Бойко считает, что солдаты были деморализованы тем, что «звезды», записавшиеся в ряды теробороны, в реальности находятся в тылу, в то время как «простолюдинов» бросают под пули. Поэтому они отказались идти в бой и сбежали с позиций.

«Как оказалось, это так не работает – чтобы военнослужащий Шабунин пьянствовал в киевских генделиках, военнослужащий Казарин ездил по Европе с презентацией своей книги, написанной во время «службы», военнослужащий Кипиани читал во Львове лекции на темы патриотизма, военнослужащие Нищук и Тритенко играли на театральных сценах, военнослужащие Положинский и Жадан вели передачи на радио, а в это время военнослужащий Николай с пулеметом на плече пиз…ал в посадку менять пацанов”