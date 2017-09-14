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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:41
UA написав: Mimohod написав:
Плохо что Европе мы оказались не нужны
Зачем Европе типы выгуливающие собак на детских площадках?
Может через 5-7 поколений...
ЮА, мнение что стояли за европейские кружевные трусики - это мнение смотрящих за Майданом и Вы это 100% знаете )
Мнение что Европе мы не нужны так же ошибочно.
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:41
UA написав:
Зачем Европе типы выгуливающие собак на детских площадках?
И паркуются на тротуарах... Наверное, кому что болит.
UA написав:
Может через 5-7 поколений...
Пессимистично... Хотелось бы увидить "Европу" в Украине при своей жизни. Я был на обоих Майданах. На первом думал, что к моим 35-ти годам я буду жить в другой Украине, но в 35 уже думал, что хотя бы следующие поколения пусть эту Украину увидят.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:45
UA написав:
Виталик, ты за кого на следующих выборах будешь голосовать?
за вас
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Wirująświatła
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:47
Letusrock написав:
Першосортні вважають що на моменті ще "не на часі" почати вкладатись і купляти мавіки за награбоване..
Такого і не буде ніколи. По перше долари вони і підрашею доллари. По друге хай спочатку знайдуть. По третє то можна і подилитись чи відкупитись, було б чим. По чктверте, все не знайдуть, трохи залишиться. Десь так. Своя длярка ближче до тіла
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Mimohod
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:48
Усі ці розовощокі лгбт-герої категорочно проти економічного бронювання і заморозки
впевнений шо всі вони благолучно переживуть цю війну
Бойко считает, что солдаты были деморализованы тем, что «звезды», записавшиеся в ряды теробороны, в реальности находятся в тылу, в то время как «простолюдинов» бросают под пули. Поэтому они отказались идти в бой и сбежали с позиций.
«Как оказалось, это так не работает – чтобы военнослужащий Шабунин пьянствовал в киевских генделиках, военнослужащий Казарин ездил по Европе с презентацией своей книги, написанной во время «службы», военнослужащий Кипиани читал во Львове лекции на темы патриотизма, военнослужащие Нищук и Тритенко играли на театральных сценах, военнослужащие Положинский и Жадан вели передачи на радио, а в это время военнослужащий Николай с пулеметом на плече пиз…ал в посадку менять пацанов”
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fox767676
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:57
M-Audio написав: _hunter написав:
Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...
Так а разве не было/нет в Украине таких выплат? А насчёт размера -- ведь всегда будет "мало".
Я лично думаю, что, если уж поддерживать финансово родителей, то самое правильное -- уменьшать им налоги и сбор в пенсионный фонд. Вплоть до нуля, например, за 4+ детей.
Там с теми выплатами как-то странно: то уменьшают, то только за третьего (вроде?) давать начинают. Да и сами суммы смешные.
Но я ровно про то же: льготы/скидки, бесплатные школы/садики - как в Германии. Это правильный путь.
Если человек сам не умеет зарабатывать столько, сколько нужно на содержание ребенка - "халявные" деньги он скорее "проест", чем именно на ребенка потратит...
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:58
АндрейМ написав:
Пессимистично... Хотелось бы увидить "Европу" в Украине при своей жизни. Я был на обоих Майданах. На первом думал, что к моим 35-ти годам я буду жить в другой Украине, но в 35 уже думал, что хотя бы следующие поколения пусть эту Украину увидят.
35 в 2004; 55 сейчас. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
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stm
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:59
_hunter написав:
Если человек сам не умеет зарабатывать столько, сколько нужно на содержание ребенка - "халявные" деньги он скорее "проест", чем именно на ребенка потратит...
а это чем плохо? или родитель должен быть голодный? другой вопрос алкоголь и наркота. у таких надо отбирать детей.
stm написав:
. В 35 вы были готовы что вас могут побить; в 45 тоже; а теперь что случилось?
а теперь вы не предлагаете)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:00
stm написав: UA написав: Mimohod написав:
Плохо что Европе мы оказались не нужны
Зачем Европе типы выгуливающие собак на детских площадках?
Может через 5-7 поколений...
ЮА, мнение что стояли за европейские кружевные трусики - это мнение смотрящих за Майданом и Вы это 100% знаете )
Мнение что Европе мы не нужны так же ошибочно.
Выдернутые из привычной среды обитания, молодые желающие работать и размножатся украинцы Европе очень нужны.
А все скопом, с привычными дикарскими повадками нет.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:01
_hunter написав: M-Audio написав: _hunter написав:
Бедные -- не в смысле "антоним слову багатые", а в смысле "маргиналы". На эти грабли очень многие страны наступали и нафиг поотменяли выплаты "за роды" -- еще и Украине на те же самые грабли наступать, наверное, не нужно...
Так а разве не было/нет в Украине таких выплат? А насчёт размера -- ведь всегда будет "мало".
Я лично думаю, что, если уж поддерживать финансово родителей, то самое правильное -- уменьшать им налоги и сбор в пенсионный фонд. Вплоть до нуля, например, за 4+ детей.
Там с теми выплатами как-то странно: то уменьшают, то только за третьего (вроде?) давать начинают. Да и сами суммы смешные.
Но я ровно про то же: льготы/скидки, бесплатные школы/садики - как в Германии. Это правильный путь.
Если человек сам не умеет зарабатывать столько, сколько нужно на содержание ребенка - "халявные" деньги он скорее "проест", чем именно на ребенка потратит...
Это можно. Но налоги большие платят все вперёд ) несмотря на сына Мосейчук, Ермака и т.д. их можно поменять )
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