиться. Десь так. Своя длярка ближче до тіла
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 13.10.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Усі ці розовощокі лгбт-герої категорочно проти економічного бронювання і заморозки
впевнений шо всі вони благолучно переживуть цю війну

Бойко считает, что солдаты были деморализованы тем, что «звезды», записавшиеся в ряды теробороны, в реальности находятся в тылу, в то время как «простолюдинов» бросают под пули. Поэтому они отказались идти в бой и сбежали с позиций.
«Как оказалось, это так не работает – чтобы военнослужащий Шабунин пьянствовал в киевских генделиках, военнослужащий Казарин ездил по Европе с презентацией своей книги, написанной во время «службы», военнослужащий Кипиани читал во Львове лекции на темы патриотизма, военнослужащие Нищук и Тритенко играли на театральных сценах, военнослужащие Положинский и Жадан вели передачи на радио, а в это время военнослужащий Николай с пулеметом на плече пиз…ал в посадку менять пацанов”
fox767676
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:57

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...

Так а разве не было/нет в Украине таких выплат? А насчёт размера -- ведь всегда будет "мало".

Я лично думаю, что, если уж поддерживать финансово родителей, то самое правильное -- уменьшать им налоги и сбор в пенсионный фонд. Вплоть до нуля, например, за 4+ детей.

Там с теми выплатами как-то странно: то уменьшают, то только за третьего (вроде?) давать начинают. Да и сами суммы смешные.
Но я ровно про то же: льготы/скидки, бесплатные школы/садики - как в Германии. Это правильный путь.
Если человек сам не умеет зарабатывать столько, сколько нужно на содержание ребенка - "халявные" деньги он скорее "проест", чем именно на ребенка потратит...
_hunter
 
Повідомлень: 8462
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:58

  АндрейМ написав:Пессимистично... Хотелось бы увидить "Европу" в Украине при своей жизни. Я был на обоих Майданах. На первом думал, что к моим 35-ти годам я буду жить в другой Украине, но в 35 уже думал, что хотя бы следующие поколения пусть эту Украину увидят.

35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5259
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:59

  _hunter написав:Если человек сам не умеет зарабатывать столько, сколько нужно на содержание ребенка - "халявные" деньги он скорее "проест", чем именно на ребенка потратит...
а это чем плохо? или родитель должен быть голодный? другой вопрос алкоголь и наркота. у таких надо отбирать детей.
  stm написав:. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
а теперь вы не предлагаете)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25226
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:00

  stm написав:
  UA написав:
  Mimohod написав:Плохо что Европе мы оказались не нужны

Зачем Европе типы выгуливающие собак на детских площадках?
Может через 5-7 поколений...

ЮА, мнение что стояли за европейские кружевные трусики - это мнение смотрящих за Майданом и Вы это 100% знаете )
Мнение что Европе мы не нужны так же ошибочно.

Выдернутые из привычной среды обитания, молодые желающие работать и размножатся украинцы Европе очень нужны.
А все скопом, с привычными дикарскими повадками нет.
UA
 
Повідомлень: 8812
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:01

  _hunter написав:
  M-Audio написав:
  _hunter написав:Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...

Так а разве не было/нет в Украине таких выплат? А насчёт размера -- ведь всегда будет "мало".

Я лично думаю, что, если уж поддерживать финансово родителей, то самое правильное -- уменьшать им налоги и сбор в пенсионный фонд. Вплоть до нуля, например, за 4+ детей.

Там с теми выплатами как-то странно: то уменьшают, то только за третьего (вроде?) давать начинают. Да и сами суммы смешные.
Но я ровно про то же: льготы/скидки, бесплатные школы/садики - как в Германии. Это правильный путь.
Если человек сам не умеет зарабатывать столько, сколько нужно на содержание ребенка - "халявные" деньги он скорее "проест", чем именно на ребенка потратит...

Это можно. Но налоги большие платят все вперёд ) несмотря на сына Мосейчук, Ермака и т.д. их можно поменять )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5259
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 102561025710258102591026010261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, fox767676 і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 70340
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 236427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 825978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12851)
07.10.2024 15:46
Ринок ОВДП (6901)
07.10.2024 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.